Huawei Watch Fit 4 Pro review: tophorloge vergt inspanning

Een smartwatch met een modern ontwerp, uitgebreide gezondheidsfuncties en ruim een week aan batterijduur. Dit is de Huawei Watch Fit 4 Pro review.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit is de Huawei Watch Fit 4 Pro review

Na maanden met de Huawei Watch Fit 4 Pro om onze pols te hebben gelopen, weten we precies wat hem zijn prijskaartje van 279,99 euro waard maakt. We vertellen je onze bevindingen in deze review en laten weten waar je op moeten letten voordat je de smartwatch aanschaft.

Pluspunten Premium en lichte behuizing

Premium en lichte behuizing Kleurrijk en helder scherm

Kleurrijk en helder scherm Batterijduur van 10 dagen Minpunten App-selectie beperkt, geen Google-diensten

App-selectie beperkt, geen Google-diensten Bijbehorende app-installatie kan gebruiksvriendelijker

Het reviewmodel van de Watch Fit 4 Pro is ter beschikking gesteld door Huawei.

Ontwerp en scherm

De Huawei Watch Fit 4 Pro is het eerste Pro-model in de Fit-serie van de fabrikant. Daarom heeft Huawei verschillende subtiele veranderingen aan de behuizing gedaan, ten opzichte van het niet-Pro-model. Waar de normale Fit 4 enorm op een Apple Watch lijkt, heeft de Pro strakkere randen, die hem meer een eigen stijl geven.

De behuizing is deels Titanium, deels aluminium en met een gewicht van 30 gram zit ‘ie lekker licht om de pols. Ook is de kast opvallend dun, wat meehelpt aan de fijne draagervaring. Aan de zijkant vind je een draaiwiel en een knop, waarmee je de smartwatch kunt bedienen.

Het scherm heeft een grootte van 1,82 inch en beschikt over een amoled-paneel. Dit toont scherpe en kleurrijke beelden en ondersteunt een Always On Display. In fel daglicht is het horloge uitzonderlijk goed af te lezen, dankzij de hoge maximale helderheid van 3000 nits.

De smartwatch is volledig beschermd tegen stof en water, vanwege zijn IP68-waardering. Daarnaast heeft de 5ATM-score, waarmee je tot 40 meter diep kunt duiken.

Hardware

Wat betreft de hardware van de Huawei Watch Fit 4 Pro zijn vooral de ingebouwde sensoren interessant. Nieuw is de barometer, die op basis van luchtdruk de hoogte van het horloge kan bepalen. De andere sensoren, zoals de versnellingsmeter, gyroscoop en ECG-sensor zien we op meer premium smartwatches.

Via bluetooth koppelt de smartwatch aan je telefoon. Daarvoor heb je Android 8 of nieuwer nodig en verbinden via iOS werkt ook. De ingebouwde GNSS-sensoren, waaronder GPS, meten je locatie nauwkeurig tijdens het hardlopen of fietsen. Onze ervaring is dat de Huawei dit met minder afwijkingen doet, dan populaire concurrerende horloges, zoals de Pixel Watch 3.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Software en gezondheid

Zijnde een Huawei Watch, draait ‘ie niet op Google’s Wear OS. Dat betekent dat Google-app ook niet worden ondersteund, al biedt Huawei hier een sterke eigen apps voor. Petal Maps is bijvoorbeeld een degelijke navigatie-app en later dit jaar krijgt het horloge ondersteuning voor contactloos betalen.

Alle gegevens die de sensoren van de smartwatch meten, worden verzameld in de Huawei Gezondheid-app. De applicatie is vooralsnog niet in de Google Play Store te verkrijgen, maar de fabrikant laat online duidelijk zien hoe je hem wel op je smartphone krijgt. Het is dus iets minder gebruiksvriendelijk, maar wat ons betreft geen deal breaker.

Eenmaal geïnstalleerd is de Huawei-app ontzettend uitgebreid. Je ziet in een snel overzicht de verschillende metingen, zoals je slaap, dagelijkse activiteiten en de laatste work-out of training. In ieder menu vind je verdere gegevens en extra details over wat er is vastgelegd.

De software het horloge werkt verder zoals je van een slim horloge verwacht. Je krijgt duidelijke inzichten op een klein scherm, schakelt snel tussen verschillende widgets en meldingen van je telefoon worden helder naar je pols vertaald. Hierop kun je vervolgens snel reageren met verschillende antwoorden.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Qua personalisatie kun je kiezen uit verschillende wijzerplaten, met unieke lay-outs en kleuren. Ook kun je bellen via het horloge, dankzij de ingebouwde speakers en microfoons en dat klinkt prima. Wat minder prima klinkt, zijn nummers via Spotify. De grootste streamingdienst is namelijk niet beschikbaar op het horloge, net als offline nummers. Je kunt wel media bedienen, maar niet offline luisteren, bijvoorbeeld tijdens het hardlopen.

