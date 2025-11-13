iDEAL verdwijnt en Wero komt: dit moet je weten

Jaren wisten we niet beter: online betalingen doen via iDEAL. Daar komt over niet al te lange tijd een einde aan. Maak kennis met Wero, het nieuwe Europese betaalsysteem dat iDEAL in 2026 gaat vervangen.

Wat is Wero en wat hebben we eraan?

Wero is een samentrekking van ‘we’ en ‘euro’. Het is de overkoepelende naam van het nieuwe betaalsysteem dat in heel Europa voor een revolutie op het gebied van betalen – zowel online als in de winkel – moet zorgen. Het systeem is al live in België, Duitsland en Frankrijk. Binnenkort volgt Nederland ook. Android Planet praat je bij.

Wero is gebouwd op basis van iDEAL met steun van een tiental grote Europese banken, waaronder de Nederlandse banken achter iDEAL. Het is niet zomaar een vervanging van iDEAL, maar Wero gaat iets belangrijks toevoegen: betalen over de grens. Dit moet zowel bij online betalingen als bij betalingen in fysieke winkels werken.

Dit blijft hetzelfde en dit verandert

De betaalervaring in je favoriete webshops zal waarschijnlijk niet veel veranderen. Aanvankelijk zal Wero vergelijkbaar werken als iDEAL: je stopt iets in je winkelmandje, kiest voor Wero, keurt de betaling goed via je bank en klaar is kees. Maar in plaats van dat je de check-out in de iDEAL-omgeving doet, kom je in de Wero-omgeving terecht.

Het is nog onduidelijk of je in de overgangsfase de keuze krijgt om te betalen met iDEAL of Wero, of dat het systeem automatisch wordt omgezet naar Wero.

Later worden er meer functies aan Wero toegevoegd om te concurreren met Tikkie en Google Wallet. Denk aan geld overmaken naar vrienden, betaalverzoeken sturen of ontvangen en het bewaren van digitale bonnetjes of spaarkaarten. Wero wordt dan ook gepresenteerd als een ‘alles-in-één oplossing’.

Je gebruikt Wero straks via de app van je eigen bank of via een losse Wero-app, die je koppelt aan je bankrekening. De betaling zelf verloopt via een directe bankoverschrijving (zoals bij iDEAL), die binnen enkele seconden wordt verwerkt.

Vanaf 29 januari 2026 wordt begonnen met het omzetten van iDEAL naar Wero. Daarna volgt er een tussenfase waarbij je de twee logo’s naast elkaar ziet. Als alles volgens planning verloopt, zal Wero eind 2027 overal zichtbaar moeten zijn. Dan zou je het merk en logo van iDEAl dus nergens meer moeten tegenkomen. Of iedere iDEAL-acceptant dan ook echt volledig is overgestapt, is nog maar de vraag.

Kritiek op Wero

Niet iedereen is even enthousiast over het verdwijnen van iDEAL. Critici wijzen onder andere op de mogelijk hogere kosten van Wero voor winkeliers en consumenten. Ook zijn er zorgen over de veiligheid van Wero en de kans op succes (Europese fintech-projecten van grote banken zijn in het verleden niet altijd even succesvol gebleken).

Wat vind jij: klinkt Wero als een verbetering van iDEAL en kun je niet wachten tot het er is, of ben je nog wat sceptischer? We horen graag van je in de reacties.