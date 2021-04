De Samsung Galaxy A52 is de opvolger van de erg succesvolle Galaxy A51 van vorig jaar. Heeft het nieuwe toestel genoeg in huis om weer een verkoophit te worden? Je leest het in deze uitgebreide review.

Dit is de Samsung Galaxy A52 review

De Galaxy A-telefoons van Samsung zijn erg populair in Nederland en vooral de Galaxy A51 is hier goed verkocht. Hij hoorde zelfs bij de populairste smartphones van 2020 en daarom is de release van de nieuwe Galaxy A52 stiekem heel belangrijk. Samsung pakte dan ook een stuk grootser uit met de aankondiging van zijn nieuwe midrange-telefoons.

De Samsung Galaxy A52 beschikt over de nodige verbeteringen en is op veel punten een betere telefoon dan zijn voorganger. Met een adviesprijs van 349 euro is hij bovendien ietsjes goedkoper geworden, maar daar krijg je wel meer voor terug. In deze review bespreken we de voor- en nadelen van de A52 met je en vertellen we of de smartphone de moeite waard is.

Belangrijk om te weten is dat Samsung zowel een 4G- als 5G-versie van de Galaxy A52 in Nederland verkoopt. Wij hebben het 4G-model, die betaalbaarder is, getest. De nieuwe Samsung Galaxy A72, die licht verschilt van de A52, bespreken we binnenkort in een losse review.

Kijk je liever? Check dan de videoreview hierboven!

90Hz-scherm en waterdicht ontwerp

Laten we beginnen bij het scherm van de Samsung A52, want hier zien we al de nodige verbeteringen. Het display heeft een hoge ververssnelheid van 90Hz, wat betekent dat animaties vloeiender worden getoond. Hierdoor voelt de A52 sneller aan en dat merk je vooral tijdens het scrollen of als je door webpagina’s bladert.

Het scherm van de A52 is 6,5 inch groot en heeft een full-hd-resolutie van 2400 bij 1080 pixels, net als zijn voorganger. Hierdoor oogt alles lekker scherp en dat is fijn als je veel video’s kijkt of graag games speelt. Omdat het gaat om een amoled-scherm, ogen kleuren bovendien fraai en is zwart ook echt zwart.

Bovenin zit een klein gat voor de 32 megapixel-selfiecamera en het scherm wordt verder omhelst door smalle randen, al waren ze bij de Samsung Galaxy A51 dunner. Het display kan een stuk helderder dan dat van de A51 en dat is fijn als buiten de zon flink schijnt. We hebben dan ook geen moeite gehad om het scherm af te lezen.

Plastic behuizing

De Samsung Galaxy A52 heeft een behuizing van plastic en voelt helaas een beetje goedkoop aan. De Samsung Galaxy S21, die ook een plastic achterkant heeft, is bijvoorbeeld luxueuzer en steviger. Het design is verder simpel, maar stijlvol. We zijn te spreken over de matte afwerking van de achterkant, omdat je vingerafdrukken en vlekken niet ziet.

Een leuke feature is dat de nieuwe Samsung-smartphone een IP67-certificering heeft. Dit betekent dat het toestel stof- en waterdicht is. Hierdoor overleeft de A52 een flinke regenbui en gaat ‘ie niet kapot als je ‘m in een bak met water laat vallen. Een waterdichte behuizing zien we in deze prijsklasse zelden en is een handige feature.

Hardware is stukje sneller

De Samsung Galaxy A52 is een vlotte smartphone en dat is fijn, want zijn voorganger blonk juist niet uit door zijn snelheid. Sterker nog: de Galaxy A51 (en ook de Samsung A50) waren – zeker als je ze vergeleek met concurrerende toestellen – nogal traag. Onder de motorkap van de nieuwe Samsung A52 zit een Snapdragon 720G-processor met 6GB aan werkgeheugen en 128GB opslagruimte.

De prestaties van de Samsung Galaxy A52 zijn goed: apps starten snel op, multitasken gaat vlot en ook kun je prima een game spelen op de telefoon. Een snelheidsmonster is de smartphone echter niet, want er zijn smartphones in deze prijsklasse die krachtiger zijn. Denk bijvoorbeeld aan de OnePlus Nord en Poco F3 (en ook de goedkopere Poco X3 Pro), die simpelweg over snellere hardware beschikken.

Fijn is dat je de opslagruimte kan uitbreiden met een micro-sd-geheugenkaartje en de Galaxy A52 ook beschikt over een prima vingerafdrukscanner. De scanner is vlot, accuraat en heeft tijdens onze testperiode nooit dienst geweigerd. Verder beschikt de Samsung-telefoon over stereospeakers, een koptelefoonaansluiting en nfc-chip, wat ‘m lekker compleet maakt.

Een ander groot pluspunt – en een goede reden om voor de A52 te kiezen – is de software van de smartphone. De Galaxy A52 draait op Android 11 met de One UI-software van Samsung. Deze ‘skin’ past Android behoorlijk aan en staat visueel gezien ver af van de standaard versie van Android, maar is wel fijn in gebruik. Je hebt bovendien veel opties om de software naar wens aan te passen, en die worden overzichtelijk gepresenteerd.

