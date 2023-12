Threads review: plezierig, maar incompleet

Threads is sinds half december in Nederland – en de EU – beschikbaar. Wat onze eerste indruk van het platform is en wat we nog vinden ontbreken, lees je hier.

Threads uitgelegd

Threads werd in de afgelopen maanden veel als Twitter-kloon gezien. Niet onterecht, want het concept is grotendeels hetzelfde: berichten plaatsen, eventueel met foto’s, video’s en gifs. Je kan Threads ook zien als de minimalistische vorm van bloggen: berichten plaatsen over nieuwe tv-series, persoonlijke verhalen of interessante nieuwsberichten is iets wat op vele platformen door de jaren heen gebruikelijk is.

Wel is het op Threads ook mogelijk om spraakberichten te posten en kun je gemakkelijk de accounts die je al op Instagram volgt selecteren om ze op Threads te volgen. Je merkt op die manier ook dat Meta de media-app hiermee wil versterken: je gebruikersnaam wordt op zowel Threads als Instagram gewijzigd wanneer je deze op een van de twee aanpasat.

Een draadje over de lancering

De onthulling en lancering van Threads verliep wat rommelig. Zo was er een week van tevoren een countdown die aftelde, zonder enige context. Toen afgelopen donderdag om 12:00 uur de countdown afliep, verscheen er een login-scherm voor de browserversie.

De app bleef echter uit: terwijl op iPhone rond 13:00 uur Nederlandse tijd de app te downloaden was, kwam de app pas rond 15:30 uur voor Android-apparaten uit. Het leidde tot verwarring. Gelukkig werkt de app voor Android soepel sinds dat moment en bugs hebben we nog weinig kunnen ontdekken.

Wat ons opvalt

Opvallend is dat er op het moment nog geen advertenties op het platform te zien zijn. Daardoor voelt Threads rustig en veel overzichtelijker aan dan andere social media-platformen. Meta kennende komt daar spoedig verandering in, maar we genieten ervan zolang de app nog reclamevrij is.

In dezelfde trend merken we dat het platform überhaupt (nog) niet voor commercieel gebruik is ingericht. Je kunt berichten niet promoten, er zijn geen knoppen voor het kopen zoals op Instagram en je kunt maar beperkt je profiel instellen. Je kunt een link toevoegen, maar daar houdt het verder ook op. Het wordt voor bedrijven dus nog even afwachten op extra tools en integraties voor de social media-strategie volledig kan worden uitgewerkt.

We kwamen er per toeval achter dat er twee tijdlijnen zijn: eentje met de accounts die je volgt en ‘Voor jou’ met suggesties en populaire Threads. Door per ongeluk meermaals de home-knop aan te tikken en naar boven te scrollen kwamen de twee tijdlijnen bovenaan te staan.

Wat we graag anders zien

Threads heeft een leuke basis, maar we missen een aantal zaken. Zo is er bijvoorbeeld geen ‘Trending-pagina’. Op Twitter/X was het enorm handig om te zien waar veel over gepraat werd en of er iets gaande was. Je bent nu afhankelijk van wat er langskomt op je tijdlijnen. Hashtags zijn er wel, maar je moet ze zien en erop klikken om er Threads over te zien.

Ook is er nog geen mogelijkheid om privéberichten te sturen. Dat is een gemis bij een social media-app die zich focust op tekstberichten en het delen en reposten van content. Meta kennende gaat dat ongetwijfeld nog wel toegevoegd worden. Fijn, want als je Threads wil gebruiken als bedrijf of veel interactie hebt met volgers, is het fijn om niet andere apps nodig te hebben voor privé-communicatie.

Iets wat we persoonlijk ook verbeterd willen zien, is het verschil tussen antwoorden en verschillende Thread-berichten. Het lijntje dat moet aangeven wat wat is, is dun en tussen grotere berichten moeilijk te spotten. Meer onderscheid tussen de verschillende soorten berichten zou prettig zijn en vlotter weglezen.

Conclusie Threads review op Android Planet

Threads is een voor nu een fijn platform als je teleurgesteld bij Twitter/X bent weggegaan. De gebruikservaring is meer dan prima, al missen we nog verschillende functionaliteiten. Als er een ‘Trending-pagina’ komt en het mogelijk wordt om op het platform privéberichten te kunnen sturen, voelt de app waarschijnlijk behoorlijk af. Wel blijft het afwachten of de app drukker wordt als er advertenties worden toegevoegd en meer gebruikers op het platform blijven komen.

Pluspunten Rustig uiterlijk

Rustig uiterlijk Spraakberichten-optie

Spraakberichten-optie Begrijpelijk voor oud-Twitteraars Minpunten Zit vast aan Instagram

Zit vast aan Instagram Geen ‘Trending-pagina’

Geen ‘Trending-pagina’ Weinig opties voor tijdlijn-personalisatie

