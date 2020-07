Streamingtips week 28: Moordvrouwen en grote honden

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. Met onze wekelijkse filmtips raden we je naast films ook series, podcasts en meer aan. In onze filmtips van week 28 (2020): Warrior Nun en Killing Eve.

Filmtips week 28 (2020): Warrior Nun en Killing Eve

1. Kijken: Warrior Nun seizoen 1 (Netflix)

Een jonge vrouw wordt wakker in het mortuarium. Daar leer ze dat ze onderdeel is van een oude orde die demonen bestrijdt. Niet met ouderwetse middelen, maar gewoon met geweren. Dat valt nog niet mee als de krachten van zowel de hemel als hel jou willen beheersen.

Kijk Warrior Nun op Netflix. De app is via onderstaande link in de Play Store te downloaden.

2: Luisteren: Land of the Giants (podcast)

In deze podcast van Vox wordt gekeken naar de grote techgiganten en hoe ze de wereld hebben veranderd. In het eerste seizoen werd Amazon besproken en nu is de podcast bezig met Netflix. Van hoe er binnen het bedrijf wordt gewerkt tot de dood van de videotheek. Interessant als je meer wil weten over de invloed van deze bekende bedrijven.

De podcast luister je onder andere in onze favoriete podcast-app Pocket Casts via deze link. Deze app installeer je via onderstaande link in de Play Store.

3. Kijken: Over Water seizoen 2 (Netflix)

Huh, het eerste seizoen van Over Water stond toch nog maar net op Netflix? Dat klopt! Maar het tweede seizoen wordt er gewoon achteraan gegooid. Deze serie, over een succesvolle tv-persoonlijkheid die in de haven van Antwerpen gaat werken en vanuit daar in een hele andere wereld terecht komt, is in België al uitgezonden. Dit tweede seizoen is daar een paar maanden geleden afgerond en nu kun jij er ook van genieten.

Kijk Over Water op Netflix. De app is via onderstaande link in de Play Store te downloaden.

4. Kijken: Killing Eve seizoen 3 (NPO Plus)

Het derde seizoen van Killing Eve is nu te zien via NPO Plus. Je kunt weer genieten van actrices Jodi Comer en Sandra Oh en hoe zij samenspelen in een kat-en-muisspel tussen een moordenaar en een agent. In dit seizoen probeert Eve haar leven weer op de rails te zetten, nadat ze is neergeschoten door Villanelle.

Kobe Bryant's Muse kijken doe je via de NPO-website of NPO Start-app

5. Kijken: Een Hondenleven (Disney Plus)

Bill Farmer ken je als de stem van Goofy en Pluto, mogelijk de meest bekende honden ooit. In deze reeks zie je eens de man achter de stem als hij verschillende bijzondere honden ontmoet. Ook krijgen hondeneigenaren tips van Farmer. Bijvoorbeeld over het hondveilig maken van de achtertuin.

Een Hondenleven kijk je via de Disney Plus-app. De app is via onderstaande link in de Play Store te downloaden.

