Oppo Android devices vergelijken

Oppo is een Chinese fabrikant die gevestigd is in Dongguan, Guangdong. Het maakt onder andere mp3-spelers, portable mediaspelers, lcd-tv’s en smartphones. Oppo is een jong bedrijf, dat in 2004 werd opgericht. Het is erg actief op het sociale netwerk Weibo, waar Oppo regelmatig productaankondigingen doet. De ambities van Oppo zijn groot: het wil een van de meest belangrijke merken worden op het gebied van consumentenelektronica. Oppo heeft inmiddels al divisies in verschillende landen. Oppo Digital zit bijvoorbeeld in Californië en in Europa. Ook is er een

voor de Europese markt.

Oppo Bedrijfsprofiel

Oppo’s smartphones kenmerken zich door een erg aantrekkelijke prijs, waarvoor je ook nog eens vrij indrukwekkende hardware terugkrijgt. Zo was de Oppo Find 5 een van de eerste smartphones met een 1080p-scherm en implementeert Oppo met de N1 zelfs een aanraakgevoelige oppervlakte op de achterkant van de smartphone. Oppo-toestellen zijn daarom al vrij populair in Nederland en de rest van Europa, ook al zijn ze nog niet vrijelijk in de Nederlandse winkelrekken te vinden. Een Oppo-telefoon kopen gaat nog het snelst via het

