Nieuwe knop op WhatsApp: dit kun je ermee (en dit helaas niet)

Wie de afgelopen anderhalve week WhatsApp heeft geopend, is vast iets opgevallen. De paarse knop rechts onderin. Die is subtiel, maar toch continu aanwezig. Dit moet je echt over deze knop weten!

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Meta AI nu beschikbaar in WhatsApp

WhatsApp heeft meer AI toegevoegd. Het gaat om Meta AI en dat open je door vanaf het scherm met alle gesprekken te tikken op de knop van de paarse cirkel. Dit is geen perfecte cirkel, maar een rondje dat lijkt te bestaan uit zeven bloemblaadjes.

Meta AI is niet nieuw. In 2025 voegde Meta de chatbot al toe aan de chat-app, maar de interface is sindsdien wel onder handen genomen. Eerst zag je een blauwe cirkel bij het openen van de app, maar die is dus vervangen. Hoe dan ook, met één tik op de paarse cirkel krijg je toegang tot alle functies van Meta AI in de berichtendienst.

Meta AI volwaardige chatbot (met groot voordeel)

Na het tikken zie je dat er een nieuw venster wordt geopend. Hier vind je direct allerlei suggesties. Scrol naar links voor meer ideeën. Van een simpele actie als iets opzoeken tot moeilijkere projecten als het krijgen van loopbaanadvies of het plannen van een complete bruiloft.

De voorgestelde ideeën zijn een mooi startpunt, maar vervolgens vraagt de chatbot je wel om extra info om de taak ook af te kunnen ronden. Staat jouw specifieke vraagstuk er niet bij? Dan kun je ook zelf iets aan de chatbot vragen.

Wij konden het niet laten om even te kijken hoe de chatbot onze website beoordeelt. We moesten onszelf gelijk corrigeren door te zeggen dat we specifiek zochten naar Nederlandstalige bronnen. Gelukkig zaten we uiteindelijk wel in de top 5!

Meta AI lijkt hiermee erg op ChatGPT, waarbij je ook de mogelijkheid hebt om het gesprek aan te gaan en steeds kunt bijsturen met nieuwe vragen en verzoeken. Een groot voordeel van Meta AI ten opzichte van een site als ChatGPT (gratis account), is dat je een gesprek nog eens op je gemak kunt teruglezen.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Knop niet te verbergen, maar dit kan wél

Als je de nieuwe knop in WhatsApp hebt gebruikt, een vraag hebt gesteld en tevreden bent met het antwoord, zul je het scherm waarschijnlijk sluiten. Het gesprek met de chatbot verschijnt dan bovenaan in je lijst met al je andere chats. Wil je dit niet, dan heb je de optie om het volledige gesprek te verwijderen.

Dit werkt precies zoals je al gewend bent van andere chats. Kwestie van er even op tikken en wachten tot bovenin een balk verschijnt met het icoontje van de prullenbak. Weet wel dat je de gespreksgeschiedenis met Meta AI na verwijdering nooit meer kunt teruglezen.

Ga je Meta AI echt nooit gebruiken, bijvoorbeeld omdat je geen fan bent van chatbots in het algemeen? Of omdat je juist heel tevreden bent over een andere chatbot en de meerwaarde van Meta AI in WhatsApp niet ziet? Dan hebben we niet zo’n goed nieuws: de knop is niet te verbergen. Je zult ‘m dus moeten negeren.

Een schrale troost is dat je Meta AI wel kunt uitschakelen in al je gesprekken. Hierna zal Meta AI minder context uit jouw chats gebruiken voor AI-antwoorden of suggesties. Je vermindert dus de hoeveelheid data die expliciet voor AI-interactie wordt verwerkt.

Is jou de blauwpaarse knop al opgevallen? Deel het met ons in de reacties, vooral als je Meta AI daadwerkelijk gebruikt hebt. We zijn benieuwd naar je ervaringen!