Snelladen op de Samsung S25: 45W vs 25W – hoeveel scheelt het?

Samsung-smartphones staan er niet om bekend erg snel op te laden. Toch valt op dat het merk bij steeds meer toestellen de oplaadsnelheid verhoogt. Hoe groot is het verschil en merk je dat?

Is 45 watt opladen echt snel?

Ben je op zoek naar een nieuwe smartphone, dan is een goede batterijduur natuurlijk een vereiste. Bij Samsung-telefoons zie je veelal 25 watt of 45 watt langskomen als de maximale oplaadsnelheid. Lang was de hogere laadsnelheid enkel gereserveerd voor de duurdere smartphones, zoals de Samsung Galaxy S25 Ultra.

In 2025 lijkt de fabrikant echter verder te willen gaan. Inmiddels is ook de Samsung Galaxy A56 met maximaal 45 watt op te laden. De voorganger, de A55, moest het nog doen met 25 watt. Toch is die upgrade niet baanbrekend. Diverse smartphonemerken bieden hogere snelheden, soms tot maximaal 125 watt. Enkele voorbeelden op een rij:

Zelfs met de stap naar 45 watt is Samsung dus geen koploper. De upgrade in laadsnelheid is desondanks een teken aan de wand dat de Samsung Galaxy S26 mogelijk dezelfde upgrade krijgt. Is 45 watt echt veel sneller dan 25, of valt het mee?

De Samsung Galaxy A56 heeft ondanks het lagere prijskaartje een hogere snelheid dan de S25.

Dit is het verschil

Laten we er niet omheen draaien: het verschil tussen opladen met 25 watt tegenover 45 watt is in cijfers ongeveer tien minuten sneller. Dat kan ‘s ochtends stress schelen om toch nog even bij te laden voor je de deur uitgaat. Hierbij moet je er wel vanuit gaan dat je dan de originele Samsung-oplader en -kabel gebruikt.

De Galaxy S-serie van Samsung maakt gebruik van usb pd 3.0-laden. Gebruik je een compatibele lader, dan kun je Galaxy S25 bijvoorbeeld binnen een halfuur voor ongeveer de helft opladen. Volledig opladen duurt in totaal ongeveer anderhalf uur. Wat natuurlijk wel meeweegt, is of je je Samsung tijdens het opladen gebruikt.

Samsung S25, S25 Plus of S25 Ultra?

Voor dat iets snellere opladen schaf je waarschijnlijk niet meteen een duurder toestel aan. Toch zijn er genoeg redenen om voor een S25 Plus of Samsung S25 Ultra te gaan. Zo hebben beide smartphones een groter scherm en forse accu en is de Ultra voorzien van een stylus en extra cameralens. Ze kosten respectievelijk € 789,- en € 919,90.

Wil je graag besparen op de aanschaf van je Samsung S25 Plus of S25 Ultra? Dan is het zeker de moeite waard om de telefoon te combineren met een abonnement. Veel providers geven flinke kortingen op de toestelprijs of zelfs gratis extra’s, die nog hoger oplopen als je er al klant bent voor internet en/of tv. We hebben de beste deals van dit moment hieronder voor je op een rij gezet.

Samsung S25 Plus

Samsung S25 Ultra

Samsung A56

Heb je geen zin om enorm veel uit te geven aan een nieuwe Samsung-smartphone? Dan is de Samsung Galaxy A56 een goede keuze. We hebben de beste deals van het moment hier voor je verzameld.