Motorola brengt Android Auto-adapter uit in Europa

De Motorola MA1 Android Auto-adapter is vanaf nu verkrijgbaar in Europa, zo laat het bedrijf weten. Het apparaatje zorgt ervoor dat je de slimme software draadloos in veel auto’s kunt gebruiken.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Motorola MA1 Android Auto-adapter naar Europa

Alweer een kleine anderhalf jaar geleden presenteerde Motorola een kleine dongle om Android Auto draadloos te kunnen gebruiken in de auto. Zo hoef je niet meer te hannesen met kabels. Kwestie van de adapter in de usb-poort steken, alles instellen en de volgende autorit draadloos navigeren, bellen en muziek afspelen.

Het apparaatje werd alleen uitgebracht op de Amerikaanse markt en Motorola Nederland kon ons vooralsnog ook geen reviewexemplaar aanbieden. Nu heeft de fabrikant laten weten dat de Motorola MA1 Wireless Android Auto Car Adapter ook in Europa verkrijgbaar is. Op de website van Motorola is het apparaatje echter niet te vinden.

We zien ‘m wel bij Amazon UK en Amazon DE, maar leverbaar is ‘ie niet. Via de Duitse Amazon-website is de prijs voor het apparaatje te zien: 89,99 euro. Wanneer de dongle daadwerkelijk wordt uitgeleverd, is nog de vraag. Ook heeft Android Planet vragen gesteld aan Motorola NL over de verkrijgbaarheid in Nederland en België. Als we daar antwoord over krijgen, vullen we dit artikel aan.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nederlandse AAWireless-dongle is beste alternatief

Wil je niet wachten op de dongle van Motorola, dan zijn er genoeg betaalbare alternatieven beschikbaar. De meest bekende is waarschijnlijk de AAWireless-dongle van Nederlandse makelij. Dat apparaatje vindt zijn oorsprong op crowdfundingplatform Kickstarter en de campagne werd daar een groot succes.

De installatie is makkelijk en snel en met de bijbehorende app stel je alles in naar persoonlijke voorkeur. Door de productie naar Europa te brengen, zijn de kosten dusdanig verlaagd dat de aanschafprijs dat ook is. Zo pik je de AAWireless-dongle inmiddels op voor 79,99 euro.

Lees meer over Android Auto: