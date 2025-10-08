Google Pixel 10 Pro Fold review: verbetering in kleine mate

Het is de beurt aan de derde foldable van Google: de Pixel 10 Pro Fold. Wat is er nieuw en kan ‘ie meekomen met de concurrentie?

Dit is de Google Pixel 10 Pro Fold review

De upgrade van de originele Google Pixel Fold naar de Pixel 9 Pro Fold was enorm. De telefoon had een compleet nieuw ontwerp met betere afmetingen, een snellere chip, grotere batterij en hij voelde over het algemeen stukken degelijker aan. Met de komst van de Pixel 10 Pro Fold zijn de verbeteringen minder opvallend.

Komt dat omdat de upgrades vooral binnenin zitten of is er gewoon niet zoveel verandert aan de telefoon? Goed om te weten voordat je hem in huis haalt, want met een adviesprijs van minstens 1899 euro is de 10 Pro Fold geen kleine aankoop. Laten we de vouwtelefoon onder de loep nemen in deze Google Pixel 10 Pro Fold review.

Het reviewmodel van de Pixel 10 Pro Fold is beschikbaar gesteld door Google.

Google Pixel 10 Pro Fold review in het kort

Onveranderde camera’s vallen nog steeds tegen

We beginnen met de camera’s achterop de Google Pixel 10 Pro Fold, een onderdeel dat gebruikers doorgaans erg belangrijk vinden en waarvan je veel mag verwachten op een telefoon in deze prijsklasse. Helaas dat Google op dat gebied net geen verbeteringen heeft aangebracht.

We lopen de hoofdcamera, groothoeklens en telelens even met je langs. Te beginnen met de 48 megapixel-camera die je het meest gebruikt. Deze legt over het algemeen scherpe plaatsjes vast, met veel kleur en contrast. Google’s nabewerking is vrij heftig, maar zorgt wel voor foto’s van hoge kwaliteit.

De 10,5 megapixel groothoeklens laat je meer van de omgeving vastleggen op één foto. Daarnaast is ‘ie met 127 graden wijder dan sommige concurrenten. Tof, al komt daar wel lichtelijke vervorming bij kijken. De scherpte van de lens is bij de randen wat waziger en kleuren wijken af van de hoofdcamera. Toch zijn de plaatjes in de meeste situaties zeker acceptabel.

Dan de 10,8 megapixel-telelens, die vijf keer optisch vergroot en tot twintig keer digitaal. Hoewel de lens je dichterbij je onderwerp brengt, valt de scherpte helaas tegen. In veel gevallen ogen achteraf ingezoomde plaatjes van de hoofdcamera scherper dan foto’s van de telelens. Wel zien kleuren en contrast er strak uit. De 20x-zoom is geinig, maar vergt wel een hele hoop AI, wat alsnog vrij wazige eindresultaten oplevert.

Goed om te weten is dat alle lenzen sterk afhankelijk zijn van de juiste lichtomstandigheden. Als de belichting niet optimaal is, nemen de prestaties van de camera’s af. De hoofdcamera en telelens kunnen er het beste mee omgaan, maar er verschijnt snel ruis en beweging in beeld. En met de groothoeklens is een scherp plaatje dan praktisch onmogelijk.

Verder zijn er twee identieke selfiecamera’s met 10 megapixel, in het grote scherm en het cover screen. Deze maken prima beelden voor een snelle selfie of een videobelletje. Wat betreft filmen doet de Pixel het ook prima. Hij kan tot 60 beelden per seconde schieten, in maximaal 4K-kwaliteit. Met Video Boost en HDR worden de kleuren en belichten na het filmen verder verbeterd.

Ontwerp verbeterd op belangrijke vlakken

Houd je de Google Pixel 10 Pro Fold naast zijn voorganger, dan lijkt er bijna niets veranderd. En dat is niet per se verkeerd. Google heeft twee nieuwe kleuren geïntroduceerd: Moonstone (lichtblauw-grijs) en Jade (lichtgroen). Het scharnier is een fractie smaller en aan de linkerkant van het scherm is niet langer een dikke rand te vinden.

Vooral die laatste aanpassing pakt precies aan wat de Pixel 9 Pro Fold een opvallend asymmetrisch uiterlijk gaf (los van de rechte hoeken aan de ene kant van het scherm en de ronde hoeken aan de andere kant natuurlijk). De afmetingen van de telefoon zijn verder praktisch hetzelfde en de vlakke zijkanten en matglazen achterkan zien er nog strak uit.

