OnePlus Open los kopen: waarom vergelijken?

De prijzen voor de OnePlus Open kunnen sterk verschillen per winkel en worden vanwege concurrentie regelmatig aangepast. Daarom checkt Android Planet dagelijks en meerdere keren per uur of er prijzen zijn gewijzigd. En zo ja, dan halen we de nieuwe prijzen op, zodat jij hier de meest actuele prijzen vergelijkt en de beste deal scoort.

OnePlus Open prijzen

Bij introductie krijgen toestellen een adviesprijs mee die verschilt per opslaggrootte. De OnePlus Open is in Nederland uitgebracht in slechts één variant. Die is groen, heeft 16GB RAM en 512GB aan opslagruimte. Voor dit model ligt de adviesprijs op 1799 euro.

De OnePlus Open met abonnement of los kopen: wat is het goedkoopst?

Dit hangt af van je persoonlijke situatie. Kan én wil je het bedrag in een keer ophoesten of betaal je liever een vast bedrag per maand? Bij de laatste optie ga je een lening aan en daardoor krijg je een BKR-registratie. Dit kan ongunstig zijn als je een hypotheek gaat afsluiten. Het bedrag dat je mag lenen valt vaak lager uit, dus neem dit mee in je overweging.

Verder heb je wat meer vrijheid als je kiest voor een losse OnePlus Open. Je kan namelijk hierbij elk gewenst sim only-abonnement kiezen. Het sim only-aanbod is een stuk groter en hier zitten ook interessante prijsvechters tussen. Afhankelijk van je situatie kan de combinatie van een losse OnePlus Open met een sim only-abonnement goedkoper zijn dan de combinatie met een abonnement.

Echter, bij de combinatie met een abonnement profiteer je in de meeste gevallen van flinke toestelkortingen. Providers en shops geven extra korting, waardoor een nieuwe OnePlus Open veel voordeliger wordt.

Wil je bij de combinatie met een abonnement geen BKR-registratie, dan heb je de mogelijkheid om het gehele aankoopbedrag voor het toestel in één keer te betalen. Dan profiteer je van de toestelkorting en de andere voordelen, maar loop je geen BKR-registratie op.

Er zijn uiteindelijk veel factoren die invloed hebben op wat voor jou de beste keuze is. Het is dus belangrijk om alle opties goed te verkennen en prijzen te vergelijken.

Hoe vind ik de goedkoopste OnePlus Open?

Met de prijsvergelijker is het heel eenvoudig om de beste deal te vinden. Die staat namelijk altijd bovenaan. Uiteraard heeft het goedkoopste model ook de minste opslagcapaciteit. Mocht je op zoek zijn naar een specifiek model, gebruik dan de filteropties. Daarmee filter je op allerlei zaken, zoals levertijd, opslagcapaciteit en kleur.

De beste prijs gevonden? Klik dan simpelweg op de aanbieding. Je komt direct op de juiste pagina van de betreffende webwinkel. Daar koop je jouw OnePlus Open zoals je gewend bent.