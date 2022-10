Xiaomi 12S Ultra camerareview: hoe goed is de 1 inch-sensor?

Xiaomi bracht eerder dit jaar de 12S Ultra uit met een grote 1 inch-camerasensor. Helaas komt dat toestel niet naar Nederland, maar we zijn wél heel benieuwd hoe die sensor presteert. Jij ook? Je ziet en leest het in de uitgebreide camerareview!

Xiaomi 12S Ultra camerareview

Het was even slikken toen duidelijk werd dat Xiaomi de 12S Ultra niet buiten China op de markt zou brengen. Dit ultra-premium toestel laat de smartphonefotograaf namelijk kwijlen met zijn grote 1 inch-camerasensor.

Bij Android Planet waren we desondanks benieuwd hoe deze sensor presteert. Gelukkig konden we tóch een exemplaar bemachtigen en zijn we naar Rotterdam gereisd om de camera aan een stevige test te onderwerpen. De resultaten lees je in onze camerareview van de Xiaomi 12S Ultra.

Primaire camera

De ster van dit toestel is zoals gezegd de 1 inch-sensor achter de primaire camera. Deze 50 megapixel-sensor is net zo groot als die van Sony’s geroemde RX100-compactcamera’s. Dat is voor smartphonebegrippen enorm.

Standaard gebruikt de Xiaomi-telefoon pixel binning. Vier pixels worden samengeperst tot één pixel. Je houdt dan dus 12,5 megapixel over. Dat moet een betere beeldkwaliteit opleveren, terwijl je toch een redelijk klein bestand krijgt die je gemakkelijk kunt delen. Laten we eens kijken hoe de 12S Ultra het er bij daglicht vanaf brengt.

De meeste foto’s zien er inderdaad erg puik uit. Zeker de eerste twee kiekjes hierboven hebben een prachtige uitstraling en zijn goed scherp. Ook het bord pasta ziet er bijna net zo lekker uit als hij smaakte. Bij de foto rechts hebben we meer twijfels. Xiaomi’s software heeft hem wat overbelicht en hij mist ook contrast.

Nog een rijtje van vier. Op de eerste drie hebben we wederom niets aan te merken. De kleuren, beluchting en contrast zijn simpelweg uitstekend. De situatie in de markthal rechts is voor iedere camera een uitdaging. Uit het grote raam komt veel licht, terwijl de kelder juist erg donker is. De 12S Ultra brengt het er ook hier niet slecht van af, al zou de onderste helft misschien net een tikje lichter mogen zijn.

Nachtmodus

Hét grote voordeel van een grote sensor is dat hij veel licht binnenlaat. In theorie zorgt dat namelijk voor betere foto’s als de avond valt. Natuurlijk gebruikt Xiaomi ook nog een Nachtmodus om de resultaten verder te verbeteren.



In het ‘blauwe uurtje’ tussen zonsondergang en volledige duisternis werkt die Nachtmodus vrij ingetogen. De foto hier linksboven geeft een zeer realistische weergave van hoe de situatie eruitzag. Dat geldt niet voor de drie foto’s daarnaast. Die zijn alleen een stuk lichter dan wat het blote oog waarnam.



Of je dat erg vindt, is helemaal aan jou. De kiekjes zien er zonder meer aantrekkelijk uit en behouden voldoende detail. Desgewenst kun je de belichting voor het maken van de foto altijd iets terugschroeven.

12S Ultra vs 12T Pro

We werken bij Android Planet momenteel stiekem ook aan de review van de Xiaomi 12T Pro. Dat is een smartphone met een 200 megapixel-camera die wél in Nederland verschijnt. De resolutie is dus hoger dan die van de 12S Ultra, maar de sensor is juist iets kleiner. We konden het niet laten om deze smartphones even te vergelijken.

12S Ultra 12T Pro 12S Ultra 12T Pro



Het verschil bij daglicht is, zoals eigenlijk al verwacht, vrij klein. De 12S Ultra kiest hooguit voor een wat koelere kleurbalans. In de schemerfoto valt wel op dat de 12S Ultra een stukje scherper is dan de 12T Pro. Hier laat de grotere sensor zich dus gelden.

12,5 megapixel vs 50 megapixel

Standaard spuwt de Xiaomi 12S Ultra foto’s van 12,5 megapixel uit, maar we wilden voor deze review ook naar de 50 megapixel-modus kijken. Daarmee benut je de volledige resolutie van die grote sensor. Er zit helaas wel een addertje onder het gras.



