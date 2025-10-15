Google TV Streamer krijgt zijn vierde update: download ‘m nu

Heb je een Google TV Streamer om de nieuwste films en series thuis te kijken? Dan kun je nu een update downloaden voor de mediaspeler.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Google rolt een update uit naar de populaire Google TV Streamer. Het gaat om een update met het versienummer UTTK.250729.004, die ook meteen in Nederland beschikbaar is. De software-update is 227MB groot en introduceert geen nieuwe features, maar wel een recentere beveiligingspatch.

Opvallend genoeg gaat het om een redelijk oude beveiligingsupdate: die van augustus 2025. Daarnaast lost de nieuwe software enkele bugs op en worden prestatieverbeteringen doorgevoerd. Geen spannende veranderingen dus, maar het is altijd goed om de nieuwste software vlot te downloaden en installeren.

Gebruik je een Google TV Streamer? Volg dan het stappenplan hieronder om de nieuwste update binnen te halen. Het installatieproces is simpel, maar neemt wel iets meer tijd in beslag dan je wellicht gewend bent van de Chromecast met Google TV. Ook op de Google TV Streamer van Android Planet is de update beschikbaar.

Ga op je Google TV Streamer naar het tandwieltje rechtsboven en open de instellingen; Kies voor ‘Systeem > Over > Systeemupdate’; Je Google TV Streamer controleert nu of er updates beschikbaar zijn; De update verschijnt vanzelf in beeld. Download en installeer de nieuwste versie.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Meer over de Google TV Streamer

De Google TV Streamer is inmiddels een tijdje verkrijgbaar en de opvolger van de Chromecast met Google TV. De Streamer is behoorlijk populair en dat snappen we wel, want de mediaspeler heeft alles wat de Chromecast zo goed maakte en voegt daar fijne verbeteringen aan toe.

Zo is de Google TV Streamer een stuk sneller, heeft hij een aangepaste afstandsbediening en kun je heel veel apps gebruiken. Meer weten? Lees dan ook onze Google TV Streamer review, of bekijk de video hieronder.