Last van meekijkers in de trein? Zo beschermt de Samsung Galaxy S26 Ultra je privacy (ADV)

Niets is zo vervelend als iemand die probeert om op je scherm mee te lezen. Met de Samsung Galaxy S26 Ultra is dit verleden tijd, want dit is het eerste toestel met een ingebouwd privacyscherm. We vertellen je er alles over.

Samsung Galaxy S26 Ultra bij MediaMarkt extra voordelig

Je wil even snel reageren op die ene vriend, maar je staat net op een drukke plek. Of je moet in het openbaar checken hoeveel geld je nog op je bankrekening hebt. Dit hoeft natuurlijk niet iedereen te zien, maar er zijn genoeg mensen die een sport maken van meekijken op je scherm.

Samsung heeft hier dé oplossing voor gevonden, want het scherm van de Galaxy S26 Ultra heeft een ingebouwd privacyscherm. We vertellen je hieronder wat dit precies inhoudt én hoe dit werkt.

Privacy Display: ’s werelds eerste ingebouwde privacy-scherm

Hoe vervelend is het als je in de trein zit en net een gevoelig bericht naar iemand wil versturen of je een formulier moet invullen met al je gegevens, en degene naast je probeert met je mee te kijken. Onnodig en soms zelfs gevaarlijk, bijvoorbeeld als je een wachtwoord moet invullen.

Als je dit op de Samsung Galaxy S26 Ultra doet, weet je zeker dat je privacy gewaarborgd blijft. Deze beschikt over het Privacy Display: ’s werelds eerste ingebouwde privacyscherm. Hij activeert automatisch op momenten die jij wil en voor apps die dat kunnen gebruiken.

Dit werkt zelfs voor gedeeltes van je scherm. Ben je gewoon een artikel aan het lezen, maar komt er een melding binnen? Dan kan de S26 Ultra ook alléén deze melding verbergen voor nieuwsgierige aagjes. Natuurlijk kan je ook gewoon standaard het privacy-scherm inschakelen, zodat op geen enkel moment meegelezen kan worden.

Zo stel je het in

Het instellen van het privacy-scherm op je Galaxy S26 Ultra is ontzettend eenvoudig. Veeg aan de rechter bovenkant van je scherm naar beneden en je komt in het snelle menu terecht. Hier vind je het icoontje voor het Privacy Display en druk je erop. Nu krijg je drie opties en kan je het scherm standaard ingeschakeld houden, maar ook condities bepalen.

Klik op “Voorwaarden voor inschakelen” en je kan hier bepaalde apps aanvinken waarbij je het privacyscherm wil laten inschakelen. Daarnaast heb je hier opties om het te gebruiken als je je pincode, een patroon of wachtwoord aan het invullen bent, of als je een melding binnenkrijgt.

Ook Samsung Galaxy S26 en Galaxy S26 Plus extra voordelig bij MediaMarkt

