Waarom WhatsApp nu test met bubbels op je scherm

WhatsApp zit zelden stil en lijkt wel continu aan het testen met nieuwe functies. Het meest recente experiment van de groengekleurde chatapp is een nieuwe manier om meldingen te tonen. Met bubbels welteverstaan.

Bubbels op je beeldscherm

Ben je bezig op je telefoon? In dat geval krijg je bij een nieuw appje daar boven in beeld een melding van. In een statusbalk zie je niet alleen wie de afzender is, maar ook een korte preview van het bericht. Maar, WABetaInfo vermoedt dat daar binnenkort zomaar verandering in kan komen.

De bekende site is zoals zo vaak in de broncode van de berichtendienst gedoken om daar nieuwe functies te ontdekken. Het lijkt erop dat WhatsApp aan het testen is met notificaties in de vorm van bubbels, onder andere aan de zijkant van je scherm. Hieronder (links) zie je daar een voorbeeld van.

Bron: WABetaInfo

De reden voor deze nieuwe weergave

Notificatiebubbels maken het mogelijk om berichten te versturen en te multitasken wanneer je met meerdere personen of groepen tegelijk aan het appen bent. Als je bijvoorbeeld een video op YouTube kijkt en met meerdere mensen op WhatsApp wilt chatten, dan kun je snel in beide chats berichten versturen zonder de video-app te verlaten of WhatsApp te openen. Dat scheelt een hoop schakelen tussen apps.

Het idee achter de bubbels is dus om de berichten toegankelijker, sneller en beter geïntegreerd te maken in Android. Meldingen weergeven in bubbels is een functie die Google al sinds Android 10 ondersteunt, dus technisch gezien lijken er weinig bezwaren om de functie te introduceren. Al moet gezegd dat de functionaliteit pas sinds Android 11 stabieler en beter geïntegreerd is in het systeem.

Dit kan de berichtendienst doen besluiten om de nieuwe functie straks alleen maar beschikbaar te maken op apparaten die draaien op Android 11 of hoger. Geen fan van bubbels? WhatsApp meldde eerder dat gebruikers deze functie op elk moment kunnen uitschakelen als ze die storend vinden. Dat laatste wachten we rustig af.

Zo gaan de notificatiebubbels werken

De notificatiebubbel bevat de profielfoto van het contact of de groep, samen met een klein icoontje van WhatsApp. Zo weet je zeker dat het gaat om een WhatsApp-melding. Door op de zwevende bubbel te klikken, wordt een compacte versie van de WhatsApp-interface geopend, waardoor gebruikers berichten kunnen lezen en beantwoorden zonder de app volledig te openen.

WhatsApp test de introductie van notificatiebubbels al een tijdje. Het is onduidelijk wanneer dit voor alle Android-gebruikers beschikbaar komt. De kans is groot dat de functie eerst wordt uitgerold naar bètatesters. Die kunnen door ermee te testen waardevolle feedback verzamelen. Wie Facebook Messenger (ook onderdeel van Meta) op Android gebruikt, is al bekend met notificatiebubbels en hun werking.

De functie is momenteel in ontwikkeling en nog niet beschikbaar voor bètatests. Laat in de reacties weten of jij de bubbels ziet zitten of niet.

