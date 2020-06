Wil je op basis van geluid kunnen horen wat voor soort melding je binnenkrijgt op je Android-smartphone? Dat kan. Je kunt namelijk per app meerdere soorten meldingsgeluid instellen. In deze tip laten we zien hoe het werkt.



Meldingsgeluid per Android-app instellen

Via onderstaand stappenplan is het mogelijk om bijvoorbeeld verschillende soorten WhatsApp-meldingen aan te passen. Op die manier kun je verschillende geluiden aan de app toevoegen, zodat je bij het horen direct weet of je een individueel of groepsbericht hebt ontvangen.

Meldingsgeluid per Android-app instellen: zo doe je dat:

Open de Instellingen-app van je Android-smartphone; Ga naar ‘Apps’ (of misschien ‘Apps en meldingen’) en selecteer de applicatie waarvan je het geluid wil aanpassen; Kies ‘Meldingen’, waarna je een overzicht van de soorten meldingen die de app kan afspelen krijgt. Kies een categorie; Selecteer ‘Geluid’ (tik eventueel eerst op ‘Geavanceerd’) en kies één van de geselecteerde geluiden; Wil je meer keuze? Tik dan op het plusteken rechtsboven. Je kunt nu kiezen uit lokaal opgeslagen nummers.

Bovenstaand stappenplan kun je herhalen per app en per meldingencategorie. Dit klinkt wellicht wat zweverig, dus laten we het aan de hand van WhatsApp verduidelijken. De populaire chat-app kan verschillende soorten meldingen weergeven, zoals het geluid dat je hoort bij een binnengekomen bericht. Daarnaast laat WhatsApp van zich horen als je een bericht in een groepsgesprek hebt ontvangen.

Met bovenstaande stappen kun je voor beide soorten meldingen verschillende geluiden aanmaken. Op basis van audio kun je zo al horen wat voor soort bericht je hebt ontvangen. Dit werkt natuurlijk ook bij andere apps. Wees echter niet te enthousiast, want voor je het weet heb je twintig verschillende soorten geluid ingesteld. Hier wordt de situatie natuurlijk niet overzichtelijker op.



