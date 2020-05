Heb je je Android-toestel verkocht of moet je het toestel inleveren voor reparatie? Dan is het slim om voortijdig de fabrieksinstellingen terug te zetten.

Fabrieksinstellingen terugzetten: zo doe je dat

Je wil natuurlijk niet dat je vertrouwelijke gegevens in verkeerde handen vallen. Je kunt de smartphone of tablet uitzetten, maar na het opstarten zijn alle gegevens nog aanwezig. Daarom is het handig om het apparaat volledig leeg te maken. Hieronder laten we je zien hoe je de instellingen van je toestel terugzet en je eigen gegevens wist.

Om alle gegevens te wissen moet je een harde reset uitvoeren. Dit houdt in dat je teruggaat naar fabrieksinstellingen. Bij veel Android-toestellen gaat dat heel eenvoudig en veelal op dezelfde wijze. Ga je de fabrieksinstellingen terugzetten, houd er dan wel rekening mee dat alle gegevens verloren gaan. Maak dus eerst een back-up door belangrijke bestanden via een usb-kabel over te zetten naar je pc of Mac. Dit voorkomt teleurstellingen achteraf. Vergeet ook niet de geheugenkaart uit je smartphone te halen, want deze wordt door onderstaande procedure niet gewist.

1. Samsung/Sony/LG/Motorola

Ga naar ‘Instellingen > Privacy > Fabrieksinstellingen herstellen’ en klik door totdat je Android-toestel start met het leegmaken van de opslag. Soms wordt de optie in het instellingenvenster ook omschreven als ‘Back-up maken en terugzetten‘.

2. Google

Ga naar ‘Instellingen > Back-up & herstel > Fabrieksinstellingen herstellen‘. Zorg, ongeacht van welke telefoon of tablet je gebruikmaakt, voor een toestel met tenminste 50 procent accu.

3. HTC

Ga naar ‘Instellingen > SD-kaart en telefoongeheugen‘ en tik vervolgens op ‘Fabrieksgegevens herstellen‘.

4. Huawei

Ga naar ‘Instellingen > Geavanceerde opties > Back-up en herstel‘. Tik vervolgens op ‘Fabrieksinstellingen herstellen‘.

Een harde reset komt ook van pas als je toestel niet meer normaal reageert, bijvoorbeeld wanneer je een schadelijke applicatie hebt geïnstalleerd. Door de harde reset kun je weer met een schone lei beginnen. Wel moet je alle apps weer opnieuw installeren, maar soms is dat de enige manier om weer goed met je toestel te kunnen werken. Via je Google-account kun je bovendien makkelijk al je apps terugzetten.

