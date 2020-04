Funda is een schat vol foto’s van domme inrichtingen, maar als je er te lang mee bezig bent is de ‘fun’ ver te zoeken.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De ‘fun’ in Funda: live, laugh, love

Ondanks alle onzekerheid rond het coronavirus, zit de huizenmarkt niet stil. Er is nog steeds een enorm tekort aan huizen en daar verandert deze crisis weinig aan. Er komen talloze mensen op elk huis af, ze bieden ver boven de vraagprijs en hoeven geen bouwtechnische keuring. Soms is een huis uren nadat de advertentie online werd geplaatst al weg.

Makelaars spelen natuurlijk gretig in op deze hebberigheid. Ze hoeven weinig moeite meer te doen, want huizen verkopen toch wel. Het gaat ze nu voornamelijk om het zoveel mogelijk geld uit deze situatie halen.

Daar gebruiken sommige makelaars een soort eBay-systeem voor, om mensen tegen elkaar op te laten bieden. Dat gaat zo makkelijk, dat het beangstigend is. Hoger bieden kost maar enkele klikken, zodat je binnen een paar minuten al ver boven je beoogde eindbedrag zit. Je krijgt geen tijd om er over na te denken. Mensen worden tegen elkaar uitgespeeld en de makelaar kan achterover leunen en genieten.

Live, laugh, love

Er zit wel een klein lichtpuntje in die hele huizenzoektocht, in de vorm van Funda. Zelfs als je niet op zoek bent naar een woning, is Funda een leuke app om doorheen te struinen. Over smaak valt niet te twisten, maar wat hebben veel mensen toch wanstaltige inrichtingen. Voornamelijk de teksten die overal en nergens op worden geplaatst vind ik bijzonder. Niets zegt ‘thuis’ als de woorden live, laugh en love van de Xenos.

Je wordt ook al snel expert in de taal die makelaars gebruiken om de huizen zo mooi mogelijk te laten klinken. Zit het huis vol met ‘originele elementen’, dan stort het waarschijnlijk nog net niet in elkaar. Een ‘levendige buurt’ betekent elke avond geluidsoverlast. Die ‘speelse indeling’ is een compleet onhandig, niet normaal in te richten huis. En ‘sfeervol’ is is een beter woord voor ‘zo klein dat er niet eens een bank past’.

Anderhalve meter

Bezichtigingen zijn in tijden van corona een raar verhaal. Veel makelaars doen nu aan digitale bezichtigingen, waarmee ze via videobellen de woning laten zien. Voornamelijk om een voorselectie te maken. Mensen die daarna nog interesse hebben krijgen een fysieke rondleiding. Al is het in deze huizenmarkt niet ondenkbaar dat iemand na een virtueel bezoekje al een bod doet.

Maar vind je het al ongemakkelijk om in de supermarkt anderhalve meter uit elkaar te blijven? Je moet eens met een makelaar door een huis lopen. Samen door alle krappe gangetjes en overlopen bewegen is een bijzondere dans van afstand nemen en dichterbij komen. En pak je nou zelf die deurklink, of niet?

Maar na maanden op Funda struinen begint de ‘fun’ er een beetje af te raken. Leuke huizen worden elke keer voor mijn neus weggekaapt. Ik heb mijn tijd nodig. Zodra ik iets kleins als een computermuis wil aanschaffen ben ik al uren of weken bezig met onderzoek voordat ik het koop. Daar krijg je met huizen op Funda echt geen ruimte voor. In deze huizenmarkt zijn voordat ik eindelijk ergens live, de laugh en love me waarschijnlijk allang vergaan.

Meer columns

Elke zaterdag lees je op Android Planet een nieuwe column. Check ook onze vorige edities.