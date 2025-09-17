Wil je een razendsnelle foldable met een comfortabel schermoppervlak, dan is de Pixel 10 Pro Fold wellicht wat voor jou. De Google Pixel 10 Pro Fold is een stijlvolle vouwbare smartphone met prachtige schermen en uitmuntende camera’s.

Google Pixel 10 Pro Fold Prijzen

Google Pixel 10 Pro Fold los toestel of met abonnement

Wat voor jou het meest voordelig is, hangt af van je eigen situatie en voorkeuren. Wil je de smartphone in één keer betalen of liever maandelijks een vast bedrag betalen? Als je kiest voor de maandlasten boven de 10 euro per maand gedurende twee jaar, wordt dit gezien als een lening, wat kan leiden tot een BKR-registratie. Dit kan nadelig zijn als je later een hypotheek wilt aanvragen, omdat het invloed heeft op het leenbedrag dat je kunt krijgen.

Wil je geen BKR-registratie bij een Google Pixel 10 Pro Fold met abonnement? Dan kun je ervoor kiezen om het volledige bedrag van de Pixel in één keer te betalen. Zo profiteer je alsnog van de toestelkorting en andere voordelen, zonder dat je kredietregistratie beïnvloed wordt.

Pixel 10 Pro Fold met sim only

Als je de Pixel 10 Pro Fold zonder abonnement kiest, krijg je veel meer keuzevrijheid in je sim-only abonnement. Er is een breed aanbod aan sim-only deals met scherpe prijzen van diverse aanbieders. Voor sommige mensen is een losse Pixel 10 Pro Fold met sim-only dan ook voordeliger dan het combineren met een abonnement.

Maak een keuze in de opslagcapaciteit

Bij het kiezen van de opslagcapaciteit voor je smartphone is het belangrijk om na te denken over hoeveel je de telefoon gebruikt. Voor de meeste gebruikers is 128 GB voldoende voor apps, foto’s en video’s. Ben je een zware gebruiker die veel apps downloadt of video’s maakt, dan is 256 GB of zelfs 512 GB een betere keuze. Voor de ultieme opslagcapaciteit kun je gaan voor 1 TB.

Check de garantieperiode

Niet alle aanbieders bieden dezelfde garantieperiode voor jouw nieuwe Pixel 10 Pro Fold. De garantie kan variëren van één tot wel drie jaar, afhankelijk van de provider of webshop en het toestel. Het is verstandig om te checken wat de garantievoorwaarden zijn bij je gekozen aanbieder, zodat je weet hoe lang je verzekerd bent tegen defecten.

Waar is de Google Pixel 10 Pro Fold het goedkoopst?

Onze prijsvergelijker toont de goedkoopste aanbieding als eerste, maar dit is niet altijd de beste deal voor jouw situatie. Je kunt gemakkelijk filteren op geheugenopslag, garantie en meer, zodat je precies vindt wat bij jou past.