De kunstmatige intelligentie die Xiaomi gebruikt om je foto’s automatisch te verbeteren, werkt dan een stuk minder goed. Vooral de hdr-functie laat het afweten en de nachtmodus is zelfs helemaal niet beschikbaar.

12,5MP 50MP 12,5MP 50MP



De foto van deze onderdoorgang ziet er op 12,5 megapixel prima uit. Kies je voor 50 megapixel? Dan merk je dat de achtergrond totaal overbelicht is. Datzelfde effect is ook zichtbaar op de foto’s rechts, al is het daar een stuk subtieler.

Het is natuurlijk wel erg jammer dat je moet kiezen tussen resolutie en een goed belichte foto. Vermoedelijk is zelfs de Snapdragon 8 Plus Gen 1-chip in deze telefoon niet snel genoeg om 50 megapixel-foto’s ‘live’ door de AI-molen te halen. Het zou wel tof zijn als je er achteraf voor kon kiezen om deze effecten alsnog toe te passen.

12MP 50MP



Maar hoeveel voordeel heb je eigenlijk qua scherpte als je met de volledige resolutie fotografeert? Bovenstaande foto hebben we op beide standen gemaakt. De uitsnede van de 50 megapixel-foto is zeker scherper.

Dat zie je vooral in de bakstenen, die een mooiere definitie hebben. Toch is het verschil iets kleiner dan we vooraf dachten. Als je de foto’s alleen op sociale media deelt, is het de moeite waarschijnlijk niet waard.

RAW-fotografie

Tijd voor een uitstapje naar Cupertino. Apples iPhone 14 Pro heeft een nieuwe 48 megapixel-camera. Die resolutie kun je alleen benutten als je in RAW fotografeert. Dat is een ‘lossless’ bestandsformaat waarbij je alle details behoudt. Daardoor kun je foto’s beter bewerken. Het lijkt inderdaad logisch dat je dan ook in de volledige resolutie wil fotograferen. Dat kan uiteraard ook met de 12S Ultra.

Zoals gezegd kun je RAW-foto’s goed naar je hand zetten. De overbelichte foto uit het begin van deze review ziet er wat ons betreft zo een stuk beter uit. De ingang van de parkeergarage hebben we bewust onderbelicht om een moody sfeertje te creëren. Bij de foto in het midden moesten we de smartphone in een plantenbak zetten om de ISO-waarde zo laag mogelijk te houden. De compositie houdt dus niet over, maar het detail in de foto laat wel zien waar deze sensor toe in staat is.

Groothoeklens en telecamera

Je zou het bijna vergeten, maar de Xiaomi 12S Ultra heeft nog twee andere camera’s. De sensor achter de groothoeklens is een stuk kleiner, maar nog altijd relatief groot. De foto’s zien er dan ook prima uit en zijn pas bij nadere inspectie te onderscheiden van die van de hoofdcamera.

Hetzelfde verhaal zien we bij de telelens. Ook die heeft een relatief grote sensor voor een dergelijke camera. Foto’s zien er goed uit en het is bovendien erg fijn dat er geen kleurverschil zichtbaar is tussen de verschillende lenzen.

Nachtmodus

Ook met de groothoeklens én telecamera kun je de Nachtmodus gebruiken. Telecamera’s presteren doorgaans niet best in het donker, maar dat valt in het geval van de Xiaomi reuze mee. Op dit gebied doet de 12S Ultra het duidelijker beter dan de Samsung Galaxy S22 Ultra.

Ultragroothoek Ultragroothoek Tele Tele

Conclusie Xiaomi 12S Ultra camerareview

Dat was hem, onze camerareview van de Xiaomi 12S Ultra! Maakt het toestel de hooggespannen verwachtingen waar? Grotendeels wel. De Xiaomi-telefoon schiet in bijna alle situaties uitstekende foto’s. Dat geldt natuurlijk voor de grote 1 inch-hoofdcamera, maar ook voor de groothoeklens en telecamera. Het totaalpakket klopt.

Tegelijk vinden we het enigszins jammer dat er toch een aantal beperkingen is. Als je de volledige 50 megapixel wil benutten, zijn de AI-mogelijkheden zeer beperkt. Dat is voor een smartphone die zich op enthousiaste fotografen richt toch wat vreemd.

