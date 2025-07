Nothing Phone (3) review: oogt vreemd, overtuigt wel

Na diverse midrange-smartphones brengt Nothing voor het eerst een high-end vlaggenschip uit: de Phone (3). Is de eerste poging een succes, of blijven de eerdere toestellen de favoriet?

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit is de Nothing Phone (3) review

Het zat er een keer aan te komen dat ook Nothing zich in het high end-segment zou gaan begeven. De Phone (3) wordt door het merk het ‘eerste eigen vlaggenschip’ genoemd en heeft een hoger prijskaartje dan de vorige modellen: 849 euro. Een vergelijkbaar prijskaartje zien we terug bij dé high-enders zoals de Google Pixel 9 en de Samsung Galaxy S25.

Een hoger prijskaartje betekent echter niet dat een smartphone zich direct kan meten met de concurrentie. Welke hardware er onder de motorkap zit, hoe de camera’s presteren en natuurlijk de software zelf zijn bepalend voor een ‘high end-stempel’. Het bijzondere ontwerp heeft in elk geval de toon vast gezet. Lees al onze bevindingen in deze uitgebreide review!

Het reviewmodel van de Phone (3) is ter beschikking gesteld door Nothing.

Al met al doet Nothing een goede eerste poging. De Nothing Phone (3) is een fijne smartphone met een uitstekende batterijduur, een uitmuntend scherm en goede hoofdcamera. Zowel voor dagelijks gebruik als het nodige entertainment weet het toestel meer dan genoeg te bieden. Toch blijven we met een wat gemengd gevoel achter. De processor, groothoeklens en periscooplens laten steken vallen die dit hogere prijskaartje pijnigen. Er zijn nou eenmaal smartphones te koop die een Snapdragon 8 Elite bieden en waarvan de camera’s betere prestaties leveren.

Pluspunten Goede accuduur

Goede accuduur Kleurrijk scherm

Kleurrijk scherm Hoofdcamera schiet scherp

Hoofdcamera schiet scherp Glyph is geinig Minpunten Geen échte high end-chipset

Geen échte high end-chipset Matige periscooplens

Matige periscooplens AI-knop zit in de weg

Hoofdcamera overtuigt, maar de rest…

Bij een premium smartphone horen op z’n minst goede camera’s. Weet de opstelling van de Nothing Phone (3) te overtuigen? Het antwoord is ja en nee. De hoofdcamera met 50 megapixel schiet ook bij bewolkt weer kleurrijke foto’s en weet details te bewaren. Ook bij minder licht weet de camera nog goed te presteren, al lijken onderwerpen soms wat te ‘kruimelen’ aan de randen.

De groothoeklens lijkt echter wat meer te worstelen. Dezelfde onderwerpen die de hoofdcamera vast weet te leggen worden een stuk bleker wanneer ze met deze lens worden geschoten. De korenmolen wordt nog witter en het gras ziet minder levendig uit. Ook lijkt de lens willekeurig te zijn in waar de scherpte behouden blijft en waar niet.

De derde lens op de Phone (3) is een periscooplens en tot zeker hoogte stemt die ons vrolijk. Bij twee keer zoomen weten we het gros van de onderwerpen scherp en kleurrijk op de foto te zetten. Bij zes keer zoomen lijken foto’s haast een koortsdroom te zijn: er komt een merkwaardige waas tevoorschijn. Deze valt zo erg op, dat we bij de eerste keer de lens voor de zekerheid even poetsten voor als een vette vingerafdruk de boosdoener was. Maar dat was niet het geval.

3x zoom 4x zoom 6x zoom 6x zoom

Scherm en ontwerp

Bij de eerste keer indruk van de Nothing Phone (3) was de eerste opmerking: ‘het is een beetje alsof ze zijn gaan darten om te kijken hoe die achterkant eruit gaat zien’. De camera’s zijn op vrij unieke wijze op de achterkant geplaatst, evenals de knop voor de Glyph Matrix. Stiekem missen we de Glyph-verlichting die de midrange-toestellen hebben, maar dit is een geinig alternatief.

Wel valt de Glyph Matrix zowel bij ons als anderen in de smaak. Vooral het klokje en batterijpercentage werden vaak even erbij gepakt: een gimmick met nut dus. Nothing zegt de Glyph Matrix uiteindelijk open te zetten zodat iedereen er geinige animaties of doeleinden voor kan creëren. Met andere woorden: het is vermoedelijk slechts een kwestie van tijd voor iemand er de game Doom op weet te runnen en we Bongo Cat op de achterkant zien trommelen.

De Nothing Phone (3) heeft een fijn 6,7 inch amoled-scherm dat het best tot zijn recht komt bij kleurrijke games en video’s. Ook scrollen door een shop-app of social media voelt vloeiend en prettig aan dankzij een 120Hz-ververssnelheid. In de volle zon is het scherm iets minder makkelijk af te lezen dan dat we van andere smartphones gewend zijn, maar echt moeilijk wordt het niet.

Een minpunt is toch wel de Essential Space-knop, die net onder de powerknop is geplaatst. Ze verschillen niet veel in formaat en dus werd geregeld de verkeerde knop ingedrukt. Ofwel: geregeld de powerknop in willen drukken en in plaats daarvan vijf screenshots maken die de AI graag met je doorneemt. Niet zelden een frustratiepunt dus.

