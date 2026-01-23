Oppo presenteert Reno 15-serie: grote accu’s en een kleine ‘Pro’

Oppo heeft zijn Reno 15-serie officieel aangekondigd. Hij bestaat uit drie smartphones, waarvan de duurste ‘Pro’ opvallend genoeg het kleinste scherm heeft. We zetten alle informatie voor je op een rij.

Oppo Reno 15-serie officieel

Oppo heeft drie nieuwe smartphones aangekondigd in zijn midrange Reno 15-serie. Ze beschikken over een fraai ontwerp en flinke accu’s.

Het paradepaardje is de Oppo Reno 15 Pro, die opvallend genoeg het kleinste scherm van de drie heeft. Dat meet slechts 6,32 inch, waarmee dit toestel de concurrentie aan lijkt te gaan met de Google Pixel 10. Het oled-display heeft een resolutie van 2640 bij 1216 pixels en een ververssnelheid van 120Hz voor soepele beelden. De piekhelderheid bedraagt een stevige 3600 nits, waardoor je het scherm altijd goed af moet kunnen lezen.

Kloppend hart is een MediaTek Dimensity 8450. Dat is een prima chip die in de meeste tests iets beter scoort dan de Snapdragon 8 Gen 2. Dat was een paar geleden de snelste processor ter wereld, dus met de Reno 15 Pro kun je vrijwel alles doen wat je wil. Ook de meeste games draait hij heel soepel. Er zit 12GB werkgeheugen in het toestel en een ruime 512GB opslag. Je kiest uit de kleuren bruin en blauw.

200 megapixel-hoofdcamera

Oppo denkt ook aan fotografen. De hoofdcamera heeft een resolutie van 200 megapixel, al is de sensor wel kleiner dan bij bijvoorbeeld de Samsung Galaxy S25 Ultra. Wijdere plaatjes schiet je met de groothoeklens van 50 megapixel en er is ook een telelens waarmee je 3,5x inzoomt. Die heeft eveneens een resolutie van 50 megapixel. Hetzelfde geldt trouwens voor de selfiecamera.

Hoewel de Reno 15 Pro dus een compacte smartphone is, zit er toch een enorme batterij van 6200 mAh in. Die belooft een uitstekende accuduur. Opladen kan alleen bedraad met maximaal 80 watt.

Oppo belooft vijf nieuwe versies van Android uit te rollen voor de Reno 15 Pro en zes jaar beveiligingspatches. Samsung en Google doen het nog beter, maar dat is vrij netjes. De adviesprijs van het toestel bedraagt 799 euro. Tot en met 1 maart krijg je bij aanschaf gratis oordopjes en een oplader cadeau.

Oppo Reno 15: groter scherm, tragere chip

De normale Reno 15 heeft een groter 6,59 inch-oled-scherm, dat wel minder fel is: maximaal 1200 nits. Ook de Snapdragon 7 Gen 4-chip is een stukje trager, al zul je daar in het dagelijks gebruik weinig van merken. Het blijft een prima chip, maar hij is minder geschikt voor het spelen van bijvoorbeeld zware games en het gebruik van AI-toepassingen. Er is 8GB werkgeheugen aanwezig en 512GB opslag. Je kiest uit de kleuren zwart of wit.

Door het grotere formaat groeit de accu een beetje: naar 6500 mAh. Fijn is dat je Reno 15 nog steeds op kunt laden met 80 watt. Hij is met zijn IP69-certificering ook net zo goed bestand tegen stof en water als de Pro én heeft dezelfde 50 megapixel-telelens en -selfiecamera.

De hoofdcamera gebruikt wel een lagere resolutie van 50 megapixel. De groothoeklens telt zelfs maar 8 megapixel, waardoor hij aanmerkelijk minder mooie foto’s zal maken dan zijn collega in de Pro.

Oppo geeft de Reno 15 een adviesprijs mee van 599 euro en belooft weer vijf nieuwe versies van Android en zes jaar beveiligingspatches. Wie voor 1 maart bestelt, krijgt ook bij dit toestel oordopjes en een 80 watt-lader cadeau.

Oppo Reno 15F: voor minder veeleisende gebruikers

De Oppo Reno 15F is de goedkoopste telg uit de familie. Dat zie je vooral aan de Snapdragon 6 Gen 1-chip. Die is al een paar jaar oud en voelt zich vooral thuis bij simpele taken als appen en het streamen van content via bijvoorbeeld Netflix. Veeleisende gebruikers kunnen beter naar één van de modellen hierboven kijken. Er is 8GB werkgeheugen aan boord en 256GB opslag.

Wel heeft ook de 15F een mooi 6,57 inch-oled-scherm met weer een maximale ververssnelheid van 120Hz. Bovendien behoudt hij de IP69-certificering van zijn duurdere broertjes. Je hoeft je dus geen zorgen te maken over water en stof.

Ook niet over een lege accu trouwens, want de batterij heeft weer een capaciteit van 6500 mAh. Ondanks zijn status als instapmodel laadt de 15F net zo rap op: met 80 watt. Daarnaast geniet hij van hetzelfde updatebeleid. Vijf nieuwe versies van Android en zes jaar beveiligingspatches dus.

Voor fotografiefanaten is deze smartphone minder geschikt. De 50 megapixel-hoofdcamera heeft een vrij kleine sensor en van de 8 megapixel-groothoeklens of 2 megapixel-macrolens hoef je weinig te verwachten. Een telelens ontbreekt helemaal. Wel heeft het toestel dezelfde 50 megapixel-selfiecamera als de Reno 15 en Reno 15 Pro.

De adviesprijs van de Oppo Reno 15F bedraagt 399 euro. Je kiest uit de kleuren zwart en blauw. En je raadde het vast al: tot en met 1 maart levert Oppo gratis oordopjes en een lader mee.

Binnenkort lees je op Android Planet een uitgebreide review van de Oppo Reno 15 Pro.




