Gerucht: op deze chips draaien de Samsung Galaxy S27-telefoons

Nog een paar maanden en dan liggen de nieuwe vlaggenschepen van Samsung in de winkel. We weten nu mogelijk op welke chips deze Samsung Galaxy S27-telefoons straks draaien. Lees je mee?

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‘Samsung Galaxy S27-chips gelekt’

Misschien heb je het al gehoord: Samsung brengt volgend jaar waarschijnlijk niet drie, maar vier smartphones uit in zijn Galaxy S27-serie. Naast de gewone S27, de S27 Plus en de S27 Ultra gaat het om de S27 Pro. Dat is eigenlijk een kleinere versie van de Ultra, die een scherm van 6,46 inch zou krijgen.

De grote vraag is natuurlijk welke chips de verschillende modellen van de Samsung Galaxy S27 aan boord zullen hebben. In Nederland kiest Samsung bij de instappers vaak voor een eigen Exynos-chip. Dat lijkt ook volgend jaar het geval te zijn. De S27, S27 Plus én de S27 Pro draaien volgens GSMArena op een Exynos 2700.

Renders van de Samsung Galaxy S27 Pro

Samsung zou zelfs zó tevreden zijn over de prestaties van deze chip dat ze hem ook graag in de S27 Ultra willen stoppen. Waarschijnlijk is de fabrikant echter niet in staat om voldoende exemplaren van de processor te produceren. Daarom zou de Ultra ook in Europa ‘gewoon’ op een Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 draaien. Dat is de huidige topchip van Qualcomm.

Dat is goed nieuws voor zware gebruikers, want vermoedelijk is de Snapdragon nog net een tikje sneller dan de Exynos 2700.

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Pro en Ultra krijgen een beter scherm

Zowel de Galaxy S27 Pro als de S27 Ultra lijken verder over een nieuw M16-paneel te beschikken. Dat maakt (in theorie) veel hogere helderheden mogelijk. Ook bieden deze twee modellen een privacyscherm, waarmee je voorkomt dat andere mensen kunnen meekijken op jouw telefoon. De normale S27 en S27 Plus moeten het zonder deze geavanceerde functies stellen.

Meer informatie over de Galaxy S27 lees je in onze grote geruchtenoverzicht. Samsung lanceert de toestellen vermoedelijk in januari of februari 2027.

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