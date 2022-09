Problemen met je Samsung: zo kom je erachter wat er mis is

Problemen met je smartphone zijn nooit fijn. Zeker niet als je de oorzaak niet weet. Samsung-telefoons hebben daarom een speciaal menu om bijna ieder onderdeel van je smartphone te testen. Zo kom jij erachter waar het aan ligt.

Samsung-problemen achterhalen via verstopt menu

Ervaar jij de laatste tijd problemen met je scherm, speakers of andere dingen in je Samsung-smartphone, of heb jij een tweedehands toestel gekocht en wil je weten of alles nog werkt? Dan kun je met het diagnostiek-menu een hoop wijzer worden. Via dit menu test je namelijk gemakkelijk de staat van je Samsung-telefoon.

Het vinden van dit testmenu is zo gedaan, dus volg het stappenplan hieronder. Open de standaard bel-app op je Samsung-smartphone; Voer hier de volgende code in: *#0*# Je telefoon opent nu automatisch het verborgen testmenu.

Zo test je je Samsung-scherm

In het menu zie je allerlei verschillende blokken staan. Dit zijn de verschillende componenten van je smartphone die je kunt testen. Problemen met je scherm? Loop dan de blokken ‘red’, ‘green’ en ‘blue’ na. Als het goed is, verandert het volledige scherm dan in die kleur. Als je hier een afwijking ziet, betekent het dat deze ledjes niet goed functioneren.

Reageert het touchscreen van je smartphone niet altijd goed op je aanrakingen? Ga dan naar het blokje ‘touch’. Er verschijnt een kruis gemaakt van kleine blokjes. Door langs al deze blokjes te swipen, kleuren ze groen. Dat betekent dat je scherm op die plek goed zijn werk doet. Krijg je een blokje niet groen? Dan kan er een probleem zijn met het touchscreen.

Let op: dit menu kun je alleen verlaten wanneer je alle blokjes hebt gekleurd. Heb je blijkbaar een kapot scherm en kom je het menu niet uit? Houd dan je aan- en uitknop ingedrukt om Bixby te activeren. Vanuit daar kun je terug naar het thuisscherm.

Andere componenten testen

Je kunt van alles nalopen in het verborgen testmenu. Bij ‘sensors’ zie je precies wat de sensoren in je telefoon registreren, waaronder je vingerafdrukscanner. Ook je voor- en achtercamera geef je via het testmenu een grondige test, voor als je camera-app bijvoorbeeld vastloopt zonder duidelijke reden. Deze vind je onder de blokjes ‘mega cam’ en ‘front cam’.

Versta jij mensen niet (goed) tijdens het bellen? Dan test je de speaker via het diagnostiek-menu. Je ‘bel-speaker’ vind je onder het kopje ‘receiver’. De luidsprekers test je met het ‘speakers’-knopje. Die spelen dan individueel of gezamenlijk muziek af.

Heb je je telefoon op trillen staan, maar trilt hij niet of nauwelijks bij een melding? Druk dan een keer op het blokje ‘vibration’. Als alles goed werkt, begint je telefoon nu te trillen. Zo niet, dan is er iets mis.

Andere mogelijkheden

De Samsung Members-app laat gebruikers ook gemakkelijk hun smartphone testen. Het komt in grote lijnen overeen met het verborgen menu, maar is iets simpeler. Wel moet je er een aparte app voor downloaden en een Samsung-account aanmaken, maar die heb je waarschijnlijk wel als Samsung-gebruiker.

Er zijn nog talloze apps die je helpen met zoeken naar jouw specifieke smartphoneprobleem. Toch moet je deze eerst downloaden en soms betalen voor een uitgebreide versie. Sommige andere smartphonefabrikanten bieden ook hun eigen diagnostiek-dienst. Dat is handig voor bijvoorbeeld een fysieke reparatie, want het kan je eventuele ‘diagnose-kosten’ in de winkel schelen.

Hopelijk hebben we je op weg kunnen helpen in het verborgen testmenu van Samsung. We moedigen je aan om lekker door de verschillende blokken te speuren. Heb je nog een goed alternatief of weet jij andere verborgen smartphonemenu’s? Laat het ons dan weten in de reacties hieronder.

