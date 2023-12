Threads in Nederland uitgebracht: alles wat je moet weten

Meta heeft eindelijk zijn alternatief voor Twitter in de EU – en dus Nederland uitgebracht. De app, die als Twitter-kloon gezien kan worden, was al in verschillende landen beschikbaar. We vertellen je alles over het social media-platform.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Threads uitgelegd

Threads is een app die wat wegheeft van de functionaliteiten van Twitter (nu X). Net zoals Mastodon, Bluesky, Post en Spill is het een social media-platform dat inspeelt op het gemis van het oude Twitter.

Sinds Elon Musk aan het roer kwam, zijn er verschillende veranderingen doorgevoerd waar veel gebruikers door zijn afgehaakt. Voorbeelden zijn het kunnen kopen van verificatievinkjes, de toename van nepaccounts en spam en het weer herstellen van eerder verbannen accounts.

Meta heeft ongetwijfeld scherp in de gaten gehouden wat de reacties waren bij veranderingen van Twitter en dus bracht het begin juli Threads uit. Op het platform is het mogelijk om berichten van maximaal 500 tekens te posten, waar dit op Twitter maximaal 280 tekens is. Ook kun je er foto’s en video’s van maximaal vijf minuten delen.

Natuurlijk is het inmiddels op het nieuwe Twitter mogelijk langere posts te plaatsen. Daar moet je wel een premium-abonnement voor nemen. Op Threads is dit gratis.

Het voordeel van Threads is dat je niet per se een nieuw account aan hoeft te maken: je kunt inloggen met je Instagram-account. Er is een tijdlijn met accounts die je volgt en een tijdlijn met een mix van suggesties en je favoriete accounts. Net als op het platform met het vogeltje kun je posts reposten, leuk vinden en delen.

Threads downloaden

Kun je de app nog niet in de Play Store vinden? Ga dan in je Instagram-app naar je profiel en tik vervolgens de drie streepjes rechtsboven. Hier krijg je een menu, waar Threads vrijwel bovenaan staat. Vanuit hier kom je in de Play Store bij de app uit. Op het moment van schrijven is de app nog niet te downloaden; vermoedelijk is de applicatie nog niet live. Je kan Threads al wel gebruiken in je browser via Threads.net.

Accounts volgen

Als je al op Instagram zit, kun je na het activeren van Threads kiezen of je dezelfde accounts op het nieuwe platform wil volgen. Je krijgt een lijst van accounts die je op Instagram volgt en kan per account op de volgknop tikken. Inmiddels kun je ook zoeken naar accounts en hashtags via de recent toegevoegde zoekfunctie.

Ook kun je via de homepage van de app berichten langs zien komen die door anderen worden gedeeld. Zo ontdek je buiten je Instagram-account ook nieuwe bedrijven of personen om te volgen.

Op het moment is het (nog) niet mogelijk om op Threads met andere gebruikers privéberichten te versturen of een groepschat aan te maken. Dit is op X wel mogelijk, maar werd recentelijk gelimiteerd voor gebruikers zonder abonnement.

Threads is niet zonder controverse

De lancering van Meta’s X-alternatief heeft even op zich laten wachten. Dat was niet zonder reden: de app voldeed niet aan de privacywetgeving die in de EU geldt. Zo is het bijvoorbeeld niet toegestaan om zomaar al je persoonlijke gegevens van de ene app (Instagram) naar de andere (Threads) over te hevelen.

Ook kwam eerder naar buiten dat Meta van gebruikers in de VS en het VK veel informatie eiste: in de privacy policy stond dat de app informatie over persoonlijke financiën, gezondheid en meer. Ook eist de app onder andere toegang tot je gps-locatie, IP-adres, camera-activiteit, telefoonsignaal en apparaatdetails. Vrijwel alle genoemde zaken zijn onder EU-wetgeving niet toegestaan.

Iets anders waar veel kritiek over kwam, is het feit dat je tot half november je Threads-account alleen kon verwijderen als je je Instagram-account verwijdert. Zonder deze rigoureuze stap bleef je Threads-account bestaan.