Je bloedsuiker meten met een smartwatch: zo betrouwbaar is het

Samsung en Apple komen naar verwachting dit jaar allebei met een smartwatch die je bloedsuiker meet. Dit moet het leven van mensen met diabetes een stuk makkelijker maken. Maar om wat voor sensor gaat het, hoe werkt deze en bovenal: hoe betrouwbaar zijn de metingen?

Je glucosewaarden meten zonder naald

Wetenschappers werken al jaren aan verschillende lichttechnieken die helpen om de glucosewaarden in je bloed meten. Naalden moeten in de toekomst dan ook overbodig worden. Smartwatches meten nu al de saturatiewaarden in je bloed door middel van soortgelijke lichttechnologieën. Menig wearable meet ook al jaren je hartslag. Een smartwatch die je bloedsuiker meet klinkt als een logische, volgende stap.

Makkelijk blijkt het ontwikkelen van een compacte bloedsuikersensor echter niet. De techniek die naar verluidt door Samsung en Apple wordt onderzocht, heet Raman-spectroscopie. Het is veelbelovend, maar gecompliceerd. Onderzoekers slaagden er nog niet in om de gewenste betrouwbaarheid te bereiken in een compact en betaalbaar apparaat.

Hoe werkt deze niet-invasieve manier van de bloedsuiker meten?

Wetenschappers doen wereldwijd onderzoek naar Raman-spectroscopie. Ook het Diabetesfonds en TNO voeren op Nederlandse bodem onderzoeken uit. De suikermoleculen in het bloed weerkaatsen monochromatisch licht, dat via een fel lampje op de onderarm wordt geschenen. De glucosemoleculen in het bloed weerkaatsen een deel van dit licht, dat vervolgens wordt omgerekend tot een bloedsuikerwaarde.

Resultaten van de onderzoeken zijn over het algemeen betrouwbaar. Ze verschillen weinig van de glucosewaarden die via een prik worden bepaald. Één probleem: de meetapparaten zijn nu nog enorm groot en duur. Het is dus de vraag hoe fabrikanten Raman-spectroscopie in hun betaalbare smartwatches gaan proppen – en of de technologie dan nog net zo betrouwbaar is.

Betrouwbaarheid al langer een punt van discussie

Het is niet de eerste keer dat de betrouwbaarheid van dergelijke sensoren in wearables twijfels omhoog brengt. In 2020 kondigde Apple de Apple Watch Series 6 aan, die het saturatieniveau in je bloed kan meten. Ook de nieuwe OnePlus Watch en Galaxy Watch 3 van Samsung hebben een zogenoemde SpO2-sensor.

De SpO2-sensoren in deze slimme horloges blijken niet geschikt voor medisch gebruik, omdat de resultaten niet iedere keer even betrouwbaar zijn. Je kan je dan ook afvragen in hoeverre een dergelijke sensor überhaupt nut heeft.

Gevaarlijk en misleidend

Fabrikanten brengen ieder jaar wearables uit met nieuwe features en sensoren. Volgens critici lopen deze functies echter voor op de technologie, waardoor ze niet betrouwbaar genoeg zijn. Dat kan gevaarlijk en misleidend zijn. Fabrikanten geven overigens netjes aan dat de SpO2-sensor in hun wearables niet voor medisch gebruik dienen te worden ingezet, maar wel in hele kleine lettertjes.

Het is afwachten in hoeverre bloedsuikermeters in toekomstige smartwatches met een gerust hart kunnen worden gebruikt. Naar verwachting worden de horloges van zowel Samsung als Apple in in het derde kwartaal van 2021 aangekondigd. Tegen die tijd weten we vast meer.

