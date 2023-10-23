Waarom de OnePlus Open met abonnement vergelijken

De OnePlus Open met abonnement is verkrijgbaar in heel veel combinaties. Iedere provider hanteert zijn eigen bundels en prijzen voor de OnePlus Open. Daarnaast bieden webwinkels zoals Belsimpel en Mobiel.nl nog meer combinaties, waarbij ze de OnePlus Open vaak goedkoper aanbieden in combinatie met een abonnement dan een provider. Het loont dus zeker om eerst een vergelijker te raadplegen om het complete aanbod te vergelijken. Zo kan je eenvoudig besparen en de beste deal scoren

Waar moet ik op letten bij een OnePlus Open met abonnement

Bij een mobiel abonnement kan je zelf kiezen hoeveel je per maand voor de telefoon wil aflossen. Betaal je liever per maand in plaats van gelijk bij aanschaf? Houd hierbij rekening met de BKR-registratie.

Dan zijn er nog verschillende looptijden om uit te kiezen. 1 jaar abonnement is meestal net iets duurder dan als je voor 2 jaar kiest. Je moet het toestel in een kortere periode terugbetalen, dus je maandlasten zijn dan vaak een stuk hoger.

Schat vervolgens in hoeveel data en minuten je per maand nodig hebt en kies een abonnement dat daarbij past. Voorkom extra kosten door niet buiten je bundel te gaan. Veel providers bieden hiervoor een plafond aan.

Onderzoek welke netwerkproviders de beste dekking bieden in jouw regio. Je wilt immers overal goed bereik hebben. Daarnaast speelt de snelheid van je verbinding natuurlijk ook een rol. Neem dit mee in je overweging.

Ben je al klant van KPN, Odido, Ziggo, Budget Alles in 1 of Youfone dan kan je profiteren van extra korting en mogelijk extra data. Afhankelijk van je abonnement en provider kan je extra voordeel ontvangen.

De OnePlus Open met abonnement of los kopen: wat is het goedkoopst

Dit hangt af van je persoonlijke situatie. Kan en wil je het bedrag in één keer ophoesten of betaal je liever een vast bedrag per maand. Bij de laatste optie ga je wel een lening aan en hierdoor krijg je een BKR-registratie. Dit kan ongunstig zijn als je een hypotheek gaat afsluiten. Je kan dan minder lenen, dus neem dit eventueel mee in je overweging.

Verder heb je iets meer vrijheid als je voor een losse OnePlus Open gaat omdat je hierbij ieder gewenste sim only-abonnement kan kiezen. Het sim only-aanbod is een stuk groter en hier zitten ook interessante prijsvechters tussen. Afhankelijk van je situatie kan de combinatie van een losse OnePlus Open met een sim only goedkoper zijn dan de combinatie met een abonnement.

Echter bij de combinatie met een abonnement kan je in de meeste gevallen profiteren van flinke toestelkortingen. Providers en shops geven extra korting waardoor je een nieuwe OnePlus Open veel voordeliger wordt. Kies je voor Odido, KPN, of Vodafone dan ben je in combinatie met een abonnement echt goedkoper uit. Tevens kan je dan ook profiteren van extra data, korting op je maandbedrag of extra tv-zenders als je ook al internet of tv van dezelfde provider hebt of afneemt. Dan wordt het nog interessanter.

Wil je bij de combinatie met een abonnement geen BKR-registratie dan heb je de mogelijkheid om het gehele aankoopbedrag voor het toestel in één keer te betalen. Dan profiteer je van de toestelkorting en de andere voordelen en loop je geen BKR-registratie op.

Afhankelijk van je TV en internet provider, je wensen en je huidige situatie is het goed om alle opties na te gaan. Vergelijk los in combinatie met een sim only met de OnePlus Open in combinatie met een abonnement. Via bovenstaande vergelijker check je wat voor jou de beste deal is.