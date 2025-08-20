Google Pixel Buds 2a officieel: instap-oordopjes met hogere prijs

Google kondigt nieuwe betaalbare oordopjes aan, al zijn ze een stuk duurder geworden. Wat hebben de Pixel Buds 2a precies te bieden?

Google Pixel Buds 2a officieel voor 149 euro

Het is officieel: de Google Pixel 10-serie is uit, samen met de Pixel Watch 4 en Google Pixel Buds 2a. De draadloze oordopjes volgen de originele Buds A uit 2021 op. De Buds A waren Googles goedkoopste oordopjes, met een adviesprijs van 99 euro. De nieuwe Buds 2a zijn duurder geworden en kosten 149 euro.

Wat is er nieuw aan de Google Pixel Buds 2a? Allereerst het ontwerp, want dit is een beetje veranderd. De oordopjes behouden dezelfde in-ear-vorm, met vier maten opzetstukjes. Zo zorg je dat ze het best in je oren passen. Er is aan de achterkant een vernieuwd lipje te vinden, die zorgt voor betere bevestiging in je oren.

Het meegeleverde oplaaddoosje is wederom ovaal en wit van buiten. Alleen de binnenkant en de oordopjes zelf hebben een kleurtje: zwart en paars (of Hazel en Iris volgens Google). Het hele pakketje is spatwaterdicht en de oordopjes kunnen ook tegen stof.

De Buds 2a hebben een nieuwe chip ingebouwd: de Tensor A1. Deze kennen we van de Pixel Buds Pro 2-oordopjes en zorgt ervoor dat audio meer detail bevat, je microfoon minder omgevingsgeluid opvangt en de ruisonderdrukking beter werkt. Dat laatste is nieuw, aangezien de Buds A dit niet hadden.

Heb je ruisonderdrukking ingeschakeld, dan is de batterijduur van de Pixel Buds 2a zelf zo’n 7 uur. In combinatie met het oplaaddoosje levert je dat 20 uur aan luistertijd op voor het geheel aan de lader moet.

Zet je ruisonderdrukking uit, dan wordt dat 10 en 27 uur. Tot slot kun je de slimme assistent Gemini gebruiken, media bedienen door op de dopjes te klikken en het geluidsprofiel aanpassen met een equalizer.

Prijs en beschikbaarheid vanaf 9 oktober

Wie de nieuwe oordopjes wel ziet zitten, moet er dus 149 euro voor neerleggen en een hoop geduld hebben. Net als de Pixel 10 Pro Fold en Pixel Watch 4 worden de Pixel Buds 2a pas vanaf 9 oktober geleverd. Tot die tijd kun je het setje pre-orderen bij verschillende Nederlandse winkels via de links hieronder.

Wat vind jij? Zijn de verbeteringen aan de Buds 2a de hogere adviesprijs waard? Laat het weten in de reacties hieronder!