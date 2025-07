‘Batterijproblemen met de Samsung Galaxy S24? Deze update is de oplossing’

Ervaar jij problemen met de accuduur van je Samsung Galaxy S24, S24 Plus, S24 Ultra of Z Fold 5? Dan lijken die verholpen met de nieuwste update.

Beveiligingspatch juni lost S24-batterijproblemen op

De lancering van One UI 7 – Samsungs nieuw vormgegeven Android-schil op basis van Android 15 – verliep niet soepel voor gebruikers van een toestel uit de Galaxy S24-serie. Eerst verscheen de update maanden later dan verwacht en na het installeren bleek dat veel gebruikers last hadden van batterijproblemen.

Natuurlijk werd hier online veel over geklaagd door gebruikers en ook Samsung was er waarschijnlijk van op de hoogte, want twee weken na de beveiligingspatch van juni 2025 lijkt er een hoop veranderd. Galaxy S24-gebruikers melden dat de batterij weer bijna zo lang meegaat als voorheen en een Fold 5-gebruiker stelt dat de accu 400 procent langer mee gaat.

Het is opvallend dat een beveiligingspatch voor deze verbetering zorgt. Doorgaans versterkt zo’n update enkel eventuele zwakke plekken in de software. Wat de batterijproblemen op de Galaxy S24-serie en foldables precies veroorzaakte, is niet bekend. Samsung heeft de bug in ieder geval weten te fixen.

Grote kans dat je de beveiligingspatch al binnen hebt. Als je voor de zekerheid nog even wil checken of je de software-update kan binnenhalen, open je de instellingen, ga je naar ‘Software-update’ en tik je hier op ‘Downloaden en installeren’. Fijn is dat je de update op de achtergrond kan downloaden en installeren.

Heb jij de update al geïnstalleerd en merk je verandering? Laat het weten in de reacties onderaan deze pagina!

De accuduur van de reguliere Galaxy S24 was sowieso niet uitzonderlijk, dus des te vervelender als een update je batterij verder verslechtert. We hebben de Galaxy S24 uitgebreid getest toen hij uitkwam en hieronder lees je de conclusie.

De Samsung Galaxy S24 is voorzien van een erg helder scherm met hoge ververssnelheid, een uitgebreide set camera’s, vlotte chip en dezelfde slimme softwarefuncties. Het enige waar je in onze ogen écht op bezuinigt is de batterij, want die houdt bij intensief gebruik simpelweg geen stand. Gebruik je je smartphone niet de hele dag door, maar wil je een high-end toestel op de momenten dat je hem wel gebruikt? Dan is de Galaxy S24 zeker een aanrader. Onderhand is ook de Galaxy S25 uit, die in grote lijnen dezelfde voordelen heeft, met een flink snellere chip en betere batterijduur. Het prijskaartje van die telefoon ligt met € 598,-, een beetje hoger dan die van de S24.

