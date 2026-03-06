Tecno en Cubot bewijzen: water en smartphones geen gekke combi

Soms kom je iets tegen waarbij je wel moet stoppen. Zo zagen wij op het Mobile World Congress aquariumbakken met werkende telefoons erin. We vertellen je graag meer over de fabrikanten van deze toestellen.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Tecno en Cubot tonen toestellen in het water

Op het afgelopen Mobile World Congress, waar wij als Android Planet-redactie natuurlijk druk rondliepen, vielen onze ogen op een groot aquarium met enkele smartphones erin. We bleken beland te zijn bij de stand van Tecno. Iets verderop lagen de nieuwste creaties van Cubot te chillen in het water. Gek, wij hebben altijd geleerd dat nattigheid en elektrische apparaten niet goed samen gaan. Tijd om daar eens dieper in te duiken.

Niet onze beste foto, maar je ziet als het goed is drie toestellen in het water drijven

Tecno: onbekend bij ons, opkomend in Afrika

Tecno is een technologiefabrikant die bij de gemiddelde Europese smartphone-eigenaar niet of nauwelijks bekend zal zijn. Het in 2006 opgerichte en in Hongkong gevestigde bedrijf is des te groter in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Naast Android-smartphones maken ze eenvoudige telefoons, tablets en accessoires als oordopjes.

Het merk richt zich op betaalbare telefoons voor opkomende markten. In Afrika is het moederbedrijf Transsion zelfs de grootste smartphone-verkoper. Dat komt door hun strategie: Tecno combineert betaalbare telefoons met grote accu’s en dual-sim. De software en functies op de toestellen zijn vaak aangepast aan de lokale markt en taal.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Tecno Camon 50 Ultra

Het toestel dat een nat pak haalde op de beurs, is de Camon 50 Ultra. Deze werd geheel onder water opgeladen via usb-c. Dat dit geen gewone kabel was, lazen we op een bord erbij: ”The underwater charging demonstration utilizes a specialized waterproof cable and is solely intented for display purposes. Please avoid replicating this in daily usage.”

Dat is typisch voor een beurs, innovaties tonen die nog niet in productie zijn. Ze geven echter wel een mooi inkijkje in wat er technisch allemaal mogelijk is. Op één van de drie toestellen in het aquarium zagen we de camera van de Camon 50 Ultra in actie. Kijk maar naar onderstaande video, daar zie je mijn collega Iris en mij kort in beeld.

Geinig dat de camera gewoon blijft werken onder water, handig voor op jouw volgende snorkelvakantie. Waarom je ooit in bad (in plaats van op het droge) je telefoon zou willen opladen, is ons nog een raadsel. Het trok in ieder geval wel de aandacht van een boel beursgangers, onder wie ondergetekende, en dat is voor een merk ook wat waard.

Cubot: waterbestendige technologie

Cubot is een andere relatief onbekende Chinese smartphonefabrikant van voornamelijk Android-toestellen. Het bedrijf bestaat sinds 2012 en verkoopt vooral veel in Europa, Zuid-Amerika en het Midden-Oosten. Cubot staat bekend om betaalbare smartphones met veel functies. Daarnaast focussen ze op extreem robuuste en betrouwbare apparaten met toepasselijke namen als de KingKong Mini 4 en Tab KingKong S.

Om die degelijkheid (in dit geval vooral de waterbestendigheid) aan het grote publiek te tonen, was een deel van de Cubot-stand gereserveerd voor halfvolle bakken met water. Tablets, telefoons en andere gadgets lagen volledig functionerend tussen kitscherige accessoires als schelpjes. De tablet was slechts half ondergedompeld, de telefoon en andere producten lagen wel kopje onder.

Het praktische nut ontgaat ons ook hier een beetje, behalve dat deze demonstratie net als die van Tecno volop bekijks had. Verder is het positief dat je tablet of telefoon van Cubot er niet mee ophoudt als die per ongeluk in bad of in een sloot zou vallen.

Benieuwd naar andere leuke smartphones en technologie die op het MWC te bewonderen was? Dit waren de 8 tofste gadgets van de beurs volgens redacteur Erwin.