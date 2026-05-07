Review: de Huawei Watch Fit 5 Pro is volwassen geworden

Ben je op zoek naar een smartwatch die premium oogt, praktisch voelt en vol zit met gezondheidsfuncties? Dan is de Watch Fit 5 Pro van Huawei het overwegen waard.

Dit is de Huawei Watch Fit 5 Pro review

De Watch Fit 5-serie van Huawei is zojuist gelanceerd op het Now Is Your Spark-evenement in Bangkok. Wij konden de Watch Fit 5 Pro een maand voor de lancering testen en dit zijn onze bevindingen. Is deze smartwatch zijn prijskaartje van 299 euro waard?

Huawei Watch Fit 5 Pro Batterij van 10 dagen

Batterij van 10 dagen Kleurrijk scherm

Kleurrijk scherm Comfortabel om je pols

Comfortabel om je pols Uitgebreide slaapfuncties Minpunten Geen ondersteuning voor Google-diensten

Ontwerp en scherm

Het eerste wat opvalt, is het ontwerp. Als je snel kijkt, doet het een beetje denken aan een afgeslankte versie van de Apple Watch, maar daar stopt ook de vergelijking. Huawei geeft namelijk wel een eigen draai aan het ontwerp. De combinatie van saffierglas met titanium zorgt ervoor dat de Watch Fit 5 Pro luxer oogt dan zijn prijs doet geloven.

De schermranden zijn dunner geworden ten opzichte van zijn voorganger, de Watch Fit 4 Pro. Dit horloge kon door zijn relatief dikkere randen nog wat lomp aanvoelen. Volgens Huawei zijn de schermranden vier procent dunner geworden, en dit verschil is zeker merkbaar. De Watch Fit 5 Pro oogt door deze kleine aanpassing een stuk moderner dan zijn voorganger.

Het 1,92 inch-amoledscherm kijkt gemakkelijk weg. Met een helderheid van maximaal 3000 nits behoort dit momenteel tot de felste displays op een smartwatch. Op een zonnige dag blijft alles uitstekend leesbaar. Dit klinkt misschien als een detail, maar het maakt in dagelijks gebruik een groot verschil.

Fit blijven met de Watch Fit 5 Pro

De Watch Fit 5 Pro zit vol met gezondheidsfuncties die je van een Pro-variant mag verwachten. Zo zijn er 100 verschillende sportmodi, waaronder yoga en zwemmen, die je kunnen ondersteunen tijdens het sporten. De nieuwe dual-band L1 + L5 Sunflower gps-antenne zorgt er ook voor dat je route heel accuraat wordt gemeten tijdens het hardlopen of een fietstocht.

In tegenstelling tot zijn voorganger heeft de Watch Fit 5 Pro ook uitgebreidere slaapfuncties. Zo kan het horloge vrij accuraat meten of je in een diepe slaap of remslaap zit en hoelang dit heeft geduurd binnen je gehele slaapcyclus. Daarnaast monitort de Watch Fit 5 Pro ook je ademhaling tijdens je slaap.

Wanneer je de functie activeert, kun je na elke nacht bekijken of je ademhaling goed is tijdens de nachtelijke uren. Het horloge schat in of er risico’s zijn en of je eventueel een dokter moet bezoeken.

De nieuwe functie Mini-workout voelt een klein beetje als een gimmick, maar moet ervoor zorgen dat je genoeg beweegt tijdens je drukke werkdag. De oefeningen worden gegeven door een pandabeertje en je hebt de keuze uit 30 verschillende oefeningen waarmee je 11 verschillende lichaamsdelen kunt trainen. De workouts duren niet langer dan een minuut, dus je kunt altijd ergens de tijd vinden om ze te doen. In het begin voelt het gek om te doen, maar wanneer je de schaamte voorbij bent, helpt het wel om te ontspannen.

Software

Als je Huawei als merk wat langer in de gaten houdt, dan weet je dat de software van de smartwatch niet draait op WearOS van Google, maar op HarmonyOS. Dit betekent dan ook dat alle Google-diensten die je bijvoorbeeld op een Pixel Watch of Galaxy Watch zou krijgen, niet worden ondersteund.

