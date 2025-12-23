Kerstkaart versturen via WhatsApp is heel simpel: zo doe je dat

Wil je een kerstkaart versturen via WhatsApp, maar weet je niet precies hoe dit werkt? Check dan deze tip, waarin we het precies laten zien.

Kerstkaart versturen via WhatsApp

Het is bijna kerst en dat betekent dat het tijd is om een kerstkaart of kerstwens naar je familie en vrienden te sturen. Dat kan natuurlijk lekker ouderwets met een echt kaartje, maar het is makkelijker (en véél) sneller om WhatsApp te gebruiken.

Je kan met WhatsApp simpel een leuke kerstkaart maken en die sturen naar je geliefden. Gebruik je een verzendlijst – waarover later meer – dan stuur je de kerstwens bovendien in één keer naar veel mensen. Dat scheelt dus een hoop werk!

Zo werkt het

Het is gelukkig niet zo moeilijk om een kerstkaart te versturen via WhatsApp. Volg de stappen hieronder en je hebt binnen een paar minuten een leuke en persoonlijke wens.

Zoek allereerst een geschikte foto die je als kaart wil gebruiken; Dat kan een eigen foto zijn, of je zoekt een kerstplaatje via Google. Heb je een afbeelding gevonden, dan sla je ‘m op door erop te tikken, vast te houden en dan voor ‘Afbeelding downloaden’ te kiezen. Open WhatsApp en ga naar het gesprek met de persoon die je een kerstkaart wil sturen; Druk op het paperclipje, kies ‘Galerij’ en selecteer de foto die je hebt uitgekozen; Tik linksonder op het potlood-icoontje. Hiermee kun je de foto personaliseren; Je hebt allerlei opties om je kerstkaart aan te passen. Met de ’T’ (het knopje rechtsboven) voeg je tekst toe en schrijf je een kerstgroet. Ook kun je emoji, stickers en avatars aan de kerstkaart toevoegen. Als je tevreden bent en de kaart wil sturen, tik je op de groene verzendknop rechtsonder.

Kerstkaart maken met AI

Het is ook geinig om met AI een kerstkaart te maken, die je vervolgens via WhatsApp naar je geliefden kan sturen. Wij gebruiken hiervoor Gemini, dat standaard op Android-telefoons aanwezig is. Maar je kan natuurlijk ook andere AI-chatbots gebruiken, zoals ChatGPT of Microsoft Copilot.

Een kerstkaart door AI laten genereren is vrij simpel. Typ (of gebruik de spraakfunctie) bijvoorbeeld ‘maak een leuke kerstkaart voor me die ik via WhatsApp kan delen’. Als je vervolgens eventjes wacht, verschijnt de kerstkaart in beeld.

Let overigens wel goed op de tekst. AI heeft soms moeite om teksten in goed Nederlands te verwerken, waardoor er spelfouten op je kerstkaart komen te staan.

Versturen via een WhatsApp verzendlijst

Ben je van plan om een kerstkaart via WhatsApp te sturen? Dan is het handig om een verzendlijst te gebruiken, zodat je de kaart in één keer met al je familieleden en vrienden deelt. WhatsApp heeft een functie om snel een lijstje te maken:

Open WhatsApp en tik op de drie puntjes rechtsboven; Kies voor ‘Nieuwe verzendlijst’; Selecteer de contacten en druk op het groene vinkje om de lijst te maken.

WhatsApp opent nu een nieuwe chat, waar je de kerstkaart in één keer naar alle ontvangers kan sturen. De ontvangers krijgen je berichtje echter binnen in het privégesprek met jou, dus niet in de verzendlijst. Verder is het goed om te weten dat mensen alleen jouw kerstkaart (of ander appje) ontvangen als ze jou in hun contactenlijst hebben opgeslagen.