‘Samsung Galaxy Z Fold 8 heeft minder zichtbare vouw in het scherm’

Samsung wil bij de Galaxy Z Fold 8 één van de grootste ergernissen deels wegnemen: de vouw in het scherm moet een stuk minder zichtbaar worden. Zo gaat de fabrikant dat doen.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘Vouw bij Samsung Galaxy Z Fold 8 minder zichtbaar’

De Samsung Galaxy Z Fold 7 is op veel punten verbeterd ten opzichte van zijn voorganger. Zo werd het ontwerp een stuk dunner, waardoor je hem in gesloten vorm gebruikt als een normale smartphone. Als je het toestel eenmaal openklapt, is de vouw in het scherm helaas nog altijd goed zichtbaar. Zeker als je de Fold 7 een tijdje in gebruik hebt, wordt deze ‘crease’ steeds prominenter.

Daar wil de fabrikant bij zijn opvolger iets aan doen. SamMobile schrijft dat de vouw in het scherm van de Samsung Galaxy Z Fold 8 zo’n 20 procent minder zichtbaar zal zijn. Daar is een nieuw paneel voor nodig, dat ook aan de achterkant een laagje flinterdun glas gebruikt. Dat moet de vouw als het ware naar boven duwen, waardoor hij minder opvalt. Tekst die over de vouw heen loopt, moet zo nauwelijks nog vervormen.

Het oude (links) en nieuwe scherm

Toch betekent een verbetering van 20 procent natuurlijk niet dat de vouw helemaal zal verdwijnen. We vragen ons ook af hoe het scherm eruitziet als je de Fold 8 eenmaal een jaar in bezit hebt. Bij de Fold 7 was de vouw na een week al veel beter te ontwaren dan op de eerste dag.

Overigens zou Apple een soortgelijk scherm van Samsung gebruiken voor zijn eerste vouwbare iPhone. Die lanceert het bedrijf naar verwachting in september van dit jaar.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Meer over de Samsung Galaxy Z Fold 8

Ook op de Samsung Galaxy Z Fold 8 moeten we nog even wachten. Het toestel verschijnt pas in de zomer. Hij draait zoals altijd op een snellere chip dan het huidige model, al is nog niet duidelijk welke dat is.

Daarnaast kiest Samsung volgens geruchten voor een grotere batterij van 5000 mAh. Dat is bij de Fold 7 nog 4400 mAh. Ook zou de nieuwe Fold slechts 200 gram wegen. Dat is 15 gram minder dan de Fold 7 en 18 gram lichter dan de Galaxy S25 Ultra.

Altijd op de hoogte blijven van het laatste technieuws? Download dan de Android Planet-app en schrijf je in voor onze nieuwsbrief.