Alle data die de Watch Fit 5 Pro verzamelt, zijn terug te vinden in de Huawei Health-app. Deze kun je niet downloaden in de Play Store, maar is zonder al te veel moeite wel te verkrijgen op Android-toestellen. Op de achterkant van de doos staat een qr-code die leidt naar de installatiepagina.

Dat gezegd hebbende biedt Huawei een eigen alternatief voor populaire apps of hebben ze samenwerkingen met apps zoals Strava, Komoot en Kotcha. In het dagelijks gebruik stoort het ons niet, maar het kan zijn dat je als gebruiker bepaalde Google-apps mist die je op andere smartwatches wel zou krijgen.

De Watch Fit 5-serie lost ook een heikel punt uit het verleden op, en dat zijn nfc-betalingen. Door een samenwerking met Curve Pay is het nu eindelijk mogelijk om betaalpassen toe te voegen aan je smartwatch.

Accuduur van 10 dagen

Waar de wearables van Huawei vaak in uitblinken, is de batterijduur. En ook bij de Watch Fit 5 Pro stelt deze niet teleur. De batterij gaat bij licht dagelijks gebruik een goede 10 dagen mee.

Als je de smartwatch wat intensiever gebruikt, bijvoorbeeld omdat je ’s nachts je slaapcyclus meet, alles betaalt of navigeert met je horloge en elke dag in de sportschool te vinden bent en hem daar intensief gebruikt, dan gaat de Watch Fit 5 Pro een week mee.

De batterij heeft een capaciteit van 471 mAh en is vrij snel weer opgeladen. Na 20 minuten kun je er alweer dagen tegenaan en na iets meer dan een uur is hij helemaal volgeladen voor de komende tien dagen. Benieuwd hoeveel procent batterij de smartwatch op één dag verbruikt? Check dan de video hierboven.

Conclusie Huawei Watch Fit 5 Pro review

De Huawei Watch Fit 5 Pro voelt alsof hij volwassener is geworden in vergelijking met zijn voorganger, de Watch Fit 4 Pro. Het ontwerp is strakker en oogt moderner. Het draagcomfort is ook beter geworden, omdat hij iets lichter is dan zijn voorganger.

De nieuwste smartwatch van Huawei lost het probleem van nfc-betalingen op met dit model en daardoor wordt de argumentatie dat hij minder zou kunnen dan zijn concurrenten steeds dunner. Natuurlijk kun je bepaalde Google-functies missen, maar inmiddels biedt Huawei voldoende alternatieven voor populaire apps zoals Google Maps.

Voor wie een stijlvolle smartwatch zoekt met sterke sportfuncties, uitstekende batterijduur en een premium uitstraling zonder dagelijks opladen, is de Huawei Watch Fit 5 Pro een van de interessantste keuzes van dit moment. De Watch Fit 5 Pro is verkrijgbaar in de kleuren wit, zwart en oranje en kost 299 euro.

Goedkoper alternatief: Watch Fit 5

Goedkoper alternatief: Watch Fit 5

Als je gecharmeerd bent van de Watch Fit 5 Pro van Huawei, maar de prijs van 299 euro een drempel vormt, dan kun je wellicht de reguliere Watch Fit 5 overwegen.

Deze smartwatch komt in de kleuren zwart, wit, paars, silver en groen en kost 199 euro. Waar de behuizing van de Pro-variant een mix van aluminium en titanium is, is de Watch Fit 5 gemaakt van 100 procent aluminium.

Het amoledscherm van de Watch Fit 5 is met zijn 1,82 inch iets kleiner dan de Pro-versie en heeft een piekhelderheid van 2500 nits. Dit is 500 nits lager dan zijn grotere broer.

De batterij van de Watch Fit 5 gaat ook 10 dagen mee op één laadbeurt en de nieuwe Mini-workoutfunctie is ook beschikbaar op deze variant. De software oogt grotendeels hetzelfde, maar als je beide horloges naast elkaar houdt, dan is de software op de Pro-versie iets uitgebreider.