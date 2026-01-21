Sony onthult bijzondere oordopjes met open-ear-ontwerp

Sony lanceert zijn nieuwste oordopjes: de LinkBuds Clip. Met de open-ear-oordopjes hoor je juist het omgevingsgeluid om je heen, in plaats van dit wordt weggefilterd.

Sony LinkBuds Clip aangekondigd

Steeds meer fabrikanten komen met open-ear-oordopjes die het geluid om je heen doorlaten, zodat je bewust blijft van je omgeving. Sony lanceerde in oktober 2024 al de LinkBuds Open en komt nu met de gloednieuwe LinkBuds Clip. De oordopjes verschijnen deze maand voor een adviesprijs van 200 euro. Een precieze releasedatum is niet bekendgemaakt.

De oordopjes ‘hang’ je in je oren, waarbij je het grotere deel achter je oren steekt. De dopjes gaan dus niet je gehoorhang in, wat er volgens Sony voor moet zorgen dat je ze langere tijd kan gebruiken zonder dat je ze voelt. De LinkBuds Clip zijn bovendien relatief licht en daardoor comfortabeler.

Zoals gezegd hebben de LinkBuds Clip van Sony geen ruisonderdrukking, in tegenstelling tot veel oordopjes die je kan kopen. Hierdoor hoor je het omgevingsgeluid goed en kun je gesprekken op kantoor bijvoorbeeld makkelijk volgen. Het open-ear-ontwerp is ook handig op de fiets, zodat je het verkeer om je heen hoort.

De Sony LinkBuds Clip ondersteunen multipoint om met meerdere apparaten (zoals je smartphone en laptop) tegelijk te verbinden. Ook zijn ze bestand tegen zweet en lichte regen. De oordopjes gaan op een volle lading tot 9 uur mee. Met de oplaadcase verleng je de accuduur tot 37 uur. Snelladen is aanwezig: drie minuten opladen is genoeg om weer een uur muziek of podcasts te luisteren.

Deze maand te koop

Je koppelt de LinkBuds Clip met de Sound Connect-app van Sony op je telefoon, waarna je kunt schakelen tussen drie luistermodi. Naast een standaard modus is er ook ‘Stemversterking’, die ervoor zorgt dat stemmen beter hoorbaar zijn als je bijvoorbeeld op een druk station staat. De derde modus (Vermindering van geluidslekkage) voorkomt dat je anderen niet stoort met je muziek, omdat geluid minder ‘lekt’.

Je tikt op de oordopjes om ze te bedienen. Met een dubbele tik pauzeer je bijvoorbeeld de muziek en door drie keer te tikken ga je naar het volgende nummer. In de app is bovendien een equalizer aanwezig om het geluidsprofiel aan te passen.

Sony maakt bekend dat de LinkBuds Clip vanaf deze maand in Nederland verkrijgbaar zijn. De open-ear-oordopjes hebben een adviesprijs van 200 euro en verschijnen in vier kleuren: zwart, greige, lavender en groen.