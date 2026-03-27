‘Eerste blik op Motorola Razr 70 Ultra: klaptelefoon wordt dikker’

Smartphones worden de laatste tijd steeds dunner, maar sommige fabrikanten doen daar niet aan mee. Renders van de Motorola Razr 70 Ultra laten zien dat de klaptelefoon juist iets dikker wordt.

‘Renders tonen Motorola Razr 70 Ultra’

Motorola brengt dit jaar weer twee nieuwe klaptelefoons uit. Van de duurste, de Motorola Razr 70 Ultra, zijn nu voor het eerst renders verschenen. Die zijn afkomstig van de website XpertPick en gemaakt door de bekende insider OnLeaks. Ze geven ons een eerste blik op het toestel, dat sterk op de Razr 60 Ultra van vorig jaar lijkt.

We zien weer relatief dikke randen rond de beide schermen van de smartphone. Het buitenste display loopt zoals we inmiddels gewend zijn rond de twee camera’s heen. Op de kleuren na is Motorola niet van plan om veel te veranderen. Het scherm aan de buitenzijde krijgt wederom een diagonaal van 4 inch, terwijl er aan de binnenkant een paneel van 7 inch te vinden is.

Opvallend genoeg zou de Razr 70 Ultra met 7,8 millimeter dikker zijn dan zijn voorganger. Die was nog 7,2 millimeter. Naar de redenen daarvoor kunnen we voorlopig alleen gissen. Misschien heeft Motorola meer ruimte nodig voor betere camera’s. Een andere mogelijkheid is dat het toestel een grotere accu krijgt. In de Razr 60 Ultra zat een batterij van 4700 mAh. Dat is anno 2026 vrij krap.

Specificaties nog niet bekend

Motorola brengt de Razr 70 Ultra (en de normale Razr 70) waarschijnlijk ergens in de komende maanden uit. De precieze specificaties zijn nog niet bekend, maar de kans is groot dat hij een razendsnelle Snapdragon 8 Elite Gen 5 aan boord heeft.

De Razr 60 Ultra draait op de voorganger van deze chip: de Snapdragon 8 Elite. Die smartphone gaven we in onze review, ondanks zijn hoge adviesprijs van 1299, euro een mooie 8,5. Inmiddels koop je deze topper al voor € 699,-.

