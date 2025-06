Wil je een nieuwe Samsung telefoon kopen, dan is het belangrijk om te weten welke het beste bij jou past. Ga je bijvoorbeeld voor een duurder model, of kies je liever voor eentje in het budgetsegment? Check onze smartphone-vergelijker en vind gemakkelijk en snel de beste deal.

Waarom een Samsung telefoon kopen?

Samsung telefoons zijn ongekend populair in Nederland en dat is niet geheel zonder reden. De Koreaanse fabrikant weet steeds weer smartphones van hoge kwaliteit uit te brengen in verschillende prijssegmenten.

Vooral de softwarelaag die Samsung over Android heen draait, genaamd One UI, is voor velen een belangrijke reden om voor het merk te kiezen. Zo is het erg gebruiksvriendelijk, met knoppen onderaan voor gemakkelijke navigatie en worden er geregeld nieuwe functies toegevoegd.

Bovendien biedt Samsung inmiddels ook een uitstekend updatebeleid voor veruit de meeste telefoons. De meeste budget- en middenklasse-smartphones ontvangt minimaal vijf jaar alle belangrijke veiligheidsupdates en Android-updates. Kies je voor een smartphone uit de S-serie vanaf 2024, dan breidt zich dat zelfs uit naar zeven jaar.

Welke Samsung-serie past bij mij?

Er zijn diverse Samsung-series in Nederland te koop en dus kan het even zoeken zijn waar die letters nou precies voor staan. Geen zorgen: we hebben het hieronder voor je compact uitgelegd.

Samsung Galaxy S-serie

De Galaxy S-serie is dé high-end telefoonlijn van Samsung. De smartphones worden vaak in het begin van het jaar uitgebracht met een lineup van drie versies: het basismodel, een Plus-model en een Ultra-model. Kies je voor een Samsung S Ultra, dan krijg je de meest luxe hardware, de beste camera’s en een groter formaat.

Zoals je misschien al wel verwacht, is dit ook meteen de duurdere lijn van het merk. Een groot voordeel van wat meer betalen is dat je vaak nieuwe hardware onder de motorkap krijgt én vele jaren de belangrijkste updates ontvangt. Ook zijn voor deze modellen vaak het makkelijkst telefoonhoesjes te vinden.

Samsung Galaxy A-serie

De A-serie van Samsung het middenklasse-segment: een redelijke prijs voor een prima totaalpakket aan hardware én software. Ook hierin zitten gradaties: hoe lager het eerste getal in de naam is, hoe lager de prijs.

Wat je meestal mag verwachten bij een Samsung A-telefoon is een goede accuduur, prima camera’s en hardware waarmee je al je favoriete apps gemakkelijk kan draaien. Wil je graag een game spelen, dan kan het echter zijn dat de smartphone het moeilijker krijgt.

Samsung Galaxy Z-serie

Ook Samsung maakt al een aantal jaar vouwbare telefoons, ook wel foldables genoemd. Ben je op zoek naar een vouwbare telefoon, dan kom je uit bij de Galaxy Z-serie. Er zijn twee versies in deze serie verkrijgbaar: de Flip, die je dichtvouwt als een ouderwetse klaptelefoon, en de Fold, die je als een boek opent en sluit.

Bij de Samsung Z-smartphones mag je meer dan prima hardware, camera’s en schermen verwachten. Wel zijn ze prijzig en in sommige gevallen zelfs duurder dan de S-serie. Meestal worden de vouwbare telefoons van Samsung middenin de zomer gelanceerd.

Waarom Samsung telefoons vergelijken?

Zomaar even een nieuwe Samsung telefoon aanschaffen, dat doen er waarschijnlijk maar weinig. Je wil natuurlijk graag weten wat een smartphone allemaal biedt en waar je deze het goedkoopst bestelt. Met de Android Planet-prijsvergelijker vind je snel jouw nieuwe Samsung voor een nette prijs.

Android Planet werkt samen met de belangrijkste Nederlandse providers en webwinkels en haalt ieder uur actuele prijzen op, die direct in de vergelijkers worden getoond. Zo ben je altijd op de hoogte van de beste deals, zonder zelf alle winkels of websites te moeten bezoeken.

Bovendien zie je gemakkelijk of je goedkoper af bent met een losse Samsung telefoon, of wanneer je deze combineert met een abonnement. Providers bieden vaak flinke kortingen op de aanschaf als je een abonnement bij de smartphone neemt.

Losse Samsung telefoon of met abonnement: wat past bij jou?

Twijfel je of je jouw nieuwe Samsung telefoon los of met abonnement wil kopen? Kijk dan goed naar wat het beste bij jou past. Kan en wil je bijvoorbeeld de smartphone in één keer betalen, of past een vast bedrag per maand beter bij jouw situatie?

Let wel op dat je bij een abonnement een lening aan gaat en te maken kunt krijgen met een BKR-registratie. Dit hoeft niet direct een probleem te zijn, maar heeft wel invloed op bijvoorbeeld het kunnen afsluiten van een hypotheek. Het bedrag wat je dan kan lenen is lager: houd hier dus goed rekening mee. Een manier om een BKR-registratie te voorkomen is om je telefoon direct af te betalen bij het afsluiten van je abonnement.

Een groot voordeel bij een Samsung smartphone los kopen is dat je zelf kan kiezen welk sim only-abonnement je afsluit. Vaak kan je het abonnement zelf samenstellen en voor een lage prijs voordelig bellen en internetten. Afhankelijk van jouw situatie kan een losse Samsung telefoon met sim only goedkoper zijn dan met een abonnement.

Echter kan je bij de combinatie met een abonnement in veel gevallen profiteren van flinke kortingen op je telefoon. Providers en shops geven extra korting waardoor een Samsung smartphone kopen nog voordeliger wordt. Ben je al klant bij een provider voor internet en/of tv? Dan krijg je vaak nog meer korting op data of een nieuwe telefoon.

Veelgestelde vragen over Samsung telefoons

Wat zijn de voordelen van Samsung telefoons? Samsung telefoons hebben een aantal voordelen: ze worden vaak lang van updates voorzien, ze zijn gebruiksvriendelijk en bieden meestal goede hardware voor een passende prijs. Wat is de beste Samsung telefoon? In elke prijsklasse vind je een zeer geschikte Samsung telefoon. Dit zijn ze op een rij:



Beste high end Samsung telefoon: Samsung S25 Ultra

Beste middenklasse Samsung telefoon: Samsung A56

Beste budget Samsung telefoon: Samsung A16

Hoe vaak worden de prijzen bijgewerkt? De prijzen in de telefoon-vergelijker worden elk uur opnieuw ingeladen. Zo zorgen we ervoor dat je altijd de beste deals te zien krijgt. Kan ik ook verlengen bij mijn huidige provider? Wil je een telefoon combineren met een abonnement, maar wel bij je huidige provider blijven? Dat kan! Selecteer bij je gekozen toestel voor je huidige provider en zie direct alle verlengdeals die nu geldig zijn.

Check alle actuele Samsung reviews

Lees de actuele Samsung koopadviezen