Het updatebeleid van Samsung is de afgelopen tijd flink verbeterd en op dit gebied doet de fabrikant het uitstekend. Samsung belooft dat de A52 drie grote Android-versie-updates krijgt, naar Android 12, 13 én 14. Dit is erg netjes en zien we eigenlijk alleen bij dure high-end smartphones. Je kan er dus van op aan dat je de komende jaren geen nieuwe Android-features misloopt.

Ook qua beveiligingsupdates zit je goed, want de A52 krijgt deze belangrijke patches vier jaar lang. Dat is zelfs langer dan de Pixel-telefoons van Google zelf. Samsung belooft ze bovendien maandelijks uit te rollen, net als bij de S21- en S20-telefoons. Op het moment van publicatie draait de Galaxy A52 netjes op de patch van april 2021.

Een klein minpunt is dat Samsung veel apps meelevert op de Galaxy A52. Naast allerlei applicaties van het bedrijf zelf, die nauwelijks iets toevoegen, staan er standaard ook meerdere Microsoft-apps op de telefoon. Laatstgenoemden kun je gelukkig wel volledig verwijderen.

Camera’s: optische beeldstabilisatie

Bij de camera’s heeft Samsung ook verbeteringen doorgevoerd. De hoofdcamera heeft nu een resolutie van 64 megapixel, in plaats van 48 megapixel zoals bij de Galaxy A51 van vorig jaar. Ook aanwezig is optische beeldstabilisatie, een feature die we in deze prijsklasse niet vaak zien. De beeldstabilisatie corrigeert bewegingsonscherpte en dat is erg handig.

Je foto’s blijven hierdoor scherp als je handen bijvoorbeeld wat trillen en de feature helpt ook bij het maken van video’s, want die ogen dan stabieler. De feature is verder fijn als je in het donker gaat fotograferen, omdat beelden dan sneller wat bewogen ogen.

Bij de A52 zijn kiekjes bij mindere lichtomstandigheden duidelijk scherper, al zie je natuurlijk nog steeds verschil met toestellen die een stuk duurder zijn. De foto’s zijn zeker niet slecht, maar ook niet geweldig. De optische beeldstabilisatie komt echter in veel situaties van pas en is een welkome verbetering.

Normale camera

Groothoeklens

Ook bij veel daglicht maakt de Samsung A52 mooie foto’s. Kiekjes hebben veel detail, kleuren zien er mooi uit en dankzij de nachtmodus worden foto’s nog iets helderder gemaakt. Die nachtmodus presteert echter niet altijd goed; soms is het mooier om donkere foto’s met de automatische stand te maken.

Nachtfoto

Macro

Groothoeklens

Verder beschikt de Galaxy A52 over een 12 megapixel-groothoeklens. Die doet goed z’n werk en legt prima plaatjes vast, maar je ziet wel verschil in kwaliteit met de primaire camera. Hoewel de 5 megapixel-macrocamera geinig is, maakt ‘ie geen briljante plaatjes en aan de dieptesensor heb je ook niet zoveel. Concluderend kunnen we echter zeggen dat de camera’s van de A52 zeker niet tegenvallen.

Accuduur en opladen

De accu van de Samsung Galaxy A52 heeft een capaciteit van 4500 mAh en gaat lekker lang mee. Bij normaal gebruik haal je makkelijk het einde van de dag, ook als je een intensieve smartphonegebruiker bent. We moesten de A52 vaak pas na anderhalve dag aan de oplader leggen. De smartphone heeft daarmee een iets langere adem dan zijn voorganger.

Bij het opladen is iets geks aan de hand. De A52 kan sneller opladen dan de A51 en ondersteunt snelladen met 25 Watt. In het doosje zit echter een langzamere stekker van 15 Watt. Samsung doet dit om kosten te besparen maar het is wel jammer, want je moet de snelste adapter nu alsnog los aanschaffen.

Met de meegeleverde 15 Watt-oplader duurt het bovendien relatief lang voordat de telefoon helemaal vol zit. Na een half uur staat het batterijpercentage op iets meer dan 30 procent en volledig opladen duurt ruim twee uur. Met de 25 Watt-stekker gaat het een stuk sneller en zit de accu na een half uur alweer voor de helft vol.

Conclusie Samsung Galaxy A52 review

De Samsung A52 laat goed zien waarom Galaxy A-telefoons zo populair zijn. Je krijgt veel voor weinig en eigenlijk heeft het toestel geen grote minpunten. De processor is niet de snelste in deze prijsklasse, maar wel snel genoeg voor de meeste gebruikers. Daarnaast is het jammer dat de telefoon een beetje goedkoop aanvoelt en de snelste oplader niet wordt meegeleverd.

Maar dat is het ook wel. De Galaxy A52 heeft een erg mooi scherm, prima camera’s, een goede accuduur, veel opslag en krijgt lang updates. Dat maakt ‘m een lekker complete smartphone waarvoor je niet heel veel hoeft te betalen. Het zou ons daarom niks verbazen als de A52 ook weer een hit wordt.

Samsung Galaxy A52 kopen

Ben je na het lezen van deze Samsung Galaxy A52 review enthousiast geworden en wil je de smartphone kopen? In de prijsvergelijker hieronder zetten we de beste deals voor een losse Samsung A52 op een rijtje. De smartphone heeft een adviesprijs van 349 euro, maar is al iets in prijs gedaald. Ook is het mogelijk om de Galaxy A52 met een abonnement in huis te halen.