Kan iemand op Instagram zien of je een screenshot maakt?

Meestal kan de ander niet zien dat jij op Instagram screenshots maakt, maar in sommige gevallen wel. In dit artikel leggen we alles uit.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Instagram screenshots: kan de ander het zien?

Misschien heb je weleens gehoord dat iemand anders kan zien dat jij een screenshot maakt op Instagram, van een Verhaal of een gesprek. Dat klopt deels, maar enkel in hele specifieke gevallen. We leggen uit hoe het zit.

Screenshots van Verhalen maken

Als jij een screenshot maakt van een Instagram Verhaal (ook wel bekend als Insta Stories), dan zal de ander dat nooit weten. Er is geen manier om in te stellen dat je een melding krijgt zodra iemand een screenshot van jouw Verhaal maakt.

Waarom toch veel mensen dit denken, komt door een kortstondige test van Instagram in 2018. Keek je toen naar de lijst van mensen die jouw Verhaal hadden bekeken, dan stond er een icoontje bij de personen die een screenshot hadden gemaakt. De reacties op deze test waren zo negatief, dat de functie vlot weer is geschrapt.

Bij Snapchat krijgen gebruikers wel een notificatie zodra iemand een screenshot maakt van een Verhaal of een gesprek.

Screenshots van gesprekken maken

Ook bij het maken van gesprekken krijgt je gesprekspartner meestal niet te weten dat jij een screenshot maakt. Dat gebeurt enkel in zeer specifieke gevallen, namelijk als de ander een verdwijnende foto of video stuurt, jij die bekijkt en daar een screenshot van maakt.

In een gesprek kun je ervoor kiezen om een foto of video te sturen en vervolgens voor ‘Eenmaal bekijken’ te kiezen. Dit soort berichten kun je alleen versturen naar mensen die jou volgen of al eerder met je hebben gechat. Maakt de ander tijdens het kijken van deze foto of video een screenshot, dan krijg je daar een melding van.

Dat wordt gedaan, zodat men anders een foto of video meerdere keren kan bekijken in plaats van de ene keer die jij hebt ingesteld. Deze functie wordt bijvoorbeeld voor gevoelige beelden gebruikt.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Hoe zie je of de ander een screenshot heeft gemaakt?

Heb jij een verdwijnend bericht gestuurd en ben je benieuwd of de ander daar een screenshot van heeft gemaakt? Je krijgt dan allereerst een notificatie in beeld te zien. Daarnaast zie je bij het bericht een speciaal icoontje: een rood cirkeltje.

In het geheim een screenshot maken

Wil je om een of andere reden toch een screenshot maken van een verdwijnend bericht zonder dat de ander het ziet? Dat is mogelijk door een screenshot via de webversie te maken of je smartphone op vliegtuigmodus zetten. Maar respecteer altijd de privacy van de ander.

Zo zorg je voor betere Instagram-privacy

Als je toch wil beperken wie jouw Verhalen kunnen zien, dan biedt Instagram daar verschillende privacy-opties voor. Allereerst kun je jouw account op privé zetten, zodat alleen de mensen die jou volgen (die je eerst moet goedkeuren) je Verhalen kunnen zien.

Daarnaast kun je lijst met ‘Goede vrienden’ maken, zodat specifieke verhalen alleen voor deze groep zichtbaar zijn. Beide opties vind je in de instellingen van Instagram bij het kopje ‘Wie je inhoud kan zien’.

Sinds kort kun je er ook voor kiezen om je likes te verbergen, maar je ziet dan ook niet meer of de ander iets van jou heeft geliked.