Accuduur van zo’n 10 dagen

Dat Huawei gebruik maakt van eigen software komt op een ander gebied juist met grote voordelen, namelijk de batterijduur. Want waar Wear OS-horloges het gemiddeld zo’n twee dagen volhouden op een lading, zorgt het energiezuinige HarmonyOS op de Watch Fit 4 Pro voor een batterijduur van 10 dagen.

We hebben het dan wel om de maximale batterijduur. Maak je namelijk veelvoudig gebruik van de GPS? Dan gaat de batterij met een grootte van 400 mAh sneller leeg. Laden gaat gelukkig lekker rap: met een uur is ‘ie vol en binnen een kwartier heb je alweer voor meerdere dagen bijgeladen.

Liever zien hoe lang de batterij meegaat? Check dan de video hierboven!

Conclusie Huawei Watch Fit 4 Pro review

Huawei weet ons met de Watch Fit 4 Pro te verrassen. Het slimme horloge ziet er fraaier uit dan zijn voorganger, zit lekker om de pols vanwege zijn dunne, lichte behuizing en met een batterijduur van ruim een week zit je zelden met een lege accu. De smartwatch vergt niet alleen fysieke inspanning die de ingebouwde sensoren nauwkeurig voor je vastleggen, maar ook inspanning tijdens het gebruik. Veruit de grootste nadelen van het horloge zitten hem in de software die simpelweg niet optimaal samenwerkt met populaire Google-apps en relatief moeilijk te installeren is. Huawei’s alternatieven bieden echter een degelijke oplossing, wat het horloge het over het algemeen waard maakt. De adviesprijs is 279,99 euro, maar onderhand kan hij al in prijs gedaald zijn. Je haalt hem nu voor € 279,- in huis.

Huawei Watch Fit 4 Pro kopen

Zie jij dit Huawei Horloge wel zitten? Dan heb je keuze uit verschillende uitvoeringen: de groene die wij testten, een blauwe en een zwarte. In onze prijsvergelijker vind je de laagste aanbieder van het moment, dus check het hieronder.

Huawei Watch Fit 4 Pro prijzen vergelijken Bekijk product Nieuw € 279,- Bekijk prijzen

Goedkoper alternatief: Huawei Watch Fit 4

Vind je de ruime tweehonderd euro die je neerlegt voor de Fit 4 Pro te veel? Bekijk dan eens de Fit 4 met een adviesprijs van 169,99 euro.

De smartwatch bevat functies zoals tracking voor watersporten, een luchtdruksensor en het houd je ademhaling tijdens het slapen in de gaten. Natuurlijk zijn de standaard sensoren ook aanwezig, zoals GPS om je locatie vast te leggen tijdens het sporten en een hartslagmeter.

Het horloge heeft een zelfde 1.82-inch amoled-scherm met een prima pixeldichtheid, wat kleurrijke en scherpe beelden oplevert. Het model heeft een lagere piekhelderheid van 2000 nits, maar het horloge is nog steeds goed af te lezen is in fel zonlicht. Ook heeft ‘ie een always on display om snel de laatste meldingen op je pols te bekijken.

De Watch Fit 4 moet maximaal 10 dagen meegaan op een acculading, afhankelijk van je gebruik. Hij heeft ook nfc ingebouwd, waarmee je later dit jaar contactloze betalingen kunt doen. Over het algemeen is ‘ie dus minder premium, maar alsnog een complete smartwatch.

Reviews op Android Planet

Op Android Planet testen we het hele jaar door de nieuwste smartphones, van budgettoestellen tot telefoons die 1000 euro (of zelfs meer) kosten. Dit doen we met een team van redacteurs dat al jaren in de ‘smartphonewereld’ actief is en al heel wat telefoons voorbij hebben zien komen – én dus hebben getest. We beschikken over de nodige ervaring.

De reviews stellen we – net als alle andere content op de website – met veel tijd, zorg en aandacht samen. Zo weet jij als lezer precies wat je van de geteste smartphone kan verwachten en wat de belangrijkste plus- en minpunten zijn.

In de reviews gaan we de diepte in, maar wel op een begrijpelijke manier. We willen immers dat iedereen het verhaal begrijpt en uiteindelijk weet hoe goed (of slecht) het geteste apparaat is. De smartphones die we testen gebruiken we minimaal een week als daily driver. Hierdoor weten we precies hoe de nieuwste telefoons in de praktijk bevallen.

Lees meer reviews: