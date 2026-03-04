Pixel Drop maart 2026: nieuwe AI-tools komen naar de Google Pixel

Zo kun je nu op nieuwe manieren winkelen met Circle To Search en krijgt de Pixel Watch er een aantal veiligheidsfuncties bij. Dit is de Pixel Drop van maart 2026.

Pixel Drop

Google rolt een aantal nieuwe functies uit die de komende weken beschikbaar worden op je Google Pixel en Pixel Watch. De update moet ervoor zorgen dat je Pixel-apparaten nog persoonlijker en intuïtiever worden. Maar wat gaat er allemaal veranderen?

We kennen allemaal de oorsprong van Google als zoekmachine. Als je vroeger een specifiek product zocht, probeerde je het zo goed mogelijk te beschrijven in de hoop dat Google kon vinden wat je zocht. Met de komst van Circle To Search kreeg dit een nieuwe dimensie. Je kan iets omcirkelen in een afbeelding en Google gaat voor je op zoek.

Met de nieuwste update gaat dit een stapje verder. Stel je ziet een foto van je favoriete popster en je bent fan van de gehele outfit die hij of zij draagt. Je omcirkelt deze vervolgens en Circle To Search probeert elk onderdeel los te vinden in één zoekopdracht.

Ben je vervolgens nieuwsgierig hoe bepaalde onderdelen van die outfit je zouden staan, dan kun je met de nieuwe functie ‘Probeer het’ een foto van jezelf uploaden en de kleding passen zonder dat je die daadwerkelijk aantrekt. Als je veel online winkelt, is dit een ideale manier om betere keuzes te maken.

Gemini doet je boodschappen

Gemini gaat nog nauwer samenwerken met apps van derden. Stel dat jij aan Gemini vraagt om je laatste bestelling op Uber Eats of Thuisbezorgd opnieuw voor je te bestellen, dan regelt Gemini op de achtergrond alles voor je, zodat jij iets anders kunt doen.

Je hoeft niet bang te zijn dat Gemini uit zichzelf allerlei dingen bestelt. Want iedere handeling die deze functie voor je uitvoert, kun je altijd zelf beëindigen. Je houdt dus zelf altijd de controle over je uitgaven.

Daarnaast gaat Gemini samenwerken met Magic Cue. Stel je zit in een groepschat met je vrienden en jullie zoeken een plek om uit eten te gaan, dan krijg je nu in de chat diverse restaurantopties te zien op basis van jullie gesprek. Je hoeft de chat hiervoor niet te verlaten. Deze functie is alleen beschikbaar op de Pixel 10-serie en komt voorlopig niet naar Nederland.

De Pixel Watch wordt slimmer

Niet alleen de Pixel-telefoons krijgen in deze update nieuwe functies, maar ook de Pixel Watch. Zo kun je nu makkelijker je Pixel-telefoon ontgrendelen wanneer je een Pixel Watch draagt en krijg je een melding als je je telefoon ergens laat liggen. Ook kun je via Find Hub op de Pixel Watch kwijtgeraakte spullen terugvinden vanaf je pols.

De gebarenfunctie die het mogelijk maakt om je Pixel Watch te bedienen zonder het scherm aan te raken, komt nu ook naar de Pixel Watch 3. Eerder was deze functie exclusief voor de Pixel Watch 4. Met deze functie kun je telefoongesprekken opnemen, muziek pauzeren of een foto maken door bepaalde gebaren te maken met je pols of vingers.

Verdere verbeteringen

De nieuwste Pixel Drop bevat meer functies. Zo is het nu mogelijk om je startscherm nog persoonlijker te maken door apps een ander uiterlijk te geven. Wil je bijvoorbeeld dat het Google Maps-logo een gouden kleur krijgt, dan is dat nu mogelijk.

Ook kun je nu een widget op je startscherm plaatsen die je in één oogopslag van informatie voorziet. Als je tijdens een vergadering graag op de hoogte blijft van het scoreverloop van je favoriete voetbalteam, kijk je even snel naar je telefoon en ben je weer helemaal bij.

Voor muziekliefhebbers komt er ook een nieuwe functie naar de Pixel. De Now Playing-functie wordt een zelfstandige app waarin je al je muziek kunt bijhouden. De komende weken worden alle besproken functies uitgerold.