Hardware en software is vlot genoeg

Voor het maken van foto’s, het scrollen door apps en het spelen van games is de hardware meer dan prima. We hebben tijdens de testperiode geen haperingen gemerkt tijdens het dagelijkse gebruik. Waar de Nothing Phone (3) wel begint te struikelen, is bij het installeren en draaien van de zwaardere games. Bij het spelen van Teamfight Tactics en een halfuurtje Genshin Impact zagen we frames af en toe even zakken of bleef kort de game hangen.

Op die momenten is het stiekem toch balen dat Nothing per se voor de Snapdragon 8s Gen 4 heeft gekozen en niet de befaamde Snapdragon 8 Elite die alle grote vlaggenschepen van dit jaar bevatten. Ben je echter geen smartphone-gamer, dan is dit wellicht een onderdeel waar je je al snel overheen zet.

Dan het updatebeleid: Nothing biedt voor de Phone (3) vijf Android-upgrades en zeven jaar lang beveiligingsupdates. Naar verwachting is Android 20 de laatste generatie die je mag verwachten en stopt de volledige ondersteuning na het voorjaar van 2032. Dat is netjes, al biedt in datzelfde prijssegment zowel Google als Samsung tot datzelfde jaar ook alle Android-updates. Of je echt zolang met de smartphone wil doen, dat is voor jezelf om te bepalen.

De fijne Nothing-schil over Android 15 heen

Ere wie ere toekomt: als we het over een fijne Android-ervaring hebben, dan weet Nothing daar uitstekend aan te voldoen. NothingOS voelt rustig en overzichtelijk aan, maar weet ook genoeg te bieden aan personalisatie. Zo kies je zelf voor de icoon-stijl van Nothing of die van Android zelf, maar is het ook mogelijk om andere ‘packs’ via Google Play te bemachtigen.

Stel je de Phone (3) voor het eerst in, dan zijn er enkele apps vooraf geïnstalleerd op de telefoon. Dat zijn de bekende Google-apps, maar ook Gemini en Fitbit. Wil je ze niet gebruiken, dan zijn ze binnen enkele seconden van de smartphone verwijderd.

Accuduur en oplaadsnelheid die vrolijk stemt

Waar we erg blij van werden, is de accuduur van de Phone (3). Zelfs met intensief gebruik zat er nog zo’n 25 procent aan accuduur in de telefoon als we deze ‘s avonds opzij legden. Bij weinig gebruik zou je wellicht zelfs ongeveer anderhalve dag tot twee dagen kunnen behalen.

Ook over het opladen zijn we te spreken. Met een compatibele oplader is de Nothing Phone (3) binnen een uur weer vol. Het draadloos opladen gaat eveneens prima, als is dit natuurlijk een stuk langzamer met maximaal 15 watt.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Conclusie Nothing Phone (3) review

De Nothing Phone (3) is een fijne smartphone met een uitstekende batterijduur, een uitmuntend scherm en goede hoofdcamera. Zowel voor dagelijks gebruik als het nodige entertainment weet het toestel meer dan genoeg te bieden. Toch blijven we met een wat gemengd gevoel achter. De processor, groothoeklens en periscooplens laten steken vallen die dit hogere prijskaartje pijnigen. Rondom die 849 euro zijn nou eenmaal verscheidene smartphones te koop die een Snapdragon 8 Elite bieden en waarvan de camera’s betere prestaties leveren. Al met al doet Nothing een goede eerste poging en zijn we benieuwd hoe het volgende vlaggenschip eruit gaat zien en aan gaat voelen.

De Nothing Phone (3) kopen

Is de Nothing Phone (3) na het lezen van de review precies wat je wil? Dan schaf je voor een adviesprijs van 849 euro het instapmodel aan met 12GB werkgeheugen 256GB opslagruimte. Voor 949 euro haal je de versie in huis met 16GB RAM en een opslag van 512GB. De beschikbare kleuren zijn zwart en wit.

Alternatieven

1. Google Pixel 9 Pro XL

Een uitstekend alternatief voor de Nothing Phone (3) is de Pixel 9 Pro XL met een actueel prijskaartje van € 839,-. Je krijg eenzelfde formaat scherm, zeven jaar lang updates en een van de beste set camera’s die je op een smartphone kan krijgen. Bovendien krijg je standaard 16G werkgeheugen en een zeer schone Android-ervaring.

2. Samsung Galaxy S25 Ultra

Op zoek naar een high end-smartphone met de Snapdragon 8 Elite en uitstekende camera’s? Dan is de Samsung S25 Ultra een goed alternatief dat nu nog € 932,06 kost. Ook deze smartphone wordt tot en met 2032 ondersteund, biedt een prima accuduur en maakt scherpe foto’s. Het scherm is daarnaast nog een slagje groter met 6,9 inch.

Reviews op Android Planet

Op Android Planet testen we het hele jaar door de nieuwste smartphones, van budgettoestellen tot telefoons die 1000 euro (of zelfs meer) kosten. Dit doen we met een team van redacteurs dat al jaren in de ‘smartphonewereld’ actief is en al heel wat telefoons voorbij heeft zien komen – én dus heeft getest. We beschikken over de nodige ervaring.

De reviews stellen we – net als alle andere content op de website – met veel tijd, zorg en aandacht samen. Zo weet jij als lezer precies wat je van de geteste smartphone kan verwachten en wat de belangrijkste plus- en minpunten zijn.

In de reviews gaan we de diepte in, maar wel op een begrijpelijke manier. We willen immers dat iedereen het verhaal begrijpt en uiteindelijk weet hoe goed (of slecht) het geteste apparaat is. De smartphones die we testen gebruiken we minimaal een week als daily driver. Hierdoor weten we precies hoe de nieuwste telefoons in de praktijk bevallen.