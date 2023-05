JBL Tour Pro 2 review: sublieme accuduur en handig schermpje?

Oordopjes met actieve ruisonderdrukking en een lange accuduur die je meeneemt in een doosje met een touchscreen? Wij zijn aan de slag geweest met de JBL Tour Pro 2’s en in deze review lees je alles over deze dopjes in het hogere prijssegment.

Check onze JBL Tour Pro 2 review

Het heeft even geduurd, maar het is tijd voor onze review van de JBL Tour Pro 2-oordopjes. Ze werden ruim een half jaar geleden gepresenteerd en zijn inmiddels goed verkrijgbaar. Met de dopjes wil JBL een select publiek aanspreken. De adviesprijs bedraagt maar liefst 299 euro en dat is niet voor iedereen weggelegd.

De meest opvallende functie zien we echter niet bij de dopjes zelf, maar bij het opbergdoosje. Die bevat namelijk een klein aanraakgevoelig schermpje, waardoor je ‘m gebruikt om allerlei instellingen aan te passen. Hoe dat werkt en of we die functie bij meer oordopjes zouden willen zien? Je leest het in onze review van de JBL Tour Pro 2.



Het reviewmodel van de JBL Tour Pro 2 is ter beschikking gesteld door JBL.

Grote oordopjes, verschillende afwerkingen

De Tour Pro 2’s zijn behoorlijk aan de maat voor in-ear-oordopjes. Het gedeelte wat in je oor zit lijkt bijvoorbeeld op de Sennheiser Momentum True Wireless 3-dopjes, maar dan zit er ook nog eens een steeltje aan. Ze zijn gemaakt van hoogwaardig polycarbonaat en bevatten gedeeltelijk een matte afwerking. Een ander stukje van de dopjes bevat juist een glimmende finish en weer een ander gedeelte is voorzien van een ribbelpatroon. Natuurlijk is het heel persoonlijk, maar we vinden het niet de mooiste draadloze oordopjes in deze prijsklasse.

Het opbergdoosje is ook wat groter dan verschillende andere oordopjes en dat heeft twee redenen. De dopjes zelf moeten er natuurlijk goed inpassen, maar ook bevat het doosje een heus schermpje. Dat heeft een diagonaal van 1,45 inch en is aanraakgevoelig. Daarmee kun je van allerlei instellingen aanpassen en notificaties bekijken, maar daarover later meer.

Wij hebben het zwarte model getest en de case is afgewerkt met een matte coating. Aan de onderzijde is de usb c-aansluiting te vinden en ook vinden we daar een statusledje. Tot slot bevat het doosje ook wat glimmende elementen, net als de dopjes. Je plaatst de dopjes trouwens net omgekeerd in het doosje dan bij veel andere oordopjes en dat is even wennen. In het omdoosje vinden ook een kort oplaadkabeltje en verschillende maten oortips.

Snel verbinden (met meerdere apparaten)

Er is ondersteuning aanwezig voor Google Fast Pair, waardoor je de dopjes binnen seconden verbindt met je smartphone of tablet. Ook is het mogelijk om meerdere apparaten te verbinden, handig voor een laptop of computer. Dan is er ook nog de JBL Headphones-app, te downloaden uit de Play Store.

Daarin kun je een gehoortest doen om te kijken hoe de dopjes je oren afsluiten, maar ook spelen met de actieve ruisonderdrukking die aangepast wordt aan jouw gehoorgang. Natuurlijk vind je daar ook een equalizer, kun je software updaten voor de dopjes of het opbergdoosje en wat aanpassingen doorvoeren voor de fysieke bediening.

JBL Headphones Harman Consumer, Inc. 7,8 (105.713 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Zo kun je het volume aanpassen, een volgend nummer laten afspelen of muziek pauzeren. Ook de ingestelde digitale assistent is zo op te roepen. De bediening werkt prima en werkt volledig met tikjes op de oordopjes. De uitstekende steeltjes hebben dus geen specifieke functie voor bediening.

Wat we niet vaak zien bij oordopjes is dat je ook Nederlandstalige prompts kunt instellen. Zo hoor je dus een Nederlandstalige stem als je de dopjes inschakelt of de accu bijna leeg is. Vaak kun je hiervoor alleen kiezen voor Engels als taal.

Comfortabel in het oor, schermpje is leuke gimmick

Gezien de grootte was ik wat benieuwd naar het draagcomfort, maar daar is niks op aan te merken. De dopjes zijn licht qua gewicht en zitten als gegoten. We hebben ze urenlang achter elkaar gedragen, muziek geluisterd en gesprekken gevoerd en op geen enkel moment hebben we last gehad van hoe ze in onze oren zaten. Fijn is dat er ook een IPX5-certificering aanwezig is, waardoor ze tegen een druppeltje water of zweet kunnen.

