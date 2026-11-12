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‘Samsung Galaxy S27 is straks verkrijgbaar in deze kleuren’

Mike Peek
Mike Peek
12 november 2026, 15:28
2 min leestijd
‘Samsung Galaxy S27 is straks verkrijgbaar in deze kleuren’
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De officiële wallpapers van de Samsung Galaxy S27 zijn uitgelekt en die vertellen ons veel over de kleuren waarin het toestel straks verkrijgbaar is. Vooral de roze variant is erg opvallend.

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‘In deze kleuren kun je de Samsung Galaxy S27 kopen’

Samsung presenteert zijn nieuwe high-end smartphones waarschijnlijk pas in januari of februari volgend jaar. Toch zijn de kleuren waarin je de Samsung Galaxy S27 kunt kopen waarschijnlijk nu al bekend. De website SammyGuru achterhaalde namelijk de officiële wallpapers van het toestel. De tinten daarvan komen doorgaans overheen met die van de smartphones zelf.

Zoals je hieronder ziet, gaat het om vijf kleuren: donkerblauw, gebroken wit, lichtblauw, roze en bordeauxrood (burgundy). Vooral de roze variant is erg opvallend. Minstens zo merkwaardig is dat zwart er niet tussen zit. Het lijkt ons sterk dat Samsung zo’n basiskleur overslaat bij de S27 (en de S27 Plus), maar misschien vindt de Zuid-Koreaanse fabrikant donkerblauw wel donker genoeg.

Samsung Galaxy S27 kleuren

Heel spannend zijn de wallpapers zelf helaas niet. Mocht je ze toch op je huidige telefoon willen gebruiken, dan kun je terecht op de website van SammyGuru. Je zult wel eerst een (gratis) account moeten maken voor je ze kunt downloaden.

Vaak reserveert Samsung trouwens nog een aantal exclusieve kleuren voor zijn eigen webshop. Vermoedelijk gebeurt dat ook met de Galaxy S27. Die varianten kun je dan dus niet bij providers bestellen in combinatie met een abonnement.

Meer over de Samsung Galaxy S27

Zoals gezegd duurt het nog een paar maanden voor de nieuwe Samsung Galaxy S27-telefoons in de winkels liggen. Toch weten we al erg veel over de toestellen.

Meest opvallend is de Galaxy S27 Pro. Het gaat om een volledig nieuw model, dat in essentie een kleinere versie van de Galaxy S27 Ultra moet worden. We hebben alle geruchten over de Galaxy S27-serie voor je op een rijtje gezet in het artikel hieronder.

Overzicht: dit verwachten we van de Samsung Galaxy S27-serie

Overzicht: dit verwachten we van de Samsung Galaxy S27-serie

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Bronnen afbeeldingen: Android Headlines, SammyGuru
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