Deze handige wifitip had je veel eerder willen weten (+video!)

Tegenwoordig betalen we bijna allemaal voor mobiel internet. Toch blijft het aantrekkelijk om bij iemand thuis het wifi-wachtwoord te vragen. Met deze tip deel jij je wachtwoord in een handomdraai.

Zo deel jij je wifi-wachtwoord met QR-code

Gasten die zuinig zijn op hun mobiele databundel, willen vaak direct bij binnenkomst al je wifi-wachtwoord weten. Heb je echter een moeilijk en lang wachtwoord ingesteld, geen zin om naar je modem te lopen om het voor te lezen óf deel je het wachtwoord vanuit veiligheidsoogpunt liever niet, dan levert dat al gauw gedoe op.

Gelukkig is er een oplossing, want op veel moderne Android-telefoons zit een handige optie: je wifi-wachtwoord delen via een QR-code. Dat is veilig en snel. Op Samsung-telefoons werkt dat als volgt:

Ga naar de instellingen op je Samsung;

Open het menu ‘Verbindingen’; Ga hier naar ‘Wifi’. Hier verschijnt boven in beeld een tandwieltje, tik hierop; Als het goed is, staat helemaal onderin ‘QR-code’. Tik hierop: nu verschijnt een QR-code die iedereen kan scannen om direct verbinding te maken met je thuisnetwerk.

Let wel op: iedereen kan dus nu zonder je wachtwoord in te voeren, gebruikmaken van je internetverbinding. Ook zorgt het scannen van de QR-code ervoor dat je wifi-wachtwoord te achterhalen is. In principe is dit niet erg, maar laat de code echt alleen scannen door bekenden en andere mensen die je vertrouwt.

Wifi-wachtwoord delen met qr-code: andere merken

Op andere telefoons dan Samsungs vind je vaak op een vergelijkbare manier de QR-code om je wifi-wachtwoord te delen. Dat gaat meestal zo:

Open de telefooninstellingen;

Tik op ‘Wi-Fi’ en daarna op je thuisnetwerk;

Bovenin staat het symbooltje van een QR-code met de tekst ‘Delen’. Tik hierop;

Daarna moeten wij onze OnePlus 15 nog even ontgrendelen met onze vingerafdruk (een extra veiligheidsoptie), maar daarna verschijnt keurig de QR-code.

