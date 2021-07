Tip: Zo wijzig je de ververssnelheid van je telefoon en bespaar je batterij

Sommige smartphones hebben schermen met een hele hoge ververssnelheid. Dit ziet er natuurlijk heel fraai en vloeiend uit, maar het slurpt ook energie. Zo zet je de ververssnelheid van je telefoon een tandje omlaag.

Lees verder na de advertentie.

Ververssnelheid van je telefoon aanpassen

Hoog, hoger, hoogst. Fabrikanten zijn afgelopen jaren verwikkeld geraakt in een wedstrijdje om wie het meest vloeiende telefoonscherm kan maken.

Instaptoestellen hebben nog altijd een ‘standaard’ ververssnelheid van 60Hz, maar displays met 90Hz, 120Hz of zelfs 144Hz komen we steeds vaker tegen, voornamelijk in het duurdere segment. Het getal voor de Hz geeft aan hoe vaak de pixels van het scherm verversen. Hoe vaker dit gebeurt, hoe vloeiender de animaties zijn.

Wat veel mensen niet weten, is dat je deze ververssnelheid (soms) kunt aanpassen. Dat is handig, want je hebt niet altijd een hoge ‘refresh rate‘ nodig. Helemaal wanneer je nog maar weinig accu over hebt is het verstandig om je scherm even terug te fluiten. Dat doe je zo:

Pak je Android-smartphone erbij en open de Instellingen-app; Tik in de lijst met instellingen op het kopje ‘Scherm’, of iets dat daarop lijkt; Tik vervolgens op ‘Vernieuwingsfrequentie’. In de telefoon uit het voorbeeld staat deze optie verborgen onder het ‘Geavanceerd’-menu; Kies vervolgens welke ververssnelheid je wil.

Kom je er niet uit? Dan heeft je telefoon waarschijnlijk maar één ververssnelheid en maakt ‘ie de besissling voor jou. Alleen bij smartphones met een variabel display kun je kiezen uit verschillende standen. In de telefoon uit het voorbeeld bestaat de keuze uit een vernieuwingsfrequentie van 60 en 120Hz.

Meer weten?

Wil je precies weten hoe het zit met ververssnelheden van smartphones? Lees dan onderstaand achtergrondverhaal. Hierin staan we stil bij hoe de techniek werkt en de voor- en nadelen. Bekijk natuurlijk ook onze uitgebreide sectie vol tips!

Verder lezen: 60Hz, 90Hz en verder: ververssnelheid van smartphoneschermen uitgelegd