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Samsung Galaxy Watch 5 Pro kopen: dit zijn de beste deals

8.0
Reviewscore Android Planet
Verkrijgbaar
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Samsung Galaxy Watch 5 Pro
1/9
  • Alle versies en aanbiedingen in één overzicht
  • 5 prijzen van 3 shops
  • Altijd actueel: prijzen worden elke 15 min gecheckt
  • Laagste prijs € 188,95 bij Belsimpel
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Check hier alle prijzen en ontdek waar je de Samsung Galaxy Watch 5 Pro het goedkoopst kan scoren. De Samsung Galaxy Watch 5 Pro is verkrijgbaar in 45mm schermgrootte en in de kleuren zilver en zwart. Vergelijk eenvoudig alle actuele prijzen en aanbiedingen van betrouwbare webshops en vind snel de beste deal.
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5 resultaten vanaf € 188,95
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Samsung Watch9 LTE
KPN
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Samsung Watch Ultra2 LTE
KPN
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Samsung Galaxy Watch 5 Pro
Samsung Galaxy Watch 5 Pro
45 mmAluminiumMet mobiel internet
€ 188,95
2 jaar garantie
Belsimpel
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9
Belsimpel
1d
Samsung Galaxy Watch 5 Pro
Samsung Galaxy Watch 5 Pro
45 mmAluminium
€ 193,58
2 jaar garantie
Amazon
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3.6
Amazon
2d
Samsung Galaxy Watch 5 Pro
Samsung Galaxy Watch 5 Pro
45 mmAluminiumMet mobiel internet
€ 219,95
2 jaar garantie
bol.com plaza
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5
bol.com plaza
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Samsung Galaxy Watch 5 Pro
Samsung Galaxy Watch 5 Pro
45 mmAluminium
€ 219,99
2 jaar garantie
bol.com plaza
Bekijk aanbieding
5
bol.com plaza
1d
Samsung Galaxy Watch 5 Pro
Samsung Galaxy Watch 5 Pro
45 mmMet mobiel internet
€ 229,99
2 jaar garantie
bol.com plaza
Bekijk aanbieding
5
bol.com plaza
1d

De Samsung Galaxy Watch 5 Pro is Samsung’s vlaggenschip onder de smartwatches. Hij is duurder en beter dan de standaard Galaxy Watch 5. Het pro-model is de vervanging van de classic-uitvoering die vorig jaar nog wel verkrijgbaar was. Ditmaal krijgt hij echter geen fysieke draairing meer.

Voor wie is de Samsung Galaxy Watch 5 Pro kopen een goed idee?

De Samsung Galaxy Watch 5 Pro kopen is vooral geschikt voor mensen die één van de beste- en meest veelzijdige smartwatches willen. Daar hoort natuurlijk ook een prijskaartje bij. Dit slimme horloge hoort bij het hogere segment van de markt vanwege de specificaties en de gebruikte materialen. Daardoor is de kwaliteit hoger dan bij veel andere merken en modellen. 

Iemand die de Samsung Galaxy Watch 5 Pro koopt, hecht daarom grote waarde aan die kwaliteit en de uitgebreide mogelijkheden en is bovendien bereid om daarvoor te betalen.

Kan er veel verschil in prijzen zitten?

Dat kan zeker. Fabrikanten geven wel adviesprijzen mee en die worden aan het begin ook zeker gehanteerd. Na verloop van tijd zakt de prijs natuurlijk en dan zakt hij niet overal even hard. Je product is dan bij sommige winkels duurder dan bij de andere. Vanaf dat moment wordt het snel waardevol om de prijsvergelijker te gebruiken. Daar bespaar je vaak een leuk bedrag mee. 

Zo werkt de prijsvergelijker

De beste deal vinden met onze prijsvergelijker is heel eenvoudig. Onze software zorgt er namelijk voor dat de beste prijs altijd bovenaan komt te staan. Daarnaast worden alle prijzen ook automatisch up to date gehouden. Daardoor weet je zeker dat je altijd naar de actuele prijzen kijkt. 

Met de filteropties aan de linkerkant zorg je ervoor dat het aanbod dat je te zien krijgt ook daadwerkelijk aansluit bij jouw interesses. Eenmaal de beste deal gevonden? Klik dan op de aanbieding en je komt direct op de juiste pagina van de betreffende webshop terecht.

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