De JBL Tour Pro 2’s zijn de eerste oordopjes die komen met een doosje waarin een aanraakschermpje is verwerkt. Dat is 1,45 inch groot en kun je gebruiken voor allerlei handigheidjes. Voor een deel daarvan pak je anders je telefoon. Denk daarbij aan het instellen van de equalizer, skippen van muzieknummers, aanpassen van actieve ruisonderdrukking of het op afstand kunnen vinden van je oordopjes. Ligt de case binnen handbereik dan is het fijn om die er even bij te pakken, maar meer ook niet.

Je kunt er ook binnenkomende notificaties op laten zien, maar dat hebben we direct uitgeschakeld, Zo zie je wel van welke app je wat binnenkrijgt en wat inhoud, maar vervolgens kun je er niks mee. Reageren is niet mogelijk en het schermpje is dusdanig klein dat zoiets beter te zien is op een smartphone. Voor sommige zaken kan zo’n extra bedienmogelijkheid wel handig zijn, maar dat ligt er ook weer aan of je je smartphone bij je hebt liggen of dat het al kan via de oordopjes zelf.

Geinig is dat je ook binnenkomende oproepen kunt opnemen (of weigeren) via het schermpje. Wel jammer is dat je dan niet te zien krijgt wie er precies belt. Ben je in gesprek dan kun je ‘t schermpje gebruiken om de microfoon uit te schakelen of om op te hangen.

Via de app stel je in van welke instellingen je wel of geen menu wil zien op het schermpje. Tot slot kun je ook een eigen foto uploaden als screensaver. Al met al is het kleine display tof om te zien en af en toe eens te gebruiken. Met je oordopjes of de JBL-app bereik je echter veelal hetzelfde en het is wat ons betreft dan ook een echte gimmick, maar wel een leuke. Tevens zou het leuk zijn als je gewoon kon zien via welke dienst je muziek afspeelde of welke artiest en welk nummer je afspeelt, dat is nu niet zo.

Geluidskwaliteit om van te smullen

Oordopjes zijn er natuurlijk om te genieten van muziek, podcasts en het voeren van gesprekken en dat doen de JBL Tour Pro 2’s perfect. Door de combinatie van gebruikte hardware en uitgebreide software klinken ze heerlijk. Je kunt spelen met allerlei instellingen om het nog meer eigen te maken en ook dat is fijn.

Het niveau van actieve ruisonderdrukking is ruim voldoende om verkeer, geroezemoes op de werkvloer of bijgeluiden niet meer te horen. Je kunt een ‘stiltebubbel’ aanmaken om je zo even te kunnen concentreren en zowel hoge als lage tonen klinken goed. Er zijn meerdere microfoons aanwezig en tijdens telefoon- of videogesprekken word je stem goed opgenomen en doorgegeven. Al met al kan JBL zich met deze oordopjes makkelijk meten met de geluidskwaliteit van concurrenten in deze prijsklasse.

Sublieme accuduur

Volgens JBL kun je tot 10 uur genieten op een enkele acculading van de dopjes en dat hebben we dan ook getest. Een volledig werkdag, waarin we nagenoeg de hele tijd muziek luisterden, was geen probleem. In het doosje is een ingebouwde accu aanwezig, die de dopjes nog eens drie keer volledig kunnen opladen. Ook dat bleek in de praktijk aardig te kloppen.

Schakel je actieve ruisonderdrukking in, dan moet je wel rekening houden met een iets kortere batterijduur. Op een enkele acculading luister je dan maximaal 8 uur. Fijn is dat je de dopjes snel kunt opladen. Een kwartiertje aan de lader zorgt weer voor zo’n 3,5 uur luistergenot. Draadloos opladen is ook aanwezig, iets wat we stiekem ook verwachten voor deze prijs.

Conclusie JBL Tour Pro 2 review

Met de JBL Tour Pro 2 bevindt de fabrikant zich in een druk speelveld, maar torent daar op twee punten zeker bovenuit. De accuduur is namelijk fenomenaal, ook met actieve ruisonderdrukking ingeschakeld. Daarbij is het schermpje op de opbergcase uniek, ook al is het veelal niet meer dan een leuke gimmick. Tel daarbij op dat het draagcomfort erg fijn is, de app goed werkt en veel mogelijkheden biedt en dat er op de geluidskwaliteit ook niks aan te merken is. Een mooie bonus is tot slot dat de prijs inmiddels ook wat gezakt is. De dopjes hebben namelijk een adviesprijs van 299 euro, maar pik je nu op voor: € 252,-

JBL Tour Pro 2 prijs en beschikbaarheid

De JBL Tour Pro 2 hebben een adviesprijs van 299 euro, maar zijn inmiddels al voor enkele tientjes minder te koop. Op zoek naar de beste deal? Check dan onze onderstaande prijsvergelijker!

