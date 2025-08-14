Zo maak je een datumprikker in WhatsApp binnen minuten

Bij het afspreken met vrienden, familie of collega’s kan het lastig zijn om een datum te vinden. Zo prik je snel een datum via WhatsApp.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Datumprikker maken op WhatsApp doe je

Heb jij ook een vriendengroep met mensen die allemaal hun agenda propvol hebben? Of lukt het je maar niet om een datum te prikken voor een familiebijeenkomst? Dan zijn er verschillende manieren om het jezelf makkelijker te maken. Wij zetten onze favoriete manieren onder elkaar om een datum te kiezen met een grote groep mensen.

1. Datum prikken op WhatsApp met poll

Je kunt al een aantal jaren polletjes aanmaken in WhatsApp. Handig, om mensen hun mening te vragen over bepaalde kwesties, maar net zo handig om samen iets te plannen. Je maakt een poll (of peiling) op WhatsApp door op het paperclip-icoon te klikken, rechtsonder in beeld. Vervolgens kies je de knop ‘Peiling’.

Bij ‘Vraag’ vul je in om welk feest het gaat. De meeste tijd zit in het handmatig toevoegen van alle datums onder het kopje ‘Opties’. Tip: houd een aparte agenda of extra telefoon bij de hand. Zo hoef je niet steeds te schakelen tussen WhatsApp en de agenda-app op één telefoon.

Zorg dat je ook ‘Meerdere antwoorden toestaan’ aanzet. Zo kan iedereen alle datums invullen die ze kunnen. Als iedereen de peiling heeft ingevuld, zie je welke datum de meesten kunnen. Klik je op ‘Stemmen bekijken’, dan bekijk je de stemmen, met bovenaan de dag die de meeste stemmen heeft.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

2. Datum prikken op WhatsApp met Datumprikker

Voordat de poll-functie in WhatsApp zat, werd er al flink datums geprikt op de berichten-app, namelijk via Datumprikker.nl. De website werkt overzichtelijk. Je geeft het feest, etentje of andere afspraak een naam en een plaatje, waarna je kiest welke datums en tijdstippen eventuele opties zouden zijn.

Vervolgens deel je de link naar de datumprikker op WhatsApp met je contacten. Zij worden naar de website of app gestuurd, mits ze deze hebben geïnstalleerd. Met een account voor Datumprikker krijg je updates over wie zijn beschikbaarheid al heeft opgegeven. Als iedereen hem heeft ingevuld, zie je welke datum het beste uitkomt.

Datum gekozen? Maak een evenement aan op WhatsApp

Een andere handige functie van WhatsApp is ‘Evenementen’. Zodra je een datum hebt gekozen voor een groot feest of een bijeenkomt, maak je zo’n evenement aan door op het paperclip-icoon te drukken in een (groeps)gesprek.

Vervolges vul je alle benodigde gegevens in: de datum, (eind)tijd, locatie, of mensen een extra persoon mogen meenemen en of er een eventuele videolink bij moet. Vervolgens kun je dit evenement delen met meer contacten op WhatsApp. Handig!

Hoe spreek jij een datum af met je vrienden, familie of collega’s? Laat het weten in de reacties onderaan deze pagina! Meer Android-tips?