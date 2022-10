De Google Pixel 7 met abonnement: hier vind je de beste deals

Let op! De Google Pixel 7 is nog niet aangekondigd, dat gebeurt pas op 6 oktober. De informatie op deze pagina is daarom gebaseerd op geruchten.

De Google Pixel 7 met abonnement is gepresenteerd op 6 oktober 2022 samen met zijn betere tegenhanger, de Google Pixel 7 Pro. Beide zijn het aantrekkelijke toestellen om aan te schaffen, maar waar kun je nou het beste terecht? Daar is onze prijsvergelijker op deze pagina voor. In één oogopslag zie je waar je de beste deal krijgt.

Voor wie is de Google Pixel 7 met abonnement het meest geschikt?

De Google Pixel 7 met abonnement is het meest geschikt voor mensen die op zoek zijn naar een midrange toestel. De smartphone is erg snel dankzij de nieuwe Tensor 2 chip en 8 GB aan werkgeheugen. Daardoor kun je met gemak multitasken of gamen op je smartphone. Het scherm heeft echter maar een verversingssnelheid van 90 Hz. Dat is voor de meeste mensen meer dan prima. Wil je toch liever een betere snelheid van 120 Hz, dan zul je voor het pro-model moeten gaan.

Kies je voor een Google Pixel 7 met abonnement of toch als los toestel?

Als je kiest voor een Google Pixel 7 met abonnement, dan hoef je niet direct het hele aanschafbedrag af te tikken. In plaats daarvan betaal je het toestel af in maandelijkse termijnen. Dat kan natuurlijk erg fijn zijn, omdat je dan meer geld op je spaarrekening houdt. We zijn je maandlasten daarna wat hoger.

Daarnaast krijg je ook te maken met een BKR-registratie, omdat je feitelijk een lening aangaat. Dat hoeft niet heel erg te zijn. Vooral wanneer je binnen de aankomende twee jaar een hypotheek wil aanvragen kan dit vervelend zijn. Je kunt dan namelijk een stuk minder lenen bij de bank.

Als los toestel

Wanneer je een los toestel koopt, krijg je sowieso nooit te maken met een BKR-registratie. Afhankelijk van jouw situatie kan dat daarom de betere keuze zijn.

Je hebt dan minder gebruiksgemak én je betaalt het hele bedrag in één keer. Dat moet je dan wel op je bankrekening hebben staan. Je kunt hem wel combineren met een sim only-abonnement. Zo geniet je alsnog van de voordelen van een abonnement, maar zonder alle nadelen.

Zo werkt de prijsvergelijker

In de prijsvergelijker staat de beste deal altijd bovenaan. Hij laat de goedkoopste deals namelijk als eerste zien. Houd er rekening mee dat dit dan ook erg kleine abonnementen zijn met slechts weinig belminuten, MB’s en SMSjes.

Wil je liever een wat uitgebreider abonnement? Dan zul je moeten scrollen of de filteropties gebruiken. Met de filteropties zie je alleen nog het aanbod dat aansluit bij jouw behoeften.

Eenmaal de beste deal gevonden? Klik dan op de aanbieding waardoor je direct op de juiste pagina van de aanbieder terecht komt. Daar voltooi je dan de bestelling van jouw Google Pixel 7 met abonnement.