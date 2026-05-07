Google onthult Fitbit Air: fitnesstracker zonder scherm

Google heeft zojuist de Fitbit Air aangekondigd: een fitnesstracker zonder beeldscherm. In dit artikel lees je alles over de gloednieuwe wearable.

Gemini als coach

De Google Fitbit Air combineert de gezondheidsfuncties van Fitbit met een persoonlijke AI-coach die draait op Gemini. De nieuwe Fitbit is een band om je pols met daarin een tracker. De Fitbit Air heeft geen beeldscherm, dus alle informatie moet je aflezen vanuit de nieuwe Google Health-app.

Google probeert zo meer de focus te leggen op comfort, gezondheid en begeleiding via je smartphone. De Google Health Coach gebruikt Gemini om persoonlijke fitnessschema’s samen te stellen op basis van jouw doelen, dagelijkse routine en realtime gezondheidsdata.

Google Health en hardware

De Fitbit Air lijkt misschien op een ‘simpel’ polsbandje, maar het meet meer dan je denkt. Het houdt je hartslag in de gaten, detecteert wanneer je bezig bent met een workout en meet je slaap. Tijdens het slapen analyseert het de verschillende fases van je slaap en houdt het je ademhaling en herstel in de gaten.

De Air is verkrijgbaar in twee verschillende materialen. De Performance Loop is gemaakt van textiel en de Active Sport is gemaakt van siliconen. Beide polsbandjes zijn te gebruiken in het water en je kunt ermee duiken tot 50 meter diepte. De variant met textiel maakt gebruik van een stof die na het zwemmen snel zou moeten drogen.

De Fitbit Air wordt tegelijkertijd gelanceerd met de nieuwe Google Health-app. Deze app vervangt de Fitbit-app en belooft uitgebreider te zijn. De app maakt gebruik van Gemini en is dé plek waar je alle gemeten data van de Fitbit Air kunt terugvinden.

De batterij van de Fitbit Air gaat zeven dagen mee. Is het apparaatje leeg, dan kun je ‘m door de snellaadfunctie in vijf minuten weer genoeg bijladen voor een volle dag gebruik. Een volledige oplaadbeurt neemt ongeveer 90 minuten in beslag.

Prijs en compatibiliteit

In tegenstelling tot de Pixel Watch is de Fitbit Air zowel beschikbaar voor Android als voor iOS. Als je de Air wil gebruiken, moet je een smartphone hebben die op zijn minst Android 11 of hoger ondersteunt. Voor iOS moet je minimaal iOS 16.4 of hoger gebruiken.

De Google Fitbit Air gaat 99 euro kosten en is verkrijgbaar in de kleuren zwart, groen, lavendel en roze. Als je een extra polsbandje wilt kopen, kost dit tussen de 34 en 49 euro. De Fitbit Air is vanaf nu te pre-orderen en ligt vanaf 26 mei in de winkels.