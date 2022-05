Opinie: Google heeft een nieuwe missie nodig

Google wil de informatie van de wereld wereldwijd beschikbaar maken, maar tijdens zijn Google I/O 2022 keynote voelt die missie ver weg.

Googles missie is verouderd

Traditiegetrouw start Google zijn jaarlijkse Google I/O keynote met het neerzetten van zijn missie. “Onze missie is om de informatie van de wereld te organiseren, en het wereldwijd beschikbaar en bruikbaar te maken”, stelde Google-ceo Sundar Pichai op het podium. Voor het eerst sinds een paar jaar weer voor een groot publiek.

Die missie moet de manier zijn om de aankondigingen van het bedrijf in context te plaatsen. In de praktijk is de missie echter steeds minder duidelijk zichtbaar.

Dat is al te merken bij de huidige producten van het bedrijf, met als belangrijkste voorbeeld Google Zoeken. “Ons meest belangrijke product”, noemt Pichai het tijdens de keynote. Google Zoeken is de populairste zoekmachine ter wereld, omdat het voorheen inderdaad erg goed was in informatie op het web vindbaar maken. Inmiddels is de dienst voornamelijk goed in het tonen van advertenties en het tonen van door Google als goed beoordeelde websites.

Wereldwijd, als je maar Engels spreekt

Ook de nieuwe aankondigingen zijn niet altijd te rijmen met de wereldwijde missie. Taal staat centraal bij Googles werk met kunstmatige intelligentie, maar doordat Engels altijd de focus heeft kan de rest van de wereld er weinig mee. Zoals met de nieuwe manieren van zoeken, die beeld en tekst combineert.

Ook liet Google Immersive View zien, waarmee Google Maps haast in een 3d-wereld van een game verandert. Je kunt door de stad Londen (en later dit jaar nog vier steden) toeren en zelfs restaurants binnen gaan. Grand Theft Auto, eat your heart out. Mooi, maar dit is natuurlijk de komende tientallen jaren alleen voor de grootste steden in de grootste landen bedoeld.

Sommige vernieuwingen gaan grappig genoeg zelfs regelrecht tegen de missie in. Met de Google Pixel-smartphones kun je met het grootste gemak van de wereld voorwerpen uit foto’s verwijderen en zelfs de kleur aanpassen. Het ziet er cool uit, maar helpt dat om informatie beter beschikbaar te maken, of om het makkelijk te maken om nepinformatie te verspreiden?

Hier en daar magie

Hier en daar zijn nog wel glimpen zichtbaar van Googles missie. Zoals hoe het bedrijf ervoor wil zorgen dat verschillende huidskleuren niet alleen goed zichtbaar zijn in foto’s, maar ook dat nieuwe technologieën goed werken met alle huidskleuren. Iets waar de techindustrie nog veel fouten in maakt en waar Google nu een open source-oplossing voor biedt.

Ook Googles eigen ‘one more thing’ voelde weer als een beetje magie. We kregen een prototype van een AR-bril te zien. Eentje die er daadwerkelijk uitziet als een normale bril, maar dan met ingebouwde Google Translate. Je kunt de vertaling via de bril lezen terwijl je een gesprek voert, als ‘ondertiteling voor de wereld’.

De bril is een fantastische ontwikkeling en eindelijk een concreet voorbeeld van de magische AR-bril waar we al zo lang dingen over horen. Maar met de geschiedenis van Google-producten (waaronder zijn vorige bril Google Glass) die nu in de ‘Google Graveyard’ liggen, zijn we nog wel voorzichtig enthousiast.

Google loopt achter

Het was sowieso lastig om echt enthousiast te worden tijdens de Google I/O keynote. Ook omdat Google verder liet zien waarmee het nog achterloopt. Google en Apple kijken vaak bij elkaar af en dat voelt als fijne wisselwerking, waar we als consumenten van profiteren. Maar bij de grote aankondigingen van deze presentatie loopt Google wel erg achter de feiten aan. Met onder andere Google Wallet en eindelijk een eigen smartwatch waar je ook mee kunt betalen.

Vooral pijnlijk was het hele segment over Android-tablets. Google maakt er nu pas werk van om Android beter geschikt te maken voor tablets, door onder andere apps te optimaliseren voor grotere schermen. Android Tablets zijn in het verleden geflopt, omdat de software destijds gewoon niet lekker werkte. Dat was tien jaar geleden al duidelijk en inmiddels zijn er betere alternatieven, zoals Chrome OS-tablets of natuurlijk Apples iPad.

Nieuwe missie

We willen Google graag geloven, maar het bedrijf heeft een geschiedenis van veel beloven en uiteindelijk weinig leveren. Het is bijvoorbeeld alweer vier jaar geleden dat het bedrijf liet zien hoe de Google Assistent voor jou naar een kapper kon bellen, maar dat kan de spraakassistent nog steeds niet.

Google moet de verwachtingen van zijn klanten bijstellen en dat begint met een nieuwe missie. Ik doe alvast een poging: Kunstmatige intelligentie inzetten om je leven makkelijk te maken – mits je op de juiste plek woont.

