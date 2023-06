Zo stream je muziek via bluetooth zonder vervelende app-meldingen

Muziek luisteren op je bluetooth-speaker zonder dat je meldingen er tussendoor hoort? Dat kan met een handige functie voor Samsung-smartphones. Wij laten je stap voor stap zien hoe je dat doet.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Voorkom app-geluid door je muziek op Samsung

Je kent het vast: samen met vrienden of familie lekker naar muziek luisteren via bluetooth-speakers. Krijgt degene wiens telefoon gekoppeld is aan de speaker echter een melding of gaat ‘ie ondertussen door social media scrollen, dan blaast dat geluid ook over de bluetooth-speaker. Onhandig en niet bevordelijk voor de sfeer.

Samsung heeft hiervoor een oplossing, namelijk ‘Gescheiden app-geluiden’. Met deze functie kies je per app op welke mediaspeler hij geluid moet afspelen. Zo streamt Spotify wel naar je bluetooth-box, maar komen andere geluiden en notificaties gewoon uit je smartphone zelf.

Hieronder leggen we je uit hoe je deze instelling inschakelt en gebruikt. Volg de stappen als je het zelf ook wil proberen. Let er op dat je een Samsung-smartphone gebruikt. Niet alle modellen ondersteunen deze functie, dus test het voor je eigen toestel.

Open de instellingen-app op je Samsung-smartphone; Ga naar het ‘Geluiden en trillen’-menu en scroll naar beneden; Selecteer ‘Gescheiden app-geluid’ en haal de schakelaar over; Je krijgt de optie om apps en bluetooth-mediaspelers te selecteren; Kies hier de app waarmee je muziek afspeelt op je bluetooth-box. Nadat je de app hebt geslecteerd, selecteer je je bluetooth-speaker. Je kunt deze instellingen altijd nog aanpassen in dit menu.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nu je Gescheiden app-geluid hebt ingeschakeld, kun je weer verder met het luisteren naar je muziek. Let er natuurlijk wel goed op dat je je bluetooth-speaker goed verbonden hebt met je smartphone. Als alles goed is gegaan, luister je nu muziek zonder onderbreking van TikToks, WhatsApp-berichtjes of mailtjes.

Ik heb geen Samsung-smartphone

Heb je geen Samsung-smartphone? Dan werkt deze tip helaas niet voor jou. Wel bieden wifi-speakers een oplossing. Deze spelen zelf muziek af in plaats van dat ze het directe geluid van je smartphone overnemen. Daarbij zul je dus niet door meldingen gestoord worden.

Eerder lieten we al zien hoe je met een simpele Google Nest Mini een bluetooth-speaker omtovert tot wifi-speakers. Enige nadeel is dat je hem niet even makkelijk meeneemt naar het strand.

Lees hier meer handige Samsung-tips: