Versturen maar: leuke kerstfilmpjes voor WhatsApp

Via WhatsApp verstuur je gemakkelijk filmpjes, gifjes en foto’s naar vrienden en familie. Wil je weten hoe jij zelf de leukste kerstfilmpje met je dierbaren deelt? Dan ben je op het juiste adres, want we laten het aan je zien.

Zo verstuur je kerstfilmpjes via WhatsApp

Het is weer die tijd van het jaar: de feestdagen. Een mooie kans om je geliefden (digitaal) te laten weten dat je aan ze denkt. Een filmpje, gifje of afbeelding zegt niet alleen meer dan duizend woorden, maar toont ook net wat meer moeite en aandacht.

Via WhatsApp kun je heel gemakkelijk leuke gifjes vinden en verzenden. Dat gaat als volgt: Open WhatsApp en open de chat waarin je een kerstfilmpje wil versturen; Klik op de smiley aan de linkerkant van de berichtenbalk onderin je scherm; Klik onderaan je scherm op ‘GIF’. Klik onderaan je scherm op het vergrootglas; Je kunt hier verschillende woorden typen om kerstgerelateerde filmpjes te zien, denk aan “merry christmas”, “kerst”, “vuurwerk”, “gelukkig nieuwjaar” en meer. Klik op het filmpje dat jij wil versturen en voeg eventueel een onderschrift toe; Druk als laatst op de verzendknop.

Het leuke kerstfilmpje dat je hebt uitgekozen wordt nu verzonden naar de ontvanger of ontvangers, wanneer het om een groepsgesprek gaat.

Niet gevonden wat je zoekt: Giphy

Giphy is een online platform met een hoop gifjes die je eenvoudig kunt versturen. Je kunt er ook je eigen gifjes mee maken, mocht je wat extra punten bij je vrienden willen scoren. Je vindt hier een zoekfunctie die zowel met Nederlandse als Engelse zoekwoorden functioneert. Bovendien is het platform gratis te gebruiken.

Screenshot van GIPHY

Tijd om het zelf te proberen

Download Giphy in de Play Store voor een enorm arsenaal aan kerstfilmpjes voor WhatsApp om te versturen. Het delen met je vrienden en familie is erg simpel. Selecteer je favoriete kerstgifje en kies het WhatsApp-icoontje onder in beeld. Daarna selecteer je naar wie het filmpje gestuurd wordt en klik je op de verzendknop. Veel succes en plezier!

