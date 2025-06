Samsung Galaxy Z Flip 6 kopen: vergelijk alle los toestel prijzen

We gaan terug in de tijd! Het design van de Galaxy Z Flip 6 doet namelijk een beetje denken aan de klaptelefoons uit de jaren 2000. Op het kleine schermpje komen berichten binnen, maar om hem echt te gebruiken klap je hem open. Selfies maak je met de hoofdcamera, want het is mogelijk om jezelf te zien op het kleine schermpje, waardoor ze van hoge kwaliteit zijn. Tijdens het maken van foto’s zet je de smartphone in precies de goede hoek neer.

Samsung Galaxy Z Flip 6 los kopen: waarom vergelijken

Prijzen voor de Galaxy Z Flip 6 kunnen sterk per winkel verschillen. Ze worden regelmatig aangepast om te concurreren. We checken dagelijks meerdere keren per uur of er veranderingen zijn in de prijzen. Is dat het geval, dan halen we de nieuwe prijzen op, zodat jij hier de meest actuele prijzen ziet.

Samsung Galaxy Z Flip 6 prijzen

De Samsung Galaxy Z Flip 6 is tijdens het Unpacked-evenement op 10 juli 2024 aangekondigd. Hij is verkrijgbaar in vier kleuren: zilver, lichtblauw, mintgroen en geel. Daarbij heeft hij een adviesprijs meegekregen vanaf 1199 euro. De meest actuele prijzen uit onze prijsvergelijker staan hieronder:

De Samsung Galaxy Z Flip 6 met abonnement of los kopen: wat is het goedkoopst?

Dat verschilt per persoon. Kan je het bedrag in één keer betalen of spreid je het liever over een langere periode middels maandelijkse betalingen? Bij de laatste optie ga je wel een lening aan en hierdoor krijg je een BKR-registratie. Dit kan ongunstig zijn als je een hypotheek gaat afsluiten. Je kan dan minder lenen, dus neem dit eventueel mee in je overweging.

Een losse Flip 6 met sim only-abonnement geeft meer vrijheid. Je kan hierbij elk sim only-abonnement kiezen. Het aanbod wordt zo een stuk groter en hier zitten ook prijsvechters tussen, die het voordeliger maken. Afhankelijk van je situatie kan een losse Flip 6 met een sim only dus goedkoper zijn dan in combinatie met een abonnement.

Echter, bij de combinatie met een abonnement profiteer je vaak van flinke toestelkortingen. Providers en webwinkels geven extra korting, waardoor een nieuwe Flip 6 veel voordeliger wordt. Kies je altijd voor Odido, KPN of Vodafone, dan ben je met een abonnement in negen van de tien gevallen echt goedkoper uit. Daarnaast is er klantvoordeel op het moment dat je ook internet (en tv) van dezelfde provider afneemt.

Je kan ook in één keer het aankoopbedrag aflossen als je voor een abonnement gaat. Daardoor profiteer je van de toestelkorting, maar voorkom je een BKR-registratie.

Ga alle opties na met je wensen, situatie en tv en internetprovider in je achterhoofd. Vergelijk een los toestel met sim only-abonnement met een Flip 6 met abonnement. Via bovenstaande vergelijker zie je in één oogopslag wat voor jou de beste deal is met abonnement.

Hoe vind ik de goedkoopste Samsung Galaxy Z Flip 6?

Dat is met onze prijsvergelijker heel simpel: de winkel waar je de Samsung Flip 6 het goedkoopst in huis haalt staat altijd bovenaan. Houd er wel rekening mee dat het goedkoopste model ook de minste opslagcapaciteit heeft. Heb je meer geheugen nodig of wil je een andere kleur, gebruik dan de filteropties.