De grootste tegenvaller is de dikte van de telefoon. Hij is namelijk een fractie dikker geworden dan het vorige model, waar andere fabrikanten hun vouwtelefoons juist millimeters dunner weten te maken. Ben je eenmaal gewend aan het toestel, dan valt de dikte helemaal niet op, maar verwacht zeker geen ‘normale’ telefoon die ook kan openvouwen.

Het vouwbare ontwerp van de Pixel zorgt natuurlijk ook voor unieke manieren waarop je de telefoon kunt gebruikten. Zo kun je de telefoon half openvouwen om hem in tentmodus of “Nintendo DS”-modus neer te zetten. Zo kijk je video’s zonder dat je het toestel ergens tegenaan hoeft te zetten.

Een grote vernieuwing is Pixelsnap. Dit is een ingebouwde magneetring in de achterkant van de telefoon, waarmee je hem stevig bevestigt aan bijpassende accessoires, zoals opladers en telefoonhouders. Pixelsnap werkt naadloos met Apple MagSafe-accessoires, waarvan er de laatste jaren al genoeg zijn uitgekomen. Een kleine verbetering en ontzettend handig als je het mij vraagt.

Schermen zien er weer goed uit

Vouw je de telefoon open, dan zie je het vouwbare amoled-scherm van 8 inch. Een mooi formaatje voor een foldable. Het grote scherm heeft een ververssnelheid van 120Hz en een resolutie van 2152 bij 2076 pixels. Nadelig zijn de schermranden, die – ook al zijn ze kleiner dan op de voorganger – alsnog vrij vors zijn. Ook lijkt er weinig veranderd aan de vouw in het scherm, die nog altijd erg goed zichtbaar en voelbaar is.

Het amoled-scherm aan de buitenkant is een fractie groter dan op de Pixel 9 Pro Fold, met 6,4 in plaats van 6,3 inch. Dat heeft ‘ie te danken aan de gekrompen linker zijkant van de dichtgevouwen telefoon. Het display heeft daardoor dan ook een bredere schermverhouding. Ook dit display heeft 120Hz en een hoge resolutie.

Over het algemeen valt er weinig aan de schermen op te merken. Wel zagen we dat ze bij de hoogste helderheid (beiden gaan tot maximaal 3000 nits) wat vlekkerig ogen. De randen van het scherm lijken dan donkerder dan het midden. Het is geen deal breaker, maar wel opvallend.

Zowel hardware, als software gefocust op AI

De gehele Google Pixel 10-serie draait dit jaar op de Tensor G5-chip. Die maakt grote stappen ten opzichte van zijn voorganger: de Tensor G4. Vooral op het gebied van energiezuinigheid en de omgang met AI presteert ‘ie beter. Helaas komt ‘ie qua grafische kracht niet mee met de Snapdragon 8 Elite-chip die we in andere foldables zien.

Standaard is er 256GB aan opslagruimte aanwezig op de 10 Pro Fold, maar voor een meerprijs haal je de 512GB- of 1TB-variant in huis. Alle drie zijn ze voorzien van 16GB aan werkgeheugen, wat meer dan voldoende is voor multitasken en het uitvoeren van lokale AI-processen.

AI is er genoeg op de Google Pixels: van chatbot Gemini die je helpt alledaagse vragen, tot slimme fotobewerking in de Google Foto’s-app. Zoals gezegd werkt ook de camera-app met veel AI bij het verbeteren van je foto’s. Daarnaast is er een geinige nieuwe functie aanwezig: Camera Coach. Deze geeft je inspiratie voor het maken van unieke foto’s en legt je stap-voor-stap uit wat je moet doen om mooiere plaatjes te maken.

De Google Pixel 10 Pro Fold draait uit de doos op Android 16, wat over het algemeen prima is geoptimaliseerd voor grotere schermen. Je opent gemakkelijk meerdere apps en je krijgt een speciale taakbalk. Hier en daar zijn er wat kleine glitches te vinden, maar omdat de software zo overzichtelijk is, zien we die door de vingers.

Ook verwachten we dat Google die foutjes in de software er zo uitpoetst. De fabrikant voorziet de telefoon de komende zeven jaar van maandelijkse beveiligingsupdates. Daarnaast wordt de Android-versie nog zeven keer geüpdatet én krijg je vier keer per jaar nieuwe functies met de Google Pixel-feature drops.

Grotere batterij laadt sneller en magnetisch op

Met een capaciteit van 5015 mAh is de batterij van de Pixel 10 Pro Fold bijna tien procent groter dan zijn voorganger. In combinatie met de zuinigere chip, levert dat een degelijke batterijduur op. Op een gemiddelde werkdag hield ik nog zo’n 30 procent over en ook op drukkere dagen (met veel navigeren en fotograferen) was de telefoon nog niet leeg toen ik naar bed ging.

Opladen doet de Fold sneller dan voorheen, namelijk met 30 watt. Met de juiste adapter kost een oplaadbeurt je iets langer dan uurtje. De eerste 50 procent zitten er binnen een half uur al in. Prima, niets uitzonderlijk, maar zeker beter dan de Pixel 9 Pro Fold die laadde met 21 watt.

En zoals gezegd kun je gebruik maken van magnetische opladers, dankzij Pixelsnap. Officieel heet het Qi2, al kan de Pixel enkel draadloos opladen met 15 watt. Andere Qi2-telefoons kunnen dit met 25 watt. Verwacht dus geen snelle draadloze laadsessie als je de Pixel 10 Pro Fold in huis haalt.

Conclusie Google Pixel 10 Pro Fold review

De Google Pixel 10 Pro Fold pakt aan wat tegenviel bij zijn voorganger. Het scherm voorop heeft geen dikke rand meer aan de zijkant, de batterijduur is verbeterd en hij laadt sneller op. Daarnaast komt Google met een uitstekend updatebeleid, fijne software en handige Pixelsnap-magneten in de achterkant. Tegelijkertijd blijft Google hangen op vlakken die andere fabrikanten wel verbeteren. De Pixel 10 Pro Fold is niet dunner geworden, de vouw is nog erg zichtbaar en ook kan de chip niet concurreren. En dan zijn er nog de onveranderde camera’s die prima foto’s maken, maar in licht uitdagende omstandigheden al flink onderuit gaan. We raden Google Pixels op Android Planet graag aan, vanwege de degelijke software met snelle updates. Maar, als je iets langer kan wachten op de nieuwste software, ben je beter uit met een Samsung Galaxy Z Fold 7. Die is dunner, sneller en biedt simpelweg een beter totaalplaatje als foldable.

Google Pixel 10 Pro Fold kopen

Zie jij de Google Pixel 10 Pro Fold wel zitten? Je hebt keuze uit twee kleuren: lichtgroen en blauwgrijs, en hij heeft een adviesprijs van 1899 euro. Doe jezelf een plezier en check onze prijsvergelijker via de knoppen hieronder. Daar zetten we de voordeligste aanbieder voor je bovenaan.

Alternatieven voor Google Pixel 10 Pro Fold

Ben je wel in de markt voor een foldable, maar is de 10 Pro Fold het net niet? Overweeg dan een van deze onderstaande telefoons.

Samsung Galaxy Z Fold 7

Zoals gezegd in de conclusie van deze review, is de Samsung Galaxy Z Fold 7 eigenlijk de betere keuze. De telefoon is een stuk dunner, heeft betere camera’s en de chip aan boord is stukken sneller. Ook loop je weinig AI-functies mis, aangezien Samsung haar eigen Galaxy AI meelevert en Gemini ook gewoon aanwezig is. Onderhand haal je hem al vanaf € 1.318,- in huis.

Honor Magic V5

Hoewel Honor geen enorm marktaandeel heeft in Nederland, is haar Magic V5-vouwtelefoon het overwegen waard. De telefoon is ontzettend dun, draait ook op de snelle Snapdragon 8 Elite-chip en de batterij is met 5820 mAh enorm. Ook laadt de telefoon lekker vlot op met 66 watt. De flinke adviesprijs van 1999 euro is onderhand gedaald naar € 1.661,37.

Google Pixel 9 Pro Fold

Er zit niet opvallend veel verschil tussen de Google Pixel 10 Pro Fold en zijn voorganger. De Google Pixel 9 Pro Fold biedt veel van de fijne dingen die de nieuwe vouwtelefoon ook heeft, zoals een groot scherm van 8 inch, een chip die goed met AI omgaat en hij krijgt als eerste de nieuwste updates. Voor de gezakte prijs van € 1.499,- haal je de Google Pixel Fold al in huis. Dan is deze zeker het overwegen waard.

