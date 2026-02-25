Samsung geeft de Galaxy Buds 4 (Pro) een nieuw jasje

25 februari 2026
Samsung presenteert de Galaxy Buds 4 en Galaxy Buds 4 Pro tijdens Galaxy Unpacked 2026 in San Francisco. Lees hier wat de nieuwe oordopjes te bieden hebben.

Samsung Galaxy Buds 4 officieel

Met de komst van de Samsung Galaxy S26-serie is het ook tijd voor een nieuwe generatie oordopjes: de Galaxy Buds 4 en Galaxy Buds 4 Pro. De voorgangers stammen immers al uit 2024.

Al jaren maakt Samsung oordopjes van hoogwaardige kwaliteit. Over het algemeen vallen deze niet tegen. Wat niet veel mensen weten, is dat Samsung veel audiokennis in huis heeft. Dit komt doordat het bedrijf in de afgelopen jaren audiomerken als JBL, Bowers & Wilkins en Harman Kardon heeft overgenomen.

Nieuw ontwerp voor de case

Het eerste wat opvalt bij de Galaxy Buds 4 en Buds 4 Pro is de case. Deze is voorzien van een nieuw ontwerp. De grootste verandering ten opzichte van de voorganger is dat de oordoppen niet meer rechtop in de case staan, maar liggen.

Ook de oortjes zelf hebben een make-over gehad. Waar de Galaxy Buds 3-serie een wat hoekiger ontwerp had, heeft Samsung er nu voor gekozen om het geheel ronder af te werken. De steeltjes hebben een metalen afwerking gekregen.

de Samsung Galaxy Buds 4 Pro in een oor.

Geluid en ANC

Het geluid van de Galaxy Buds belooft veel goeds. Zo zijn de Galaxy Buds 4 Pro voorzien van een verbeterde dubbele woofer en tweeter, voor betere hoge en lage tonen. De Galaxy Buds 4 zijn voor het eerst voorzien van Ambient Sound, een transparantiemodus die je de mogelijkheid geeft om omgevingsgeluid door te laten.

De Galaxy Buds 4 Pro doen daar nog een schepje bovenop met Adaptive Noise Control, een functie die storende geluiden automatisch aanpast aan je omgeving. Ambient Sound is op het Pro-model iets uitgebreider: je kunt namelijk kiezen uit vijf standen van transparantie.

De actieve ruisonderdrukking op de Galaxy Buds 4 en Buds 4 Pro is ten opzichte van de voorganger ook weer verbeterd. De oordoppen van Samsung maken bij de ruisonderdrukking gebruik van AI om ervoor te zorgen dat de geluidskwaliteit overal hetzelfde is.

Ook voegt Samsung een functie toe aan de Galaxy Buds die je wellicht kent van andere fabrikanten. Mocht je in de situatie komen dat je je handen vol hebt en je wordt gebeld, dan kun je nu je telefoon opnemen door met je hoofd te knikken.

Batterij en kleur

De batterijduur van de Buds 4 en Buds 4 Pro is aanzienlijk verbeterd in vergelijking met de voorganger. Waar de Galaxy Buds 3 zo’n zes uur meeging met ruisonderdrukking uitgeschakeld, gaan de Buds 4 ongeveer vijf uur mee met ANC ingeschakeld. Als je ANC altijd aan laat staan, geeft de case je nog 20 uur extra luistertijd. De Galaxy Buds 4 Pro gaan 6 uur mee met ANC aan en de case geeft je nog eens 26 uur extra.

De Galaxy Buds 4 en Buds 4 Pro zijn verkrijgbaar in de kleuren zwart, wit en goudroze. Die laatste kleur is exclusief via Samsung zelf te verkrijgen.

De Samsung Galaxy Buds 4 kosten 179 euro en voor de Galaxy Buds 4 Pro betaal je 249 euro. Beide oortjes zijn vanaf vandaag te pre-orderen en liggen vanaf 11 maart in de winkels.

Galaxy